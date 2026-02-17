ЦБ спрогнозировал исчерпание разовых факторов роста инфляции в начале 2026 года

Tекст: Валерия Городецкая

Заботкин подчеркнул, что эти временные влияния не вызовут вторичных эффектов и не станут препятствием для дальнейшего снижения инфляционных ожиданий, передает ТАСС.

«Базовый прогноз исходит из того, что те разовые факторы, которые реализовались в январе, они по большей части будут исчерпаны в самом начале года, и что от них не возникнет вторичных эффектов, то есть они не помешают дальнейшему снижению инфляционных ожиданий», – заявил Заботкин.

Кроме того, по словам заместителя председателя ЦБ, возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике ожидается в течение 2027 года. В среднем за 2027 год ставка прогнозируется в диапазоне 8-9%, что немного выше нейтрального диапазона 7,5-8,5%. Однако в течение 2027 года ставка должна вернуться в нейтральный коридор.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о пике роста цен в январе.

Министр экономического развития Максим Решетников пояснил, что инфляция в России в начале года ускорилась из-за роста НДС.