Чешский президент Павел призвал «ответить России» и сбивать ее самолеты

Tекст: Ирма Каплан

Президент Чехии Петр Павел призвал НАТО ответить адекватно. «В том числе и военным ответом. Россия очень быстро поймет, что совершила ошибку и перешла границы дозволенного. К сожалению, она балансирует на грани конфликта, но уступать злу просто невозможно», – приводит портал Novinky заявление Павела в эфире чешского телевидения.

По его словам, нарушение воздушного пространства, которое якобы допустила Россия, – это повод для активации механизмов защиты

«...и, следовательно, для сбивания такого самолета. И никто ни с нашей стороны, ни с российской стороны этого не хотел бы. Россия будет вести себя так, как мы ей позволим», – сказал Павел.

Напомним, Минобороны России заявило, что самолеты ведомства совершили плановый перелет в Калининградскую область в полном соответствии с международными правилами.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене намекнула на возможность уничтожения российских истребителей силами НАТО, сравнив ситуацию с действиями Турции десять лет назад.

Власти Эстонии направили официальный запрос странам НАТО о проведении консультаций из-за якобы нарушения воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31. Члены НАТО планируют провести консультации согласно статье четыре после заявления Эстонии о якобы нарушении ее воздушного пространства истребителями России.