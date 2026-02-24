В Киеве началась встреча «коалиции желающих» с Зеленским

Tекст: Валерия Городецкая

В столицу Украины прибыла делегация высокопоставленных европейских политиков, среди которых председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает RT. Также на встрече присутствуют премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман, премьер Эстонии Кристен Михал, премьер Латвии Эвика Силиня и президент Финляндии Александр Стубб.

Среди других участников – премьер Исландии Кристлоуг Фростадоуттир, премьер Дании Метте Фредериксен, премьер Швеции Ульф Кристерссон, премьер Норвегии Йонас Стере и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев для демонстрации поддержки Украины в военной и финансовой сферах.

Глава Евросовета Антониу Кошта прибыл в Киев на поезде и присоединился к Урсуле фон дер Ляйен.

Вслед за Коштой и фон дер Ляйен в Киев прибыли лидеры ряда европейских стран.