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    Стремление Белого дома к миру на Украине выглядит в высшей степени сомнительным. Зачем разворачивать масштабное производство оружия, рынок сбыта которого вот-вот будет свернут?

    2 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем Европа пытается помешать России в Арктике

    Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация онлайн-казино – путь к разорению государства

    Иногда люди верят, что индустрия порока после ее легализации перестанет быть рассадником криминала, а бандиты, поставлявшие запретные услуги, превратятся в почтенных бизнесменов, платящих налоги и отчисляющих на благотворительность. Как показывает опыт, это не так.

    39 комментариев
    29 октября 2026, 11:12 • Новости дня

    Ученый спрогнозировал выращивание полупроводников на Луне

    Академик Латышев: Выращивать полупроводники в перспективе можно будет на Луне

    Tекст: Мария Иванова

    Разрабатываемая на МКС технология выращивания полупроводников может быть в перспективе перенесена на Луну, заявил директор Института физики полупроводников Сибирского отделения РАН академик Александр Латышев.

    Технологии синтеза полупроводниковых материалов, проходящие испытания на Международной космической станции, могут применяться при освоении спутника Земли. «Эти технологии могут потом встать на Луне. Ведь у вас это будет, вы там на Луне, на Луне есть материал, который содержит кремний, то есть из которого можно это делать», – передает РИА «Новости» слова академика.

    По его словам, для реализации идеи потребуются специальные технологии. Латышев выразил уверенность, что рано или поздно человек начнет осваивать лунные ресурсы.

    Сейчас проект по выращиванию полупроводников на МКС продолжается, технология калибруется. Ученые успешно провели коррекцию после первого эксперимента и теперь выращивают однослойные структуры с планами перехода к многослойным. Как поясняли ранее в РКК «Энергия», космический вакуум позволяет создавать чистые полупроводниковые пленки, что является коммерчески перспективным направлением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Россия заявила о намерении развернуть ядерную установку на Луне к середине 2030-х годов.

    В прошлом месяце научный руководитель ИКИ РАН Лев Зеленый рассказал о зависимости промышленного освоения спутника от развития робототехники.

    В августе глава Роскосмоса Дмитрий Баканов выразил уверенность в неизбежном освоении Марса, назвав первым этапом на этом пути освоение Луны.

    28 октября 2026, 16:53 • Новости дня
    Путин назвал важным шагом развертывание спутниковой группировки «Рассвет»

    Путин призвал наращивать выпуск спутников российской системы «Рассвет»

    Путин назвал важным шагом развертывание спутниковой группировки «Рассвет»
    @ Максим Блинов/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита и форума

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в ходе осмотра выставки в Москве назвал отечественную систему «Рассвет» первым шагом в создании низкоорбитальных космических аппаратов.

    На выставке, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики, глава Минцифры Максут Шадаев представил главе государства российский аналог Starlink – систему «Рассвет», передает РИА «Новости».

    «Это наш первый шаг только, хочу обратить внимание», – подчеркнул Путин.

    По словам президента, теперь необходимо наращивать количество выпускаемых аппаратов. «Качество есть. Теперь нужно из качества переходить в количество», – подчеркнул президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил о планах по существенному увеличению количества спутников российской орбитальной группировки.

    В этом месяце российские компании впервые в стране подписали соглашение с использованием низкоорбитальной спутниковой связи.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на скорое повышение эффективности работы отечественной системы «Рассвет».

    Видео заявления Путина о группировке «Рассвет» смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    28 октября 2026, 16:43 • Новости дня
    Путин сообщил о тесном контакте России с США и Илоном Маском по вопросам космоса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва находится в тесном контакте с Соединенными Штатами и основателем компании SpaceX Илоном Маском в сфере космоса.

    Глава государства в ходе осмотра выставки передовых российских решений в ключевых сферах экономики подчеркнул важность поддержания дисциплины и порядка на орбите, чтобы стороны не мешали друг другу, передает РИА «Новости».

    «Мы в тесном контакте с нашими американскими партнерами, в том числе с господином Маском, потому что на орбитах очень важно не мешать друг другу, соблюдать определенную дисциплину, порядок», – заявил Путин.

    По его словам, Москва и Вашингтон взаимно дорожат этим взаимодействием. Президент добавил, что Роскосмос и другие отечественные компании продолжают плотно работать с американской стороной в сфере космоса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Путин заявил о проработке возможности совместной работы России и США в Арктике.

