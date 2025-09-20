Министр обороны Литвы намекнула на возможность сбить российский самолет

Министр обороны Литвы Шакалене намекнула на удар по российскому самолету

Tекст: Антон Антонов

«Есть над чем задуматься», – заявила Шакалене в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России). Вероятно, речь о том, как турецким истребителем был сбит российский бомбардировщик Су-24 в 2015 году.

При этом Шакалиене заявила о «трех российских истребителях над Таллином». По ее словам, «граница НАТО на северо-востоке испытывается не просто так». Она призвала «серьезно подойти к делу».

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Эстонии направили официальный запрос странам НАТО о проведении консультаций из-за якобы нарушения воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31. Минобороны России опровергло инцидент и заявило, что самолеты совершили плановый перелет в Калининградскую область в полном соответствии с международными правилами.



24 ноября 2015 года над территорией Сирии турецкие военные сбили российский самолет, который, по их версии, на шесть секунд залетел в воздушное пространство Турции. Отношения были заморожены до конца июня 2016 года, когда турецкий лидер Реджеп Эрдоган написал личное письмо президенту России Владимиру Путину. Официальная позиция Анкары в том, что самолет был сбит не по указу лидера страны, а в результате заговора политических противников Эрдогана.