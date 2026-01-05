Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,34% в первый день торгов

Мосбиржа и РТС завершили первую сессию 2025 года снижением на 0,34%

Tекст: Денис Тельманов

Индексы Мосбиржи и РТС завершили первую основную торговую сессию 2025 года снижением на 0,34%, передает ТАСС.

Рублевый индекс Мосбиржи остановился на отметке 27 575,09 пункта, а долларовый индекс РТС – на уровне 876,32 пункта. За день курс юаня вырос на 18,2 копейки, составив 11,41 рубля.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев сообщил: «Индекс Мосбиржи в первую основную сессию года торговался в умеренном минусе. Обороты торгов были ожидаемо небольшими. Инвесторы прежде всего реагировали на новости геополитики».

Среди лидеров роста оказались акции «Мосэнерго», которые подорожали на 3,69%, бумаги «Россети Центр и Приволжье» выросли на 2,82%, котировки «Русала» увеличились на 2,49%, акции «Сургутнефтегаза» поднялись на 1,88%, а бумаги «Селигдара» – на 1,6%.

Наибольшее снижение показали привилегированные акции «Мечела» с падением на 2,12%, котировки СПБ Биржи упали на 2%, акции «ВК» снизились на 1,62%, бумаги ТГК-1 и котировки «Совкомфлота» потеряли по 1,5%.

По прогнозу «БКС Мир инвестиций», 6 января индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне от 2 700 до 2 800 пунктов, курс рубля к юаню ожидается между 11,3 и 11,5 рубля, к доллару – 80–82 рубля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский рынок акций усилил рост на фоне начала прямой линии и пресс-конференции президента Владимира Путина.

Рынок акций начал снижаться после появления информации о возможных новых санкциях США против российской энергетики. В начале утренней торговой сессии понедельника индекс Московской биржи также снижался.