При атаке ВСУ на автомобиль в Белгородской области ранены три человека

Три человека пострадали при атаке ВСУ на автомобиль в Белгородской области
В результате атаки украинского беспилотника на автомобиль под Григорьевкой в Белгородской области три человека с осколочными ранениями были доставлены в больницу, сообщают власти региона.
В районе хутора Григорьевка Волоконовского округа беспилотник Вооружённых сил Украины атаковал гражданский автомобиль, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
В результате атаки пострадали три мирных жителя: женщина и двое мужчин. Все они получили множественные осколочные ранения разных частей тела. Пострадавших экстренно доставляют в Валуйскую центральную районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Автомобиль, в который попал дрон, полностью уничтожен огнём.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее при атаках ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области пострадали два мирных жителя – мужчина и женщина.
А 23 февраля в Шебекино после атаки украинского дрона на автомобиль четыре мирных жителя пострадали и были госпитализированы. Последний раз жертвы от атак ВСУ в регионе фиксировали 22 февраля, тогда от ударов дронов ВСУ за один день погибли два человека.