    Ранее были анонсированы переговоры с Илоном Маском о перспективах сотрудничества в космосе.

    До этого Путин посоветовал российским компаниям сотрудничать с американским предпринимателем в научной сфере.

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    28 октября 2026, 15:34 • Новости дня
    Роскосмос предложил ЮАР помощь в отборе космонавтов

    Баканов: Роскосмос предложил ЮАР помощь в отборе космонавтов

    Роскосмос предложил ЮАР помощь в отборе космонавтов
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Роскосмос направил ЮАР предложения по отбору космонавтов и планирует провести консультации, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов.

    «В сентябре президент ЮАР на саммите БРИКС проявил интерес к подготовке национальных космонавтов – мы уже направили предложения по отбору и в ближайшее время планируем провести соответствующие консультации», – заявил Баканов на полях форума Россия – Африка. Его слова приводит РИА «Новости».

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал образование главным направлением сотрудничества между Россией и африканскими государствами.

    Глава Минприроды Александр Козлов предложил африканским государствам сотрудничать в сферах геологического картирования, лабораторного анализа руды и подготовки кадров.

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке главы государства к участию в третьем саммите Россия – Африка.

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    28 октября 2026, 16:58 • Новости дня
    Путин назвал Илона Маска гениальным человеком
    Путин назвал Илона Маска гениальным человеком
    @ REUTERS/Lukasz Glowala

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин назвал американского предпринимателя Илона Маска реально гениальным человеком.

    Об этом Путин заявил в ходе осмотра выставки, посвященной передовым российским решениям, в ответ на слова главы Минцифры Максута Шадаева о создании российского аналога спутниковой системы Starlink, передает РИА «Новости».

    «Илон Маск гениальный человек, реально гениальный. У него же на орбите сколько таких аппаратов? Больше 5 тыс.», – сказал Путин.

    Глава государства добавил, что Россия сделала самостоятельно первые шаги в создании собственной низкоорбитальной группировки и поставил новые задачи по развертыванию группировки.

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    28 октября 2026, 14:10 • Новости дня
    Мантуров сообщил о планах по увеличению российской орбитальной группировки

    Мантуров анонсировал существенный рост российской орбитальной группировки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил, что в следующем году ожидается существенный рост количества спутников российской орбитальной группировки.

    В рамках «Правительственного часа» в Совете Федерации обсуждались перспективы развития космической отрасли, передает РИА «Новости».

    «Мы стали прирастать кратно каждый год. Со следующего года это будет еще существенно выше», – сказал Мантуров.

    По его словам, в конце 2025 года на орбите находилось 336 отечественных спутников, а к настоящему моменту их число увеличилось до 400. До конца 2026 года планируется провести еще определенное количество пусков.

    Первый вице-премьер подчеркнул необходимость более активного использования данных дистанционного зондирования Земли как государственными, так и частными структурами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее правительство запланировало выделить около 38,6 млрд рублей на создание Российской орбитальной станции.

    Также генеральный директор ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин пообещал обеспечить потребности населения страны в спутниковой связи к 2030 году.

    Росреестр объявил о планах ежегодного обновления карт за счет данных дистанционного зондирования Земли из космоса.

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    28 октября 2026, 17:33 • Новости дня
    Роскосмос запланировал расширить сеть станций ГЛОНАСС в странах Африки

    Баканов: Роскосмос планирует расширить сеть станций ГЛОНАСС в странах Африки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил о планах России расширить сеть наземных станций спутниковой системы навигации ГЛОНАСС в ЮАР и других странах Африки.

    Баканов сообщил об этом, отвечая на вопрос РИА «Новости» на полях форума «Россия – Африка». «Планируется. Точки отдельно выбираем. Наша задача – увеличивать точность. Это в том числе за счет наземных станций делается», – пояснил глава Роскосмоса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Баканов заявил о готовности оказать Танзании поддержку в создании национального космического агентства.

    Тогда же госкорпорация предложила Африканскому космическому агентству начать запуски с космодромов Байконур и Восточный и направила ЮАР предложения по отбору космонавтов.

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    28 октября 2026, 16:12 • Новости дня
    Роскосмос предложил Танзании помощь в создании космического агентства

    Баканов: Роскосмос предложил Танзании помощь в создании космического агентства

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что Россия готова оказать Танзании экспертную и методологическую поддержку в создании национального космического агентства.

