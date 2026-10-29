Инженеры группировки «Днепр» очистили от мин пути в Алешки

Минобороны: Инженеры «Днепра» разминировали дороги к Алешкам

Tекст: Дмитрий Зубарев

Саперы очищают прилегающие к городу участки дорог от взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов, чтобы обеспечить безопасную доставку гуманитарной помощи и эвакуацию мирных жителей, сообщает Минобороны.

Отмечается, что большинство мин, преимущественно западного производства, устанавливаются противником с помощью беспилотников и взведены на неизвлекаемость. Для безопасности населения саперы уничтожают их на месте накладными зарядами.

На кадрах ведомства показана 60-мм осколочно-фугасная мина стандарта НАТО, обнаруженная на объездном пути. В Минобороны подчеркнули, что подобные боеприпасы крайне опасны для гражданских, так как могут сдетонировать от малейшего воздействия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила о начале разминирования маршрутов для доставки гуманитарной помощи и эвакуации жителей.

Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил о подготовке инженерными войсками гуманитарной миссии в районе Алешек.

В понедельник Министерство обороны сообщило о ежедневном проведении инженерной разведки и очистки основных дорог к Алешкам от сбрасываемых украинскими дронами мин.