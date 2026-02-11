Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.0 комментариев
Минпромторг поддержал сохранение скидок на маркетплейсах при согласии продавцов
Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил о необходимости сохранить механизм предоставления скидок на товары за счет маркетплейсов, но только при условии согласия продавца.
Министр выступил с этим предложением в ходе заседания в Госдуме. Алиханов подчеркнул, что, по его мнению, «необходимо минимизировать вмешательство цифровых платформ в ценообразование независимых продавцов», передает ТАСС.
Он отметил, что позиция министерства заключается в сохранении возможности предоставления скидок маркетплейсами, при этом согласие владельца товара должно быть обязательным.
Накануне в Госдуме обсудили ужесточение правил возврата товаров на маркетплейсах.
Ранее Ozon раскритиковал инициативу банков по ограничению скидок на маркетплейсах. Wildberries назвал ограничения на скидки абсурдными.