    На форуме Россия-Африка планируется подписание рамочного меморандума между Роскосмосом и министерством связи и информационных технологий Танзании, передает РИА «Новости».

    «Танзания планирует создание собственного космического агентства, и мы готовы коллег поддержать экспертно и методологически», – сказал Баканов.

    По его словам, российские специалисты уже представили африканским партнерам возможности по предоставлению данных дистанционного зондирования Земли, размещению станций их приема и созданию космических аппаратов различного назначения.

    Кроме того, Танзании предложили помощь в подготовке космонавтов, проведении научных экспериментов на орбите и обучении студентов. Баканов добавил, что африканская республика планирует увеличить квоту на подготовку специалистов для космической отрасли в российских вузах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Роскосмос направил ЮАР предложения по отбору космонавтов.

    Президент Владимир Путин назвал образование главным направлением сотрудничества между Россией и африканскими государствами.

    В мае министр экономического развития Максим Решетников сообщил о готовности поставлять Танзании оборудование для добычи углеводородов.

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    28 октября 2026, 16:10 • Новости дня
    Роскосмос предложил Африке запускать спутники с Байконура и Восточного

    Баканов: Роскосмос предложил Африке запускать спутники с Байконура и Восточного

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил о предложении Африканскому космическому агентству начать запуски с космодромов Байконур и Восточный.

    Меморандум о взаимопонимании в космической сфере стороны подписали 22 апреля, передает РИА «Новости». Документ предусматривает развитие взаимодействия по десяти направлениям, включая фундаментальные исследования, спутниковые технологии, создание космической техники, наземной инфраструктуры и подготовку кадров.

    «Роскосмосом были подготовлены и направлены в адрес АфКА предложения по перспективным направлениям сотрудничества… Предоставление услуг по запуску космических аппаратов с космодромов Байконур и Восточный», – сказал Баканов на полях форума Россия-Африка.

    Госкорпорация также предложила развивать дистанционное зондирование Земли, спутниковую связь, навигацию с использованием системы ГЛОНАСС и позиционирование. Кроме того, Россия готова сотрудничать с Африкой в мониторинге космического пространства, привлекая астрономические обсерватории континента.

    Среди других инициатив глава Роскосмоса назвал совместные научные исследования на российском сегменте МКС, а в перспективе на Российской орбитальной станции, включая подготовку кандидатов в космонавты. Африканское космическое агентство базируется в Египте и объединяет 55 стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду действующий председатель Африканского союза, президент Бурунди Эварист Ндайишимийе заявил о расчете африканских стран на расширение сотрудничества с Россией в области переработки природных ресурсов.

    Президент Владимир Путин назвал образование главным направлением сотрудничества между Москвой и африканскими государствами.

    Глава Минприроды Александр Козлов предложил странам континента взаимодействовать в сферах геологического картирования, лабораторного анализа руды и подготовки кадров.

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    28 октября 2026, 14:37 • Новости дня
    Совфед предложил отменить заочное обучение на инженеров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Совет Федерации предложил Министерству науки и высшего образования исключить заочное обучение по ряду инженерных и технических специальностей.

    Верхняя палата парламента рекомендует министерству актуализировать образовательные стандарты, чтобы исключить возможность заочного обучения по отдельным направлениям в области «Инженерное дело, технологии и технические науки», передает РИА «Новости».

    Ограничения должны коснуться специальностей, которые соответствуют задачам обеспечения технологической независимости и лидерства России, уточняется в проекте постановления Совфеда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минобрнауки сообщило о приоритетном распределении бюджетных мест в вузах на 2027/28 учебный год для инженерных специальностей.

    Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила отказаться от устаревших профессий в вузах.

    Кроме того, президент Владимир Путин поручил проанализировать причины незавершения учебы студентами-инженерами.

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    29 октября 2026, 05:41 • Новости дня
    Космонавт Лазуткин: Человечество сможет освоить космос лишь сообща

    Космонавт Лазуткин: Освоение космоса не под силу отдельно взятой стране

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Задачи освоения космоса не под силу отдельно взятой стране из-за ограниченности ресурсов, человечество может сделать это только сообща, заявил Герой России и летчик-космонавт Александр Лазуткин.

    «Международное сотрудничество важно именно тем, что (космические – прим. ВЗГЛЯД) задачи, которые валятся на голову человеку, решить может только человечество, а не какая-то отдельная страна. Отдельная страна, она в принципе ограничена в ресурсах, в том числе умственных», – рассказал Лазуткин РИА «Новости».

