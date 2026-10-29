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Инженеры группировки «Днепр» очистили от мин пути в Алешки
Минобороны: Инженеры «Днепра» разминировали дороги к Алешкам
Российские инженерно-саперные подразделения группировки «Днепр» проводят разминирование дорог, ведущих к населенному пункту Алешки в Херсонской области, для обеспечения безопасности гуманитарных миссий и эвакуации.
Саперы очищают прилегающие к городу участки дорог от взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов, чтобы обеспечить безопасную доставку гуманитарной помощи и эвакуацию мирных жителей, сообщает Минобороны.
Отмечается, что большинство мин, преимущественно западного производства, устанавливаются противником с помощью беспилотников и взведены на неизвлекаемость. Для безопасности населения саперы уничтожают их на месте накладными зарядами.
На кадрах ведомства показана 60-мм осколочно-фугасная мина стандарта НАТО, обнаруженная на объездном пути. В Минобороны подчеркнули, что подобные боеприпасы крайне опасны для гражданских, так как могут сдетонировать от малейшего воздействия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила о начале разминирования маршрутов для доставки гуманитарной помощи и эвакуации жителей.
Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил о подготовке инженерными войсками гуманитарной миссии в районе Алешек.
В понедельник Министерство обороны сообщило о ежедневном проведении инженерной разведки и очистки основных дорог к Алешкам от сбрасываемых украинскими дронами мин.