Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!2 комментария
Власти США захотели помочь Маску отменить многомиллионный европейский штраф
Минюст США: Вашингтон поможет Маску отменить многомиллионный штраф Евросоюза
Власти Соединенных Штатов намерены помочь Илону Маску добиться отмены штрафа в размере более 136 млн долларов, наложенного Евросоюзом на социальную сеть X.
Министерство юстиции Соединенных Штатов планирует поддержать Илона Маска в его стремлении отменить штраф на сумму свыше 136 млн долларов, наложенный Евросоюзом на платформу X, передает ТАСС.
Ведомство, выполняющее функции Генеральной прокуратуры, уже координирует свои действия с Госдепартаментом.
«Европейская комиссия предприняла неправомерную попытку расширить свои полномочия на американские компании, которые не находятся и не ведут деятельность в пределах ее юрисдикции. Мы не потерпим, чтобы Европейская комиссия злоупотребляла регулирующими полномочиями в попытке контролировать американские двигатели инноваций и экономического роста», – заявил помощник генпрокурора США Бретт Шумейт.
По оценке американской прокуратуры, действия Еврокомиссии и закон о цифровых услугах ЕС направлены против компании X, ее владельца и других не связанных корпораций. В ведомстве подчеркнули, что решение Евросоюза может привести к серьезным последствиям для крупных онлайн-платформ в секторе цифровых услуг.
Расследование в отношении X стартовало в декабре 2023 года. Еврокомиссия подозревает платформу в нарушении закона, обязывающего удалять запрещенный контент без решения суда. В январе 2024 года компанию обвинили в создании антисемитских материалов с помощью нейросети Grok, обязав хранить документы до конца 2026 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года Еврокомиссия оштрафовала соцсеть X на 120 млн евро за нарушение Акта о цифровых услугах.
Госсекретарь США Марко Рубио назвал это решение нападением на американские технологические платформы.
В мае Илон Маск обжаловал данные финансовые санкции в Европейском суде юстиции.