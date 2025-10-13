Возможные поставки Украине «Томагавков» для Трампа – этап «конкурентной борьбы» в экономической сфере. Ему важно создание руками украинских боевиков проблем России на мировом энергетическом рынке. Метод запугивания торговых партнеров, например, Китая и Индии, дал сбой – они попробуют зайти с другого бока.0 комментариев
Посмертную маску Высоцкого выставили на аукцион в Монако
Посмертная маска Владимира Высоцкого, выполненная из бронзы в 1980 году, будет выставлена на аукционе в Монако 21 октября, сообщил аукционный дом Hermitage Fine Art.
Посмертная маска Владимира Высоцкого, выполненная из бронзы в 1980 году, будет выставлена на аукционе в Монако 21 октября, передает ТАСС. Аукционный дом Hermitage Fine Art оценил уникальный лот в 100-120 тыс. евро.
По информации организаторов, «посмертная бронзовая маска Владимира Высоцкого из поместья Марины Влади, отлитая в 1980 году под ее руководством. Данная маска является первой из трех известных бронзовых масок, отлитых по оригинальной гипсовой форме, изготовленной вскоре после смерти артиста», – говорится в описании лота на сайте Hermitage Fine Art. На маске выбиты инициалы вдовы Высоцкого и год создания.
Оригинальную гипсовую форму для отливки изготовил советский скульптор Юрий Васильев, который также сделал слепок левой руки Высоцкого.
Владимир Высоцкий родился в Москве 25 января 1938 года. За свою карьеру он исполнил около пятнадцати ролей в Театре на Таганке и сыграл в 30 фильмах, среди которых «Служили два товарища», «Интервенция», «Место встречи изменить нельзя». Его авторские песни пользовались огромной популярностью, расходясь по стране миллионами домашних записей. Высоцкий скончался 25 июля 1980 года в возрасте 42 лет.
Ранее вдова Владимира Высоцкого, французская актриса Марина Влади продала на аукционе Drouot в Париже посмертную маску Высоцкого и последнее стихотворение поэта за 55 тыс. евро.