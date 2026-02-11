Лавров: Россия вернет исконно русские земли

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Народ Крыма, Донбасса и Новороссии выразил свою волю на референдумах. Мы доведем до конца процесс возвращения этих исконно русских земель в родную гавань в полном соответствии с чаяниями этих людей», – указал глава ведомства, передает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что необходимо восстановить права русских, которые останутся под властью Киева, а также устранить угрозы национальной безопасности России, исходящие от Украины.

Ранее Лавров указывал, что невозможно достичь урегулирования с Украиной на условиях, которые сейчас продвигает Европа вместе с Владимиром Зеленским. Поскольку в случае немедленного прекращения огня украинская сторона не планирует признавать новые юридические реалии, а лишь временно остановит боевые действия, получая увеличенную военную поддержку под лозунгом «гарантии безопасности Украины».

Кроме того, он напомнил, что в 2019 году на саммите, организованном президентом Франции, стороны подтвердили намерение предоставить Донбассу особый статус, закрепленный в Конституции Украины. Но «ничего этого не сделано».

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд уже после начала СВО признали, что никто на Западе не собирался выполнять эти договоренности.