    По мнению космонавта, для эффективного изучения космического пространства и его покорения важно задействовать как можно больше населения Земли.

    Лазуткин – российский космонавт и Герой Российской Федерации. В 1997 году он совершил полет длительностью 185 суток на борту российской орбитальной станции «Мир».

    В субботу глава НАСА Джаред Айзекман сообщил о планах США отправлять астронавтов в длительные экспедиции на Луну.

    В пятницу правительство Китая призвало мировое сообщество отказаться от милитаризации орбиты.

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    29 октября 2026, 09:23 • Новости дня
    Отставной контр-адмирал обвинил США в сокрытии информации об НЛО

    International Business Times: Экс-адмирал ВМС обвинил США в сокрытии видео НЛО

    Tекст: Мария Иванова

    Контр-адмирал ВМС США в отставке Тим Галлодет заявил, что американское правительство более 80 лет утаивает данные о встречах военных с неизвестными аномалиями в океане.

    Галлодет рассказал о двух видеозаписях, хранящихся в архивах Пентагона. На одной из них запечатлено погружение неопознанного летающего объекта в океан без брызг. На другой этот же объект движется с аномальной скоростью под водой, после чего выплывает и улетает, пишет International Business Times.

    «Мне известно о другом видео, на котором показано нечто подобное, но оно снято сверху <…> Так что да, [неопознанным силам] удалось создать нечто такое, что мы понятия не имеем, как воспроизвести», – отметил бывший военный.

    По его словам, американские военные изучили лишь около 10% объема воды на Земле, что позволяет «внеземным силам» скрываться от человечества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу трое федеральных агентов США наблюдали бесшумный матово-черный треугольный объект со скоростью военного истребителя.

    В прошлом месяце Пентагон рассекретил пятиминутный ролик с разгоняющимся до 805 км в час неопознанным объектом в виде белой сферы.

    Пентагон разрешил военнослужащим и сотрудникам передавать чиновникам секретную информацию об НЛО.

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    29 октября 2026, 09:39 • Новости дня
    Ученый сообщил о превышении темпов потепления в России в 2,5 раза

    РАН: Климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем на Земле

    Темпы глобального потепления в России в 2,5 раза превышают средние показатели по планете, заявил научный руководитель Института теплофизики СО РАН Сергей Алексеенко.

    «Темпы потепления в 2,5 раза выше, чем в среднем по планете», – говорится в докладе, представленном Алексеенко на форуме «Золотая Долина» в Новосибирске, передает ТАСС.

    Он отметил, что Россия потребляет около половины используемого в мире тепла. По его словам, высокие потребности делают неэффективной ставку на развитие ветряной и солнечной энергетики, которая не сможет произвести достаточно тепла.

    Решением может стать геотермальная энергетика – использование глубинного тепла с применением микроволнового нагрева в скважинах. Ученый напомнил, что для этого на Камчатке создается Национальный центр компетенций по геотермальной энергетике.

    Кроме того, перспективным направлением является развитие парогазовых установок для более эффективного использования газа, так как они позволяют на 50% снизить выбросы углекислого газа и расход топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца руководитель Российской академии наук Геннадий Красников предупредил об увеличении числа разрушительных природных аномалий из-за стремительного изменения климатических условий на территории страны.

    В прошлом месяце начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок сообщил о возможности сдвига сроков наступления климатической зимы в Москве в связи с глобальным потеплением.

    В сентябре ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил повышение средней температуры в Москве на полтора градуса за тридцать лет.

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    29 октября 2026, 09:41 • Новости дня
    Вспышечная активность на Солнце упала до нуля

    Математический индекс вспышек на Солнце опустился до нулевой отметки

    Tекст: Мария Иванова

    После недели колебаний уровень вспышечной активности на Солнце снизился до нулевого показателя, однако в субботу на Земле ожидается магнитная буря из-за влияния второй корональной дыры.

    График вспышек на звезде выровнялся, а математический индекс упал до нулевой отметки из десяти возможных. При этом на поверхности Солнца сохранились активные области, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    В субботу на Земле ожидается магнитная буря от слабого до среднего уровня. Ее причиной станет вторая корональная дыра, которая в данный момент выходит на линию взаимодействия с планетой. Возмущения продлятся от 12 до 15 часов.

