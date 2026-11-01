Средние зарплаты в четырех отраслях превысили в августе 200 тыс. рублей

Средние зарплаты в 12 отраслях экономики превысили 150 тыс. рублей

Tекст: Катерина Туманова

Средний заработок превысил 200 тыс. рублей в добыче нефти и природного газа, деятельности воздушного и космического транспорта, финансовой и страховой деятельности, а также в области трубопроводного транспорта, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные статистики.

Доходы от 170 тыс. до 200 тыс. рублей зафиксированы у занятых на производстве табачных изделий, в добыче металлических руд, в области информации и связи, на производстве нефтепродуктов, а также в рыболовстве и рыбоводстве.

В диапазоне от 150 тыс. до 170 тыс. рублей оказались средние заработки в сфере водного транспорта, у специалистов по научным исследованиям и разработкам, а также у сотрудников международных организаций.

В целом по стране средние трудовые доходы в августе составили 103 тыс. рублей, что на 9,8% больше показателя годом ранее. Статистика учитывает доходы всех сотрудников до вычета налогов и включает премии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре среднюю зарплату выше 150 тыс. рублей зафиксировали в семи субъектах России. Тогда же единственной отраслью российской экономики со средней зарплатой выше 1 млн рублей оказалось морское пастбищное рыбоводство.

В июле самая высокая средняя зарплата в России пришлась на трубопроводный транспорт.