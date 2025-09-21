Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...11240 комментариев
Чешский президент Павел призвал «ответить России» и сбивать ее самолеты
По словам президента Чехии Петра Павла, нарушение Россией воздушного пространства стран НАТО значительно усиливает напряженность в Европе, поэтому ответить надо адекватно, включая возможное сбивание российских самолетов, так как, по его словам, нельзя уступать злу.
Президент Чехии Петр Павел призвал НАТО ответить адекватно. «В том числе и военным ответом. Россия очень быстро поймет, что совершила ошибку и перешла границы дозволенного. К сожалению, она балансирует на грани конфликта, но уступать злу просто невозможно», – приводит портал Novinky заявление Павела в эфире чешского телевидения.
По его словам, нарушение воздушного пространства, которое якобы допустила Россия, – это повод для активации механизмов защиты
«...и, следовательно, для сбивания такого самолета. И никто ни с нашей стороны, ни с российской стороны этого не хотел бы. Россия будет вести себя так, как мы ей позволим», – сказал Павел.
Напомним, Минобороны России заявило, что самолеты ведомства совершили плановый перелет в Калининградскую область в полном соответствии с международными правилами.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене намекнула на возможность уничтожения российских истребителей силами НАТО, сравнив ситуацию с действиями Турции десять лет назад.
Власти Эстонии направили официальный запрос странам НАТО о проведении консультаций из-за якобы нарушения воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31. Члены НАТО планируют провести консультации согласно статье четыре после заявления Эстонии о якобы нарушении ее воздушного пространства истребителями России.