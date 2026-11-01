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Посол Барбин уличил Данию в агрессивном поведении в киберпространстве
Посол Барбин заявил о перехвате Данией интернет-трафика для США
Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что Копенгаген перехватывает и обрабатывает международный цифровой трафик на своей территории в интересах американских спецслужб.
«В интересах разведки США осуществляется перехват и обработка международного цифрового трафика, проходящего по кабелям связи через датскую территорию», – заявил Барбин ТАСС.
Российский дипломат добавил, что поведение Копенгагена в киберпространстве является весьма провокационным и агрессивным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Барбин заявил о наличии у Москвы данных на несколько десятков датских наемников в рядах ВСУ. Дипломат назвал развертывание элементов американской системы ПРО в Гренландии угрозой для мировой стратегической стабильности.
Дания отклонила соглашение с Россией о предотвращении инцидентов на море.