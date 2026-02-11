  • Новость часаЛавров пообещал честное международное наблюдение на выборах в Госдуму
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Четыре условия устойчивого мира на Украине

    Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Правительство Британии идет на дно на фоне Эпштейн-скандала

    Британское правительство получило несовместимую с жизнью пробоину и самым очевидным образом тонет, увлекая за собой, возможно, и большую часть британского истеблишмента. И не только британского.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Хорошими дипломатами можно быть и в плохие времена

    Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?

    11 комментариев
    11 февраля 2026, 14:56 • Новости дня

    Суд ЕС впервые признал незаконным повторное внесение физлица в список санкций

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд ЕС впервые признал незаконным повторное внесение физлица в санкционный список по России и указал на нарушения Советом ЕС правил исполнения судебных актов, следует из решения суда по делу Майи Токаревой.

    Суд Европейского союза впервые признал незаконным повторное включение физического лица в санкционный список по России, передает РИА «Новости».

    Речь идет о деле Майи Токаревой, которую Совет ЕС несколько раз возвращал в санкционный список как лицо, связанное с крупным российским бизнесменом, несмотря на предыдущие решения суда в ее пользу.

    В решении суда отмечается: «Совет нарушил обязанность, возложенную на него статьей 266 договора о функционировании Евросоюза». Суд также в очередной раз отказал Совету ЕС в повторном внесении Токаревой в санкционный список. В документе подчеркивается, что игнорирование судебных решений наносит вред фигурантке.

    Суд указал, что Совет ЕС не выполнил свою обязанность в соответствии с решениями об отмене внесения в санкционный список, что может подорвать доверие участников процесса к соблюдению судебных актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз объявил о намерении ввести санкции против российского рэпера Тимати.

    Суд Евросоюза разрешил странам конфисковывать автомобили, ввезенные из России.

    10 февраля 2026, 23:17 • Новости дня
    Захарова: Пока не будем рассказывать, что сделаем со списком требований Каллас
    Захарова: Пока не будем рассказывать, что сделаем со списком требований Каллас
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Кайи Каллас о необходимости требований Евросоюза к России по Украине.

    «Пока не будем рассказывать, что сделаем с ее списком требований. Гусары, молчать!» – заявила Захарова в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас заявила о намерении в ближайшие дни представить странам Евросоюза список условий для России, связанных с урегулированием конфликта на Украине.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона намерена вернуть себе исконно русские земли, как того желают русские люди на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция на Украине стала неизбежной после того, как западные политики отвергли все предлагаемые Россией пути мирного урегулирования.

    Комментарии (11)
    10 февраля 2026, 20:40 • Новости дня
    Каллас пообещала «выдвинуть русским» условия ЕС по урегулированию на Украине
    Каллас пообещала «выдвинуть русским» условия ЕС по урегулированию на Украине
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о намерении в ближайшие дни представить странам ЕС перечень условий для России, связанных с урегулированием конфликта на Украине, сообщает Reuters.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас пообещала подготовить перечень требований к России с возможными уступками в рамках урегулирования конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости».

    По ее словам, «всем, кто сидит за столом переговоров, включая русских и американцев, необходимо понимать, что для принятия решения необходимо согласие европейцев. И для этого у нас тоже есть условия. И эти условия мы должны выдвигать не к украинцам, <…>, а к русским».

    Издание отмечает, что Каллас планирует в ближайшие дни представить этот список правительствам стран-членов Евросоюза. Она подчеркнула, что согласование европейской позиции имеет решающее значение для любых переговорных инициатив по урегулированию ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев обвинил главу европейской дипломатии Каю Каллас в деструктивных заявлениях. Дмитриев заявил, что подобные высказывания мешают мирному урегулированию на Украине. Он также подчеркнул, что они препятствуют успешным переговорам.

    Комментарии (19)
    11 февраля 2026, 13:10 • Видео
    Россия и ЕС открыли «канал связи»

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 20:59 • Новости дня
    Брюссель решил занять средства на внешних рынках на помощь Украине

    Брюссель решил пересмотреть бюджет ЕС для поиска денег на финансирование Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экстренное голосование Европарламента по корректировке бюджета позволит Брюсселю занять средства на внешних рынках для предоставления кредита Киеву.

    Европарламент утвердил проведение голосования по экстренной процедуре для внесения изменений в многолетние финансовые рамки Евросоюза. Данная процедура необходима для того, чтобы Брюссель получил возможность осуществлять заимствования на внешних рынках и предоставлять Киеву кредит под гарантии общеевропейского бюджета, отмечает РИА «Новости».

    Большинство депутатов поддержали внесение изменений на голосовании. Окончательное голосование по соответствующим поправкам назначено на среду. В этот же день в Европарламенте пройдет утверждение самого кредита и изменений в механизме фонда ЕС для Украины, из которого будут осуществляться выплаты.

    Ранее лидеры стран ЕС на саммите в декабре приняли решение о выделении Украине кредита на 90 млрд евро на два года под гарантии общеевропейского бюджета. Это решение стало альтернативой конфискации российских суверенных активов, против которой выступила Бельгия.

    Для окончательного оформления кредита Брюсселю необходимо утвердить изменения в бюджете и механизме фонда, а также согласовать детали кредитного инструмента. Еврокомиссия рассчитывает начать выплаты Киеву уже в апреле текущего года.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поприветствовала выделение Евросоюзом 90 млрд евро Украине для укрепления ее позиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом страны Евросоюза выражают растущее недовольство позицией Парижа по поводу привлечения сторонних государств к выплате процентов по кредиту Киеву в 90 млрд евро.

    Напомним, что Брюссель 29 января уже выделил 145 млрд евро на гуманитарную помощь Украине и дополнительно направил 8 млрд евро Молдавии для поддержки беженцев с Украины.

    Комментарии (7)
    11 февраля 2026, 10:12 • Новости дня
    Politico сообщила о расколе в ЕС накануне саммита о самостоятельности
    Politico сообщила о расколе в ЕС накануне саммита о самостоятельности
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На предстоящем саммите лидеров Евросоюза в Брюсселе вновь обострились споры по поводу оборонных проектов, экономических реформ и отношений с США, пишет газета Politico.

    Стремление Европы к большей самостоятельности вