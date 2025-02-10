Для решения «казуса Зеленского» нужна политическая воля – и не столько просроченного президента и его серого кардинала, сколько Белого дома. Только давление США заставит Зеленского либо отречься от власти, либо согласиться на другие юридические способы отмены указа.0 комментариев
Индия и США обсудили закупку боевых машин Stryker
Индия и США обсудили закупку Stryker и соглашение о двигателях для истребителей
Индия рассматривает закупку и совместное производство машин Stryker, а также двигателей GE-414.
Индия обсуждает с США закупку боевых машин Stryker и совместное производство двигателей для истребителей, сообщает РИА «Новости». Обсуждение проходит на фоне подготовки к встрече премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента США .
Длительные переговоры сосредоточены на производстве боевых машин Stryker от General Dynamics, которые уже используются американской армией. Индийская сторона планирует приобрести несколько сотен таких машин с противотанковыми системами, а затем перейти к совместному производству.
Кроме того, стороны дорабатывают соглашение по совместному производству двигателей GE-414 для истребителей индийских ВВС. Источники сообщают, что представители Hindustan Aeronautics Limited могут встретиться с General Electric для уточнения деталей до марта. Сделка по двигателям была согласована в 2023 году.
Переговоры о покупке Stryker начались после их демонстрации индийской армии в прошлом году. Совместное производство машин предполагается с участием одной из государственных компаний Индии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор, в ходе которого американский лидер призвал индийского премьера увеличить закупки американского оборонного оборудования, а также США разъяснили Индии санкции против российских танкеров.