Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.5 комментариев
Чукотка и Магаданская область стали лидерами рейтинга высоких зарплат
Чукотский автономный округ и Магаданская область возглавили рейтинг российских регионов с наибольшей долей сотрудников, зарабатывающих свыше 200 тыс. рублей в месяц.
По данным исследования РИА «Новости», на Чукотке зарплату свыше 200 тыс. рублей получают 42% сотрудников, а в Магаданской области – 28,4%. Тройку лидеров замыкает Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 25,2%. В пятерку также вошли Москва и Ненецкий автономный округ.
Аутсайдерами рейтинга стали Калмыкия, Ингушетия и Чечня, где доля работников с зарплатой более 200 тыс. рублей составляет всего 0,7%. В этих же республиках, а также в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии зафиксирована наибольшая доля сотрудников, получающих менее 45 тыс. рублей в месяц.
Аналитики отметили, что за восемь месяцев 2026 года средняя начисленная зарплата по стране составила 108,6 тыс. рублей, увеличившись на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уровень безработицы в сентябре составил 2,2%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, самые высокие средние пенсии зафиксировали в Чукотском, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.
Средние зарплаты в четырех отраслях превысили в августе 200 тыс. рублей. В октябре среднюю зарплату выше 150 тыс. рублей зафиксировали в семи субъектах России.