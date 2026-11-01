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Средние зарплаты в четырех отраслях превысили в августе 200 тыс. рублей
Средние зарплаты в 12 отраслях экономики превысили 150 тыс. рублей
В августе сотрудники 12 отраслей российской экономики получали среднюю зарплату выше 150 тыс. рублей, в четырех сферах этот показатель достиг 200 тыс. рублей.
Средний заработок превысил 200 тыс. рублей в добыче нефти и природного газа, деятельности воздушного и космического транспорта, финансовой и страховой деятельности, а также в области трубопроводного транспорта, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные статистики.
Доходы от 170 тыс. до 200 тыс. рублей зафиксированы у занятых на производстве табачных изделий, в добыче металлических руд, в области информации и связи, на производстве нефтепродуктов, а также в рыболовстве и рыбоводстве.
В диапазоне от 150 тыс. до 170 тыс. рублей оказались средние заработки в сфере водного транспорта, у специалистов по научным исследованиям и разработкам, а также у сотрудников международных организаций.
В целом по стране средние трудовые доходы в августе составили 103 тыс. рублей, что на 9,8% больше показателя годом ранее. Статистика учитывает доходы всех сотрудников до вычета налогов и включает премии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре среднюю зарплату выше 150 тыс. рублей зафиксировали в семи субъектах России. Тогда же единственной отраслью российской экономики со средней зарплатой выше 1 млн рублей оказалось морское пастбищное рыбоводство.
В июле самая высокая средняя зарплата в России пришлась на трубопроводный транспорт.