Ученый спрогнозировал выращивание полупроводников на Луне

Академик Латышев: Выращивать полупроводники в перспективе можно будет на Луне

Tекст: Мария Иванова

Технологии синтеза полупроводниковых материалов, проходящие испытания на Международной космической станции, могут применяться при освоении спутника Земли. «Эти технологии могут потом встать на Луне. Ведь у вас это будет, вы там на Луне, на Луне есть материал, который содержит кремний, то есть из которого можно это делать», – передает РИА «Новости» слова академика.

По его словам, для реализации идеи потребуются специальные технологии. Латышев выразил уверенность, что рано или поздно человек начнет осваивать лунные ресурсы.

Сейчас проект по выращиванию полупроводников на МКС продолжается, технология калибруется. Ученые успешно провели коррекцию после первого эксперимента и теперь выращивают однослойные структуры с планами перехода к многослойным. Как поясняли ранее в РКК «Энергия», космический вакуум позволяет создавать чистые полупроводниковые пленки, что является коммерчески перспективным направлением.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Россия заявила о намерении развернуть ядерную установку на Луне к середине 2030-х годов.

В прошлом месяце научный руководитель ИКИ РАН Лев Зеленый рассказал о зависимости промышленного освоения спутника от развития робототехники.

В августе глава Роскосмоса Дмитрий Баканов выразил уверенность в неизбежном освоении Марса, назвав первым этапом на этом пути освоение Луны.