  • Новость часаВзрывы прогремели в городах Днепропетровской области Украины
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов В ЕС лучше не вступать, чем вступать

    Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать водопроводчиком в Марсели или сиделкой в Милан.

    Илья Ухов Илья Ухов Государство повернулось лицом к проблеме миграции

    Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    Борис Акимов Борис Акимов Нужно вернуться к русской жизни

    Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

    20 сентября 2025, 07:16 • Новости дня

    Министр обороны Литвы намекнула на возможность сбить российский самолет

    Министр обороны Литвы Шакалене намекнула на удар по российскому самолету

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене, комментируя заявления Эстонии о якобы нарушении воздушного пространства российскими истребителями, заявила, что «Турция подала пример десять лет назад».

    «Есть над чем задуматься», – заявила Шакалене в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России). Вероятно, речь о том, как турецким истребителем был сбит российский бомбардировщик Су-24 в 2015 году.

    При этом Шакалиене заявила о «трех российских истребителях над Таллином». По ее словам, «граница НАТО на северо-востоке испытывается не просто так». Она призвала «серьезно подойти к делу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Эстонии направили официальный запрос странам НАТО о проведении консультаций из-за якобы нарушения воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31. Минобороны России опровергло инцидент и заявило, что самолеты совершили плановый перелет в Калининградскую область в полном соответствии с международными правилами.

    24 ноября 2015 года над территорией Сирии турецкие военные сбили российский самолет, который, по их версии, на шесть секунд залетел в воздушное пространство Турции. Отношения были заморожены до конца июня 2016 года, когда турецкий лидер Реджеп Эрдоган написал личное письмо президенту России Владимиру Путину. Официальная позиция Анкары в том, что самолет был сбит не по указу лидера страны, а в результате заговора политических противников Эрдогана.

    18 сентября 2025, 12:15 • Новости дня
    Турция прокомментировала слухи о продаже ЗРК С-400

    Минобороны Турции подтвердило сохранение ЗРК С-400 на вооружении армии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские зенитные ракетные комплексы С-400 продолжают использоваться вооруженными силами Турции, несмотря на появление слухов о возможной их передаче или продаже.

    Поставленные российские зенитные ракетные системы С-400 продолжают находиться на вооружении турецкой армии, сообщает ТАСС.

    В министерстве национальной обороны Турции заявили: «Системы ПВО С-400 находятся на вооружении нашей армии. Наша позиция по С-400 не изменилась».

    Комментарий прозвучал в связи с публикациями в некоторых СМИ о том, что комплексы якобы могут быть возвращены или перепроданы Анкарой. Источники в оборонном ведомстве подчеркнули, что подобные сообщения не соответствуют действительности, и никаких изменений по вопросу С-400 не произошло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва предлагает Анкаре комплексное обслуживание ранее поставленных зенитных ракетных систем С-400.

    Президент Турции Эрдоган заявил, что не обсуждал с американским лидером Дональдом Трампом тему поставок российских ЗРС С-400 на саммите НАТО в Гааге.

    19 сентября 2025, 21:57 • Новости дня
    В Польше заявили о пролете истребителей России над нефтяной платформой на Балтике
    В Польше заявили о пролете истребителей России над нефтяной платформой на Балтике
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Польские пограничники заявили о пролете двух российских истребителей на малой высоте над нефтяной платформой «Петробалтик» в Балтийском море за пределами территориальных вод страны.

    Пограничная стража Польши заявила о пролете двух российских истребителей на малой высоте над нефтяной платформой «Петробалтик» в Балтийском море, передает РИА «Новости». По сообщениям польских властей, инцидент произошел вне территориальных вод страны, однако платформа располагается в исключительной экономической зоне Польши.

    При этом никаких фото- или видеоматериалов, подтверждающих это сообщение, пограничная стража не представила.

    Польские пограничники заявили, что сразу уведомили вооруженные силы страны и другие соответствующие службы. Представитель морского отдела Погранстражи Катаржина Пшибыш уточнила, что платформа находится вне территориальных вод Польши, но считается ее исключительной экономической зоной.

    В Министерстве обороны России ранее неоднократно подчеркивали, что российские военные самолеты совершают полеты строго по международным правилам использования воздушного пространства, не нарушая границ, не пересекают воздушные трассы других государств и избегают опасного сближения с иностранными воздушными судами.

    Ранее в ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши нарушили 21 беспилотник, часть которых военные физически уничтожили.

    Президент Финляндии Александр Стубб сообщил о начале операции НАТО «Восточный часовой» в Румынии и Польше.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что дроны, замеченные в Польше, прилетели с Украины и не были заряжены.

    19 сентября 2025, 19:19 • Видео
    США отказали Британии по русскому вопросу

    Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, с точки зрения России, прошел замечательно, с точки зрения британской власти – плохо, а с точки зрения самого Трампа – невыносимо. Переговоры получились душные.

    17 сентября 2025, 11:30 • Новости дня
    Дипломат назвал «психозом» серию вызовов российских послов в МИД стран НАТО

    Дипломат Долгов назвал психозом серию вызовов послов России в МИД стран НАТО

    Дипломат назвал «психозом» серию вызовов российских послов в МИД стран НАТО
    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Дипломатические отношения России и Запада фактически заморожены, однако последние вспоминают про российские посольства, когда им нужно реализовать «грязные политические цели». Сейчас речь идет о нагнетании истерии, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Так он прокомментировал серию вызовов российских послов в МИД стран НАТО после инцидента с БПЛА в Польше.

    «После инцидента с БПЛА в Польше Москва предложила Варшаве провести консультации, но польские власти, у которых, видимо, рыльце в пуху, отказались. В то же время внешнеполитические ведомства стран НАТО одно за другим начали вызывать российских послов», – отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    Происходящее он назвал «антироссийским психозом». Собеседник напомнил, что дипломатические отношения России и Запада фактически заморожены, но последние вспоминают про наши посольства, когда им нужно реализовать «грязные политические цели». Сейчас речь идет о нагнетании истерии, добавил Долгов.

    «Западные правительства сталкиваются с падением рейтингов, протестами, недовольством собственных граждан из-за тяжелой социальной и экономической ситуации внутри стран. На этом фоне элитам, чтобы удержаться у власти, нужен внешний враг. Их цель – переключить внимание населения и мобилизовать его», – детализировал он.

    «Государства – члены НАТО занимаются тем, что валят с больной головы на здоровую», – указал собеседник. Долгов напомнил слова Дмитрия Пескова о том, что Североатлантический альянс де-факто вовлечен в войну против России. «Блок несет ответственность за напряженность, которая создается. Мы представляем факты на разных международных площадках в конструктивных форматах, выражаем демарши послам стран Запада», – отметил собеседник.

    «Но ставить на поток вызов, скажем, европейских дипломатов нет смысла. Они сейчас оторваны от реальной ситуации, поэтому не рассматриваются в качестве серьезного канала связи. У МИД России есть дела поважнее, чем бесплодное общение с послами стран НАТО», – заключил Долгов.

    С 10 сентября многие страны НАТО вызвали российских послов в МИД. Так, во вторник в министерство иностранных дел Дании попросили явиться представителя России Владимира Барбина. Причиной необходимого разговора дипведомство видит «преднамеренное нарушение БПЛА воздушного пространства в Польше».

    Посол заявил, что «поспешность, с которой страны НАТО обвиняют в произошедшем Россию и наращивают военное присутствие в пограничных государствах, лишь способствует дальнейшей эскалации напряженности и свидетельствует о заряженности стран альянса на продолжение конфликта на Украине».

    Ранее МИД Норвегии вызвал посла России Николая Корчунова. Представители министерства назвали нарушение воздушного пространства Польши «безответственным и неприемлемым» и выразили полную солидарность с Варшавой и союзниками.

    В свою очередь, гендиректор политического департамента МИД Болгарии Гергана Караджова вручила послу России Элеоноре Митрофановой письменный демарш, в котором говорилось об осуждении «умышленного нарушения воздушного пространства Польши». Отмечается, что София рассматривает «действия Москвы» как «угрозу безопасности» для Европы.

    Из-за инцидента с нарушением беспилотниками воздушного пространства Польши российских дипломатов также вызывали внешнеполитические ведомства Финляндии, Швеции, Чехии, Нидерландов и Испании.

    Напомним, 10 сентября польское командование ВС заявило о нарушении некими БПЛА воздушного пространства и в ответ подняло в воздух военные самолеты НАТО. Позднее в Варшаве отчитались об уничтожении нескольких дронов.

    Минобороны России подчеркивало, что объекты для поражения на польской территории не планировались, а максимальная дальность полета российских беспилотников, применяемых для ударов, не превышает 700 км. Впрочем, Москва выразила готовность к проведению консультаций с Варшавой.

    20 сентября 2025, 01:05 • Новости дня
    Россия опровергла нарушение воздушного пространства Эстонии истребителями МиГ-31

    Минобороны: Три МиГ-31 совершили плановый перелет в Калининградскую область

    Россия опровергла нарушение воздушного пространства Эстонии истребителями МиГ-31
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Плановый перелет трех истребителей МиГ-31 из Карелии в Калининградскую область осуществлен по согласованному маршруту, самолеты не нарушали воздушное пространство Эстонии, сообщило Минобороны России.

    «19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область», – сообщило Минобороны в Telegram.

    В министерстве уточнили, что маршрут пролегал над нейтральными водами Балтийского моря и находился более чем в 3 км от острова Вайндло. Во время полета экипажи не отклонялись от согласованной воздушной трассы и не нарушали воздушное пространство Эстонии.

    Отмечается, что полет выполнялся в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства и не затрагивал границы других государств. Это «подтверждено средствами объективного контроля», говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Эстонии направили официальный запрос странам НАТО о проведении консультаций из-за якобы допущенного нарушения воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31.

    20 сентября 2025, 01:58 • Новости дня
    Трамп заявил о недовольстве ситуацией с жалобой Эстонии на российские МиГ-31

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения о том, что российские истребители МиГ-31 якобы нарушили воздушное пространство Эстонии.

    «Мне это не нравится. Мне не нравится, когда такое происходит», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он отметил, что подобные инциденты способны привести к серьезным последствиям. Трамп добавил, что ему в скором времени проведут официальный брифинг по ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Эстонии направили официальный запрос странам НАТО о проведении консультаций из-за якобы нарушения воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31. Минобороны России опровергло инцидент и заявило, что самолеты совершили плановый перелет в Калининградскую область в полном соответствии с международными правилами.

    17 сентября 2025, 10:08 • Новости дня
    Hurriyet: Турцию пытаются втянуть в войну с Израилем

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Недружественные Анкаре силы пытаются спровоцировать ее на военное столкновение с Израилем, пишет обозреватель турецкой проправительственной газеты Hurriyet Абдулкадир Сельви.

    Публикации в израильской прессе заявляют, что Турция предоставляет инфраструктуру ХАМАС на своей территории, после удара по ХАМАС в Катаре следующей целью станет Турция, указал Сельви в материале для Hurriyet, передает ТАСС.

    Сельви отметил, что «беглые члены организации ФЕТО» вместе с израильской разведкой «Моссад» формируют общественное мнение и ведут оперативную деятельность против Турции.

    По мнению обозревателя, попытки втянуть Турцию в войну – это «ловушка» и часть психологической войны, которую ведут «Моссад» и ФЕТО.

    Он подчеркнул, что Турция и Израиль остаются региональными соперниками, особенно в Сирии, где позиции Турции, по его мнению, усиливаются. Сельви считает, что Турции необходимо укреплять позиции в соседних странах, но не вступать в войну. Он уточнил, что если Анкара и решится на конфликт, то это произойдет по ее условиям, а не навязанных извне.

    Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган назвал Израиль явной угрозой мировому порядку.

    Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    18 сентября 2025, 09:30 • Новости дня
    Иванов заявил о роли Сталина в сохранении независимости Финляндии

    Tекст: Вера Басилая

    Глава советского правительства Иосиф Сталин после Второй мировой войны проявил особое отношение к Финляндии, что помогло стране сохранить независимость, заявил глава попечительского совета Российского военно-исторического общества, постоянный член Совета безопасности России Сергей Иванов.

    Глава попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов заявил, что Финляндия смогла остаться независимой благодаря доброму отношению Иосифа Сталина, передает ТАСС.

    По словам Иванова, Сталин приказал не привлекать к юридической ответственности лидера Финляндии Карла Густава Маннергейма после окончания войны.

    Иванов подчеркнул, что решение Сталина сыграло важную роль в послевоенной судьбе Финляндии и ее руководителей.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна якобы победила в войне с СССР, сохранив независимость после подписания договора в 1944 году.

    Стубб также высказал мнение, что урегулирование конфликта на Украине возможно в ближайшем будущем и напомнил, что финны уже однажды нашли компромиссное решение в 1944 году.

    Помощник президента Владимир Мединский напомнил о финских обстрелах Ленинграда осенью 1941 года, ссылаясь на материалы финской прессы.

    19 сентября 2025, 11:19 • Новости дня
    В Турции эвакуировали людей из-за лесных пожаров на курортах

    В трех турецких регионах прошла эвакуация из-за лесных пожаров

    Tекст: Мария Иванова

    В курортных районах Анталья, Мугла и Айдын на Турции продолжается борьба с лесными пожарами, для тушения которых задействовано более 30 воздушных судов.

