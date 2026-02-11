Эвакуированным после атаки БПЛА жителям Казани разрешили вернуться домой

Tекст: Вера Басилая

Оперативные службы завершили проверку места падения сбитого беспилотника в Казани. В результате угроз для жизни и здоровья людей не выявлено, в связи с чем жители эвакуированных домов на улице Аксакова получили разрешение вернуться в свои квартиры, передает ТАСС.

В администрации Кировского и Московского районов Казани сообщили, что сотрудники детского сада № 147 также могут вернуться к работе. Уточняется, что всех детей из эвакуированного детского сада родители забрали домой.

Один из трех беспилотников в Татарстане был нейтрализован над лесополосой вблизи жилого массива Залесный в Казани.

Власти Казани отменили занятия во всех образовательных учреждениях из-за угрозы атаки беспилотников.

Позже утром в Казани сняли режим угрозы атаки беспилотников, а ранее в городе вводили ограничения в аэропортах.