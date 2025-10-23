Суд обратил имущество экс-главы Плеса Шевцова в доход государства

Tекст: Алексей Дегтярев

Суд полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры по делу о возврате имущества Шевцова и его родственников в доход государства, передает ТАСС.

Адвокат Шевцова Валерия Рытвина заявила о намерении подать апелляцию на решение суда, отметив, что в ходе процесса было отказано в 15 ходатайствах. Среди них были просьбы о назначении экспертизы стоимости объектов и привлечении третьих лиц, интересы которых, по мнению защиты, затрагиваются, включая кредиторов по банкротному делу одного из 15 ответчиков.

По данным прокуратуры, за десять лет, до 2015 года, Шевцов занимал должности депутата и главы поселения, а также осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность.

Прокуратура считает, что он монополизировал рынки недвижимости, гостиничных услуг и общественного питания в Плесе, используя служебное положение. В частности, компания Шевцова получила в аренду ценный земельный участок площадью более 20 гектаров на Волге по цене чуть более 500 рублей в год.

Шевцов не согласился с позицией прокуратуры. По его словам, он никогда не был государственным или муниципальным служащим, а все имущество приобретал легально у физических лиц.

В материалах дела указано, что часть объектов является памятниками культурного наследия, которые экс-глава Плеса восстанавливал за собственные средства. Также отмечается, что часть доходов Шевцов направлял на материальную помощь участникам СВО.

Ранее прокурор Ивановской области Андрей Жугин сообщал, что Шевцов оформил большую часть городского имущества на своих близких.

До этого юрист Валерия Рытвина, представляющая интересы Шевцова, заявляла, что прокуратура уменьшила сумму иска к ее клиенту до 304 млн рублей.