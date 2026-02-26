У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».18 комментариев
Военэксперт рассказал, куда движутся ВС России после освобождения Графского
Российские силы продолжают наступление в Харьковской области, установив контроль над частью леса и дорогой на восточном берегу реки Северский Донец, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
«На данный момент наши военнослужащие продолжают продвигаться вдоль восточного берега реки Северский Донец. Есть успехи юго-восточнее от Графского: занят ряд участков в лесистой местности, взят под контроль участок дороги», – рассказал он ТАСС.
Эксперт подчеркнул, что в районе Графского очень сложный рельеф, что сказывается на скорости продвижения российских войск.
Марочко добавил, что перед российскими силами сейчас стоит задача выйти к Верхней Писаревке, однако основное значение имеет населенный пункт Рубежное на западном берегу реки Северский Донец.
По его словам, в Рубежном украинские формирования создали укрепленные пункты временной дислокации, расположили склады с боеприпасами и получают пополнение на этом участке фронта. Эксперт отметил, что Рубежное хорошо укреплено.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Графское в Харьковской области. «Северяне» разбили у Андреевки штурм-полк ВСУ из дезертиров и мобилизованных. «Торнадо-С» с ГЛОНАСС уничтожила склады ВСУ в Харьковской области.