    Основные геомагнитные колебания придутся на первую половину субботнего дня. В первые часы магнитной бури возможно появление полярных сияний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН предупредила об ожидаемой новой волне геомагнитных возмущений из-за воздействия корональной дыры на Солнце.

    В начале месяца ученые зафиксировали возможный перелом в солнечной активности после продолжительного спада.

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    29 октября 2026, 10:59 • Новости дня
    Астрономы обнаружили вероятную карликовую планету за Плутоном

    Reuters: За Плутоном обнаружили карликовую планету диаметром 1,5 тыс. км

    Tекст: Мария Иванова

    Группа американских ученых обнаружила за Плутоном крупный ледяной объект, который может оказаться ранее неизвестной карликовой планетой.

    Группа астрофизиков из США, работающих в обсерватории имени Веры Рубин в Чили, выявила ледяной объект диаметром до 1,5 тыс. км, пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Объект получил название 2026 ED138. Он вращается вокруг Солнца на расстоянии в 46 раз большем, чем Земля. Плутон при этом находится на расстоянии в 40 раз большем, чем наша планета.

    Астрофизики планируют провести ряд наблюдений для подтверждения статуса объекта и установления его примерной массы. Ученые полагают, что 2026 ED138 обладает достаточной массой для признания его карликовой планетой.

    В случае подтверждения объект станет одной из крупнейших известных карликовых планет. В настоящее время Международный астрономический союз признает существование пяти таких небесных тел: Плутона, Цереры, Эриды, Хаумеа и Макемаке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле исследователи космоса зафиксировали луноподобный объект сопоставимого с Юпитером размера за пределами Солнечной системы.

    В мае астрономы нашли признаки разреженной газовой оболочки у ледяного двойника Плутона диаметром около 470 км.

    В прошлом году астрономы обнаружили на околоземной орбите незамеченный ранее астероид, который может оказаться новой квазилуной Земли.

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    29 октября 2026, 11:10 • Новости дня
    Разведка США предупредила об угрозе спутникам от орбитального оружия Китая

    The War Zone: Китай до конца десятилетия создаст орбитальное лучевое оружие

    Tекст: Мария Иванова

    Разведывательное управление Пентагона выпустило отчет, согласно которому до конца десятилетия Пекин планирует развернуть в космосе оружие направленной энергии, способное выводить из строя вражеские спутники.

    К концу десятилетия Китай может создать угрозу американским спутникам с помощью оружия направленной энергии космического базирования, пишет The War Zone.

    По данным Разведывательного управления Минобороны США (DIA), это расширит противоспутниковый арсенал Пекина, который уже располагает наземными лучевыми системами.

    «К концу 2020-х годов Китай может развернуть космические системы направленной энергии и более мощные наземные системы направленной энергии, способные угрожать спутникам на более высоких орбитах», – говорится в отчете американского ведомства.

    Отмечается, что воздействие такого оружия может быть как обратимым, включая временное ослепление оптики спутников лазером, так и необратимым. В последнем случае аппараты могут получить серьезные повреждения за счет выжигания систем мощным микроволновым излучением.

    В документе также указано, что китайская орбитальная группировка разведки и наблюдения с 2018 года выросла в три раза и насчитывает свыше 510 спутников. Пентагон также выразил обеспокоенность развитием космических программ России, Ирана и КНДР, которые продолжают наращивать свой военный потенциал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американская разведка подтвердила сходство нового китайского экспериментального космоплана с американским аппаратом X-37B.

    В прошлом месяце эксперты объяснили признание Вашингтона в наличии собственного орбитального оружия необходимостью обеспечивать превосходство в космосе.

    Военные аналитики указали на переход Соединенных Штатов к практическому развертыванию боевых систем для борьбы со спутниками.

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    СВО вынудила Пентагон срочно искать замену Bradley

    Несмотря на восторженные отзывы украинских боевиков, Пентагон срочно ищет замену знаменитой БМП Bradley. Что показали бои на Украине по поводу этой техники? И чем ее возможные сменщики – «Волк» и «Рысь» – лучше? Подробности

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    Европа перешла на американский газ и утратила доверие к США

    Среди населения Европы произошел обвал симпатий к США, утверждают социологи: 58% жителей стран ЕС больше не считают их надежным союзником, а 73% полагают, что Евросоюз должен идти своим путем. Лидеры население как будто бы слышат и призывают к тому же. Но это очередной фарс. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Инженер всегда разберется, что делать на войне

      Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    • Хуситы ударили планету по больному месту

      Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

    • Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

      Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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