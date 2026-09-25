Синоптик сообщил о потеплении климата Москвы на полтора градуса за 30 лет

Специалист центра «Фобос» Тишковец рассказал о потеплении климата в Москве

Tекст: Мария Иванова

Евгений Тишковец заявил, что за последние 30 лет климат в российской столице стал теплее в среднем на 1,5 градуса, передает РИА «Новости».

«По данным последнего пересчета с 1990-х до 2020-х годов, действительно, климат в Москве потеплел в среднем на полтора градуса. Это серьезная цифра. Отсюда и большее количество опасных явлений погоды», – отметил синоптик.

Тишковец пояснил, что такие изменения связаны с природными циклами, которые сменяются каждые 200 лет. Несмотря на то что за последнее столетие московский климат стал напоминать воронежский, а воронежский – ростовский, столица не превратится в субтропики, где растут бананы.

В настоящее время достигнут пик глобального потепления. По словам эксперта, оно продлится по инерции до 2035–2040 годов, после чего начнется постепенное похолодание. Москва останется в тройке самых холодных столиц мира после Улан-Батора и Астаны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, климатолог Николай Терешонок рассказал об увеличении средней осенней температуры в Москве на три градуса за последние 35 лет.

При этом эксперт Алексей Кокорин исключил возможность превращения климата средней полосы России в субтропический из-за частых заморозков.