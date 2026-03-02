Блогер показал снимки новой российской ракеты «Изделие 30»

Кремль сообщил о постоянном контакте с руководством Ирана

Tекст: Вера Басилая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва находится в постоянном контакте с руководством Ирана и обсуждает ситуацию вокруг этой страны. Он подчеркнул, что кроме Ирана, Россия поддерживает общение с руководством других стран, на которые влияет текущий конфликт, в том числе с государствами Персидского залива, передает ТАСС.

Песков также сообщил, что в течение дня у президента России Владимира Путина запланирован международный телефонный разговор, темой которого станет ситуация вокруг Ирана.

Представитель Кремля отметил, что после этого разговора будет предоставлена дополнительная информация.

По словам Пескова, Россия пока не ведет контактов с партнерами по БРИКС на фоне ситуации вокруг Ирана. Диалог сейчас идет прежде всего со сторонами, затронутыми конфликтом.

Владимир Путин осудил убийство Сейеда Али Хаменеи и назвал это событие циничным нарушением норм морали и международного права.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что Москва готова выступить посредником в разрядке напряженности на Ближнем Востоке.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия США и Израиля в Иране «предательством дипломатии».

МИД России осудил нападения США и Израиля и призвал к срочной деэскалации.