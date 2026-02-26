Военэксперт рассказал, куда движутся ВС России после освобождения Графского

Tекст: Катерина Туманова

«На данный момент наши военнослужащие продолжают продвигаться вдоль восточного берега реки Северский Донец. Есть успехи юго-восточнее от Графского: занят ряд участков в лесистой местности, взят под контроль участок дороги», – рассказал он ТАСС.

Эксперт подчеркнул, что в районе Графского очень сложный рельеф, что сказывается на скорости продвижения российских войск.

Марочко добавил, что перед российскими силами сейчас стоит задача выйти к Верхней Писаревке, однако основное значение имеет населенный пункт Рубежное на западном берегу реки Северский Донец.

По его словам, в Рубежном украинские формирования создали укрепленные пункты временной дислокации, расположили склады с боеприпасами и получают пополнение на этом участке фронта. Эксперт отметил, что Рубежное хорошо укреплено.

