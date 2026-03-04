Электорат Трампа, ожидавший падения «вавилонских башен» Вашингтона, видит лишь смену декораций при тех же правилах игры. Это разочарование становится топливом для оппозиции перед грядущими выборами.6 комментариев
На российском СПГ-танкере в Средиземном море возник пожар
Reuters сообщил о пожаре на российском СПГ-танкере в Средиземном море
В Средиземном море произошел пожар на российском СПГ-танкере «Арктический Метагаз», который находится под санкциями США и Британии.
Информация о пожаре на российском газовозе «Арктический Метагаз» (Arctic Metagaz) в Средиземном море опубликована агентством Reuters.
Судно предназначено для перевозки сжиженного природного газа. По данным агентства, в последний раз оно передавало координаты 2 марта, когда находилось у берегов Мальты. Один из источников заявил, что танкер мог быть атакован беспилотником, однако доказательств этому не предоставил.
Reuters отмечает, что танкер находится под санкциями США и Британии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Сенатский комитет по иностранным делам в Конгрессе США одобрил законопроект о санкциях против танкеров, якобы связанных с так называемым теневым флотом России.
Объем экспорта сжиженного природного газа из США в 2025 году достиг 156 млрд кубометров, при этом основным рынком сбыта осталась Европа.