  • Новость часаГосдума решила обязать мигрантов проходить медосмотр после въезда в Россию
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Лавров назвал новые варианты соглашения по Украине «изнасилованием» версии США
    Грузинский эксперт призвал Азербайджан и Армению не впадать в эйфорию в отношениях с США
    Богомолов отказался от должности ректора МХАТ
    Свидетели подтвердили вину покушавшихся на генерала Алексеева
    Politico сообщила о расколе в ЕС накануне важного саммита
    FT: Зеленский может объявить о выборах и референдуме 24 февраля
    Главком ВС Норвегии заявил о риске «захвата земель» Россией
    ЦБ предложил решение спора банков и маркетплейсов
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Правительство Британии идет на дно на фоне Эпштейн-скандала

    Британское правительство получило несовместимую с жизнью пробоину и самым очевидным образом тонет, увлекая за собой, возможно, и большую часть британского истеблишмента. И не только британского.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Хорошими дипломатами можно быть и в плохие времена

    Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?

    10 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как свобода абортов может привести к несвободе нации

    Дети, абортированные 20-30 лет назад, уже были бы работниками и налогоплательщиками. Но их нет – и значит, надо повышать пенсионный возраст и импортировать работников из других стран. К чему приведет этот процесс, нетрудно догадаться.

    46 комментариев
    11 февраля 2026, 11:18 • Экономика

    Евросоюз испугался критической зависимости от США

    Евросоюз испугался критической зависимости от США
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Самофалова

    Евросоюз неожиданно осознал, в какой сильной опасности оказался из-за зависимости от американских платежных систем. Брюссель уже давно мог бы создать собственных конкурентов Visa и Masterсard, действующих по всему миру, ведь евро – резервная валюта. Однако он не сделал это. Почему ЕС бездействовал и оказался так уязвим?

    Европе срочно необходимо сократить зависимость от американских групп, таких как Visa и Mastercard, заявила Мартина Ваймерт, генеральный директор Европейской платежной инициативы (EPI) – консорциума из 16 европейских банков и компаний финансового сектора. Она предупреждает, что доминирование этих компаний на рынке может быть использовано в качестве оружия в случае разрыва трансатлантических отношений.

    «Мы очень зависим от международных (платежных) решений. Да, у нас есть хорошие национальные активы, такие как внутренние (платежные) карты... но у нас нет ничего трансграничного. Если независимость важна, а все мы знаем, что это вопрос времени... то нам нужны срочные действия», – сказала она.

    По данным Европейского центрального банка, на Visa и Mastercard приходилось почти две трети операций с картами в еврозоне в 2022 году, при этом в 13 странах-членах отсутствует национальная альтернатива американским компаниям. Даже там, где есть отечественные системы, их использование сокращается.

    Это одна из тех критических сфер, где европейский блок стал слишком зависимым от американских компаний, поэтому это вызывает беспокойство европейских чиновников. Недавно глава кибербезопасности Бельгии предупреждал, что Европа «потеряла интернет» из-за доминирования американских технологических гигантов.

    «Глубокая интеграция создала зависимости, которые могут быть использованы во зло, когда не все партнеры являются союзниками», – заявил недавно бывший президент ЕЦБ Марио Драги.

    У Европы были попытки создания конкурирующей платежной системы, но страны столкнулись с проблемой в согласовании общих стандартов. Проект цифрового евро у ЕЦБ был задуман еще пять-шесть лет назад, однако он до сих пор буксует. Тормозят в том числе разногласия среди европейских политиков, некоторые из них выступают против цифрового евро, утверждая, что он подорвет частный сектор. К концу года будет голосование в Европейском парламенте по этому поводу – и оно будет жарким.

    В итоге начать выпуск токенов ЕЦБ планируется только к 2029 году. То есть европейские торговцы начнут принимать цифровые евро как в магазинах, так и онлайн только через четыре года. Возможно, что и полномочия Дональда Трампа к тому времени уже закончатся. Это слишком поздно, считает Ваймерт.

    Опрошенные правительства стран ЕС признают: Европа не сможет быстро устранить стратегическую уязвимость от американского IT-сектора и вернуть себе рычаги влияния в отношениях с Вашингтоном, пишет Politico.

    «Евросоюз критически зависим от американских платежных систем, как и многие страны и даже целые регионы мира. Две трети платежей через американские платежные системы – это очень много. Значит, на Visa и Masterсard приходится почти 70% рынка, монополизм налицо. Еврокомиссия, которая неоднократно «шерстила» за монополизм Google, Apple и Microsoft, делает вид, что «это другое» и на платежном рынке ЕС нет никакого монополизма, тем более зарубежных игроков», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

    В ряде стран Европы есть собственные платежные карты, но они локальны, а общеевропейского единого аналога и тем более нескольких аналогов американским системам Visa и Mastercard пока не существует.

    Например, Европейская индексная ассоциация (ЕИА), в состав которой входят BNP Paribas и Deutsche Bank, в 2024 году запустила европейскую альтернативу Apple Pay под названием Wero. Эта система платежей насчитывает 48,5 млн пользователей в Бельгии, Франции и Германии, но требуется расширение на трансграничный уровень.

    «Брюссель дождался прихода Трампа и только сейчас задумался о финансовом суверенитете. Теперь эти начинания могут обернуться для ЕС новыми ограничениями и налогами за то, что они посмели «обидеть» Visa и Masterсard», – считает экономист Иван Лизан. Основная сложность в создании альтернативной платежной системы – это бюрократические барьеры, которые растянут создание системы на три–пять лет, добавляет он.

    Почему же Евросоюз не пошел на создание собственной альтернативной трансграничной платежной системы? «Вероятно, дело в том, что ЕС понадеялся на то, что у него есть собственная система передачи финансовых сообщений SWIFT, позволяющая ускорять процесс перевода денег между разными банками одной страны и за границу. Эта система была создана в Бельгии в 70-е годы XX века, а через 20 лет стала чуть ли не мировым монополистом в осуществлении трансграничных и внутренних быстрых банковских переводов. SWIFT действует во всем мире, хотя на бытовом уровне даже не все люди знают, что это европейская платежная система, а не американская, как Visa и Mastercard. Но SWIFT не предназначена для выпуска банковских карт, у нее другие задачи. Поэтому ЕС остается зависимым от американских банковских карт», – говорит Мильчакова.

    При этом у самих США есть свои аналоги европейской SWIFT – это CHIPS и Fedwire. «Евросоюз не стал создавать ранее конкурентов Visa и Mastercard, чтобы США не создали свой глобальный аналог SWIFT. Во-вторых, чтобы иметь хотя бы гипотетический механизм влияния на США, если отношения между Европой и Соединенными Штатами обострятся. Кроме того, именно за счет свободного допуска иностранных банков к SWIFT и свободного допуска иностранных платежных систем на свой рынок предполагалось укрепить популярность евро как мировой резервной валюты и возможной альтернативы доллару как «тихой гавани» для инвесторов», – рассуждает собеседник.

    Если предположить, что с европейского рынка уйдут американские Visa и Mastercard, то ЕС теоретически может отключить американские банки от SWIFT.

    «Но это будет сильный удар главным образом по евро, потому что расчеты банковскими картами Visa и Mastercard по-прежнему востребованы в мире, и американские платежные системы просто найдут себе новых клиентов. В конце концов, они могут вернуться даже в Россию. А вот европейская SWIFT с развитием цифровых валют, национальных платежных систем и способов альтернативных платежей может оказаться никому не нужной. В России об этом говорили на очень авторитетных деловых форумах и конференциях. Собственный аналог Visa или Mastrercard Евросоюзу надо было создавать еще вчера», – заключает Наталия Мильчакова.

    Главное
    Число жалоб россиян на работу Telegram сократилось
    Пашинян сравнил священников Армянской церкви с исламистами
    Австрия пожаловалась на удушающие цены на энергоносители
    На Украине разрешили принудительную эвакуацию детей без согласия родителей
    Трамп выступил против аннексии Израилем Западного берега реки Иордан
    Таксисты в Шереметьево для ограбления бойцов СВО использовали снотворное
    Сварщики обогнали айтишников по уровню зарплат в России

    Евросоюз испугался критической зависимости от США

    Евросоюз неожиданно осознал, в какой сильной опасности оказался из-за зависимости от американских платежных систем. Брюссель уже давно мог бы создать собственных конкурентов Visa и Masterсard, действующих по всему миру, ведь евро – резервная валюта. Однако он не сделал это. Почему ЕС бездействовал и оказался так уязвим? Подробности

    Перейти в раздел

    «Байденовщина» опять мешает отношениям России и США

    «Это чистая "байденовщина"», – так охарактеризовал текущую политику США в отношении России глава МИД Сергей Лавров. В новом интервью дипломат дал довольно жесткую оценку диалогу с Вашингтоном: Штаты отказываются от договоренностей по Украине, вводят новые санкции и блокируют восстановление двустороннего сотрудничества. О чем говорят изменения в риторике Москвы? Подробности

    Перейти в раздел

    Как становится лучше истребитель Су-57

    Новая партия самолетов пятого поколения Су-57, только что поступившая в войска, существенно отличается от машин предыдущих выпусков. Какие именно новые боевые системы установлены на переданных образцах и какие дополнительные возможности они предоставляют для ВКС? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Макрон захотел говорить с Россией

    Москва и Париж возобновили контакты на техническом уровне. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, эту же линию должны поддержать другие страны Европы. Тем не менее в экспертном сообществе сомневаются в искренности главы Пятой республики. Почему именно французский лидер активнее других высказывается о возобновлении диалога с Россией и стоит ли доверять ему? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Лавров ужесточил риторику в адрес Трампа

      Глава МИД России Сергей Лавров дал серию интервью, в которых оценил последние действия США. Министр был гораздо более жесток, чем в последние месяцы, когда Москва вполне успешно находила общий язык с командой Дональда Трампа. Что же случилось?

    • От атаки Трампа выиграла власть Германии

      Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    • Такого еще не было: США поссорились с Польшей

      Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда менять зимнюю резину на летнюю в 2026 году: сроки, штрафы и советы ГИБДД

      В климатических условиях России для безопасной эксплуатации автомобиля обязательным является использование соответствующих шин по сезону – зимних или летних. Какие нормативы для этого устанавливает закон, когда лучше всего менять автомобильную резину и как это делать правильно?

    • ОГЭ 2026: расписание экзаменов, список предметов и минимальные баллы

      Основной государственный экзамен – обязательная форма итоговой аттестации для выпускников девятых классов. По результатам ОГЭ школьники получают аттестат об основном общем образовании, который необходим для продолжения обучения в десятом классе или поступления в колледж. Какие предметы сдают на ОГЭ в 2026 году, как выглядит расписание экзаменов и что разрешено проносить в экзаменационный зал?

    • СНИЛС в 2026: что это, зачем нужен и как оформить

      Каждый гражданин России имеет уникальный номер в системе государственного учета – СНИЛС. Какие функции выполняет этот номер, как его получить и при каких обстоятельствах требуется его предъявление?

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации