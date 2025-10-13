Посмертную маску Высоцкого выставили на аукцион в Монако

Tекст: Вера Басилая

Посмертная маска Владимира Высоцкого, выполненная из бронзы в 1980 году, будет выставлена на аукционе в Монако 21 октября, передает ТАСС. Аукционный дом Hermitage Fine Art оценил уникальный лот в 100-120 тыс. евро.

По информации организаторов, «посмертная бронзовая маска Владимира Высоцкого из поместья Марины Влади, отлитая в 1980 году под ее руководством. Данная маска является первой из трех известных бронзовых масок, отлитых по оригинальной гипсовой форме, изготовленной вскоре после смерти артиста», – говорится в описании лота на сайте Hermitage Fine Art. На маске выбиты инициалы вдовы Высоцкого и год создания.

Оригинальную гипсовую форму для отливки изготовил советский скульптор Юрий Васильев, который также сделал слепок левой руки Высоцкого.

Владимир Высоцкий родился в Москве 25 января 1938 года. За свою карьеру он исполнил около пятнадцати ролей в Театре на Таганке и сыграл в 30 фильмах, среди которых «Служили два товарища», «Интервенция», «Место встречи изменить нельзя». Его авторские песни пользовались огромной популярностью, расходясь по стране миллионами домашних записей. Высоцкий скончался 25 июля 1980 года в возрасте 42 лет.

Ранее вдова Владимира Высоцкого, французская актриса Марина Влади продала на аукционе Drouot в Париже посмертную маску Высоцкого и последнее стихотворение поэта за 55 тыс. евро.