    Лесные пожары сразу в трех курортных провинциях Турции – Анталье, Мугле и Айдыне – тушат с помощью авиации и наземных расчетов, передает ТАСС.

    Возгорания возникли в районах, популярных среди туристов, в том числе возле Аланьи. В результате распространения огня были эвакуированы жители примерно ста домов, которым угрожала опасность. В районах пожаров происходят временные отключения электричества, повреждены теплицы и сады фермеров.

    В Айдыне ночью и утром продолжались попытки взять пожар под контроль. В Мугле за сутки произошло семь лесных пожаров, четыре уже потушены, остальные продолжают тушить с помощью трех вертолетов, пяти самолетов и десятков единиц спецтехники.

    Всего в трех провинциях задействованы 14 пожарных самолетов, 20 вертолетов, 153 автоцистерны и более 800 пожарных. О пострадавших среди туристов данных нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Стамбула запретили продажу и использование фейерверков, сигнальных ракет и других легковоспламеняющихся товаров до 28 октября из-за угрозы лесных пожаров.

    Ранее пожарные АЭС «Аккую» приняли участие в тушении лесного пожара в Турции.

    В июле в нескольких районах Антальи разгорелись природные пожары, местных жителей эвакуировали.

    17 сентября 2025, 11:45 • Новости дня
    Туск спрогнозировал появление крупнейшей армии НАТО у Польши

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о планах сделать польскую армию самой многочисленной и современной среди европейских членов НАТО.

    По его словам, Польша в ближайшем будущем станет обладательницей самой крупной и одной из наиболее современных армий среди европейских стран – членов НАТО, передает ТАСС.

    «Уже совсем скоро польская армия станет крупнейшей армией НАТО на континенте. Она также будет одной из лучше всех оснащенных», – подчеркнул политик во время выступления, трансляция которого велась в соцсетях канцелярии польского премьера.

    Согласно данным Минобороны Польши, на сегодняшний день в армии страны служит более 210,3 тыс. человек. Это позволяет польским вооруженным силам занимать третье место по численности в НАТО после США и Турции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о возможном банкротстве Минобороны страны из-за чрезмерных расходов. Экономисты оценили убытки Польши от конфликта на Украине в миллиарды евро. Польские власти сообщили о пятикратном увеличении выпуска артиллерийских снарядов.

    18 сентября 2025, 12:32 • Новости дня
    Генконсульство: Россияне не пострадали при стрельбе в Анталье

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские граждане не получили ранений при вооруженном нападении у магазина в турецком курортном городе Анталья, сообщило российское генконсульство в этом населенном пункте.

    Среди пострадавших россиян нет, получившая ранение гражданка Германии не имеет гражданства Российской Федерации, указали в консульстве, передает ТАСС.

    До этого турецкая пресса сообщала, что двое неизвестных на мотоцикле открыли огонь по людям у обувного магазина. Отмечалось, что ранение якобы получила некая «российская туристка Татьяна Рупперт С.», которая проходила мимо.

    В феврале 2024 года в Стамбуле у дворца правосудия произошла стрельба, ранения получили пять человек, включая троих сотрудников правоохранительных органов.

    18 сентября 2025, 09:45 • Новости дня
    Чашка кофе в Турции подорожала почти в два раза за год

    Стоимость чашки кофе в Турции за четыре года выросла на 780%

    Tекст: Мария Иванова

    В Турции чашка кофе за последний год подорожала почти вдвое, а за четыре года рост цен составил 780%.

    Стоимость кофе в заведениях общественного питания Турции за последний год выросла почти вдвое, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Turkiye.

    По данным газеты, чашка турецкого кофе подорожала за год на 90-100%, а за четыре года – на 780%. Теперь фильтрованный кофе, который в 2021 году стоил 12,5 лир, к 2025 году продается в среднем по 110 лир, что эквивалентно примерно 2,7 долларам.

    В некоторых заведениях 40-граммовая чашка турецкого кофе стоит до 200 лир, то есть около 4,8 долларов, и это почти на 100% дороже, чем в начале 2024 года. Таким образом, популярный напиток в Турции становится практически предметом роскоши.

    Причинами столь резкого роста называют повышение пошлин и засуху в странах Латинской Америки, откуда в Турцию импортируется практически весь кофе. Кроме того, свое влияние оказывают расходы на закупку сырья в иностранной валюте, увеличение операционных затрат кафе и магазинов, инфляция и обесценивание турецкой лиры.

    Среднее потребление кофе в Турции составляет 1,5 кг на человека ежегодно. С 2015 по 2024 год страна потратила на импорт кофе 2,7 млрд долларов, а только за первые шесть месяцев этого года – уже 472 млн долларов. К концу года этот показатель может достичь 800 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкие отели снизили цены из-за падения спроса.

    Ране сообщалось, что в летний сезон загрузка турецких отелей оказалась низкой.

    18 сентября 2025, 11:20 • Новости дня
    Направлявшийся на Украину сухогруз сел на мель у берегов Турции

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Судно Rapid, двигавшееся из Бартына в Черноморск, встало на мель из-за сильного шторма у турецких берегов, часть экипажа уже эвакуирована вертолетами.

    Сухогруз шел под флагом Танзании, его длина судна составляет 81 метр, экипаж состоит из семи человек, передает ТАСС со ссылкой на турецкую прессу.

    Судно следовало из Бартына в украинский порт Черноморск.

    В результате сильного волнения морякам понадобилась эвакуация. Власти приняли решение задействовать вертолеты, так как спасательные катера не смогли подойти к судну из-за высоких волн.

    Четверых членов экипажа уже доставили на берег, операция по эвакуации остальных продолжается.

    Ранее в Ростовской области в акватории реки Дон около Константиновска сухогруз с российским экипажем и грузом пшеницы сел на мель.

    В мае в Турции у сухогруза Azov Forward вышел из строя руль, его отбуксировали к причалу.

    18 сентября 2025, 12:27 • Новости дня
    В Эстонии стартовали учения НАТО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На эстонской территории начались двухнедельные учения Pikne («Молния»), в которых задействованы 3 тыс. военнослужащих нескольких натовских стран.

    В учениях участвуют примерно 3 тыс. военнослужащих из США, Британии, Франции, Канады, Латвии и Эстонии, передает ТАСС.

    Задействованы подразделения сухопутных, воздушных и морских сил. Основные эпизоды развернутся в северных, западных и восточных районах страны. Участники отработают быструю переброску войск и совместную реакцию на угрозы.

    В эстонском военном ведомстве подчеркнули, что учения имеют тренировочно-оборонительный характер.

    Ранее в Латвии сообщали, что со 2 сентября по 8 октября планируют масштабные учения Namejs 2025, в которых задействуют около 12 тыс. военных из стран НАТО.

    19 сентября 2025, 21:52 • Новости дня
    Трамп запланировал встречу с Эрдоганом

    Трамп рассказал о планах встретиться с Эрдоганом 25 сентября

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что 25 сентября в Белом доме состоится встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    Переговоры будут посвящены множеству торговых и военных сделок между двумя странами, сообщил Трамп в соцсети Truth Social, передает ТАСС.

    В частности, глава Белого дома отметил работу над масштабной закупкой самолетов Boeing, а также над крупной сделкой по истребителям F-16. Он подчеркнул, что продолжаются переговоры по программе F-35, которые, как ожидается, завершатся положительно.

    Американский лидер добавил, что его отношения с Эрдоганом характеризуются как «очень хорошие».

    В августе жена Эрдогана направила первой леди США Мелании Трамп письмо с предложением обратить внимание на тяжелое положение детей в Газе и выступить публично.

    Ранее Эрдоган поддержал инициативы США по миру между Россией и Украиной.

    18 сентября 2025, 12:25 • Новости дня
    Польша выделила 1,4 млрд долларов на строительство убежищ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Польши намерены направить 5 млрд злотых (1,4 млрд долларов) на развитие системы убежищ в 2025–2026 годах, особенно в восточных регионах, где строится линия «Восточный щит».

    Правительство Польши выделило органам местного самоуправления значительные средства для строительства и ремонта убежищ, передает ТАСС.

    По данным МВД Польши, программой защиты населения и гражданской обороны на 2025–2026 годы предусмотрено почти 5 млрд злотых (1,4 млрд долларов) на эти цели.

    В заявлении польского МВД уточняется, что деньги направлены на задачи по защите населения и гражданской обороне. В первую очередь работы по ремонту и строительству убежищ запланированы на востоке страны, где возводится линия укреплений «Восточный щит».

    Также часть средств будет использована в других районах, которые польские власти определили как особо подверженные риску.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-министр обороны Польши Мариуш Блащак предсказал возможное банкротство Минобороны страны. Экономисты оценили убытки Польши от конфликта на Украине в миллиарды евро. Польские власти объявили о пятикратном увеличении выпуска артиллерийских снарядов.

      Государство повернулось лицом к проблеме миграции

      Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

      Нужно вернуться к русской жизни

      Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

      В ЕС лучше не вступать, чем вступать

      Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать водопроводчиком в Марсели или сиделкой в Милан.

