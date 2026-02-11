Суд ЕС впервые признал незаконным повторное внесение физлица в список санкций

Tекст: Дмитрий Зубарев

Суд Европейского союза впервые признал незаконным повторное включение физического лица в санкционный список по России, передает РИА «Новости».

Речь идет о деле Майи Токаревой, которую Совет ЕС несколько раз возвращал в санкционный список как лицо, связанное с крупным российским бизнесменом, несмотря на предыдущие решения суда в ее пользу.

В решении суда отмечается: «Совет нарушил обязанность, возложенную на него статьей 266 договора о функционировании Евросоюза». Суд также в очередной раз отказал Совету ЕС в повторном внесении Токаревой в санкционный список. В документе подчеркивается, что игнорирование судебных решений наносит вред фигурантке.

Суд указал, что Совет ЕС не выполнил свою обязанность в соответствии с решениями об отмене внесения в санкционный список, что может подорвать доверие участников процесса к соблюдению судебных актов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз объявил о намерении ввести санкции против российского рэпера Тимати.

Суд Евросоюза разрешил странам конфисковывать автомобили, ввезенные из России.