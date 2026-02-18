Зеленский пожаловался порталу Axios на возросшее давление Трампа на Украину

Зеленский пожаловался Axios на давление Трампа на Украину

Tекст: Катерина Туманова

Украинский народ отвергнет мирное соглашение, предусматривающее односторонний вывод войск из восточного Донбасса и передачу его России, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Axios во вторник.

Зеленский рассказал, как американские посредники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сообщили ему о желании России положить конец войне, и что ему следует координировать свои действия с переговорной командой Украины перед началом переговоров.

Но Зеленский ясно дал понять, что он гораздо более пессимистичен. Он посоветовал Уиткоффу и Кушнеру не пытаться заставить его продавать видение мира, которое его народ сочтет «неудачной историей».

«Зеленский заявил, что «несправедливо», что президент Трамп публично призывает Украину, а не Россию, пойти на уступки ради мира», – отмечается в статье.

Он указал на то, что хотя Трампу легче оказать давление на Украину, чем на гораздо более крупную Россию, путь к созданию прочного мира не в том, чтобы «дать победу» президенту России Владимиру Путину.

Трамп дважды за последние дни заявлял, что именно Зеленскому предстоит идти на уступки.

«Надеюсь, это просто его тактика, а не решение», – сказал Зеленский Axios.

Он подтвердил, что лучший способ добиться прорыва на местах – это личная встреча с Путиным, добавив, что поручил своей команде поднять вопрос о возможности будущей встречи на уровне лидеров в Женеве.

По данным портала, американские посредники предложили украинской стороне вывести войска из контролируемых ими частей Донбасса и создать демилитаризованную «свободную экономическую зону». Вашингтон пока не определился, какая страна будет обладать суверенитетом над этой территорией.

Зеленский же готов обсудить вывод войск, но призвал Москву отвести свои войска на эквивалентное расстояние и отверг претензии России на суверенитет над этой зоной.

Он добавил, что во время второго раунда переговоров российские официальные лица пообещали проконсультироваться с Москвой и представить подробную позицию по территориальному вопросу.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во вторник стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве, которые длились более четырех часов. Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский. NYT сообщила, что Киев обеспокоен возвращением Мединского на переговоры. Также на Украине сообщили о контакте представителей ЕС с делегацией Киева в Женеве.



