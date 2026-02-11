Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.2 комментария
Суд ЕС впервые признал незаконным повторное внесение физлица в список санкций
Суд ЕС впервые признал незаконным повторное внесение физлица в санкционный список по России и указал на нарушения Советом ЕС правил исполнения судебных актов, следует из решения суда по делу Майи Токаревой.
Суд Европейского союза впервые признал незаконным повторное включение физического лица в санкционный список по России, передает РИА «Новости».
Речь идет о деле Майи Токаревой, которую Совет ЕС несколько раз возвращал в санкционный список как лицо, связанное с крупным российским бизнесменом, несмотря на предыдущие решения суда в ее пользу.
В решении суда отмечается: «Совет нарушил обязанность, возложенную на него статьей 266 договора о функционировании Евросоюза». Суд также в очередной раз отказал Совету ЕС в повторном внесении Токаревой в санкционный список. В документе подчеркивается, что игнорирование судебных решений наносит вред фигурантке.
Суд указал, что Совет ЕС не выполнил свою обязанность в соответствии с решениями об отмене внесения в санкционный список, что может подорвать доверие участников процесса к соблюдению судебных актов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз объявил о намерении ввести санкции против российского рэпера Тимати.
Суд Евросоюза разрешил странам конфисковывать автомобили, ввезенные из России.