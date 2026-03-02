Блогер показал снимки новой российской ракеты «Изделие 30»

Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.0 комментариев
Блогер Федоров показал снимки новой российской ракеты «Изделие 30»
Новую российскую крылатую ракету воздушного базирования «Изделие 30» удалось заснять крупным планом, сообщил блогер Кирилл Федоров.
В своем в Telegram-канале «Война История Оружие» Федоров со ссылкой на украинские СМИ сообщил, что ракета обладает размахом крыла около 3 метров, массой боевой части 800 килограммов и способна поражать цели на расстоянии не менее 1500 километров.
В публикации отмечается, что первые применения «Изделия 30» были зафиксированы в конце прошлого года.
Также автор подчеркивает, что новая ракета выступает более доступной альтернативой крылатой ракете Х-101, которой оснащаются стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160.
В январе американские СМИ сообщили, что Россия применила новые ракеты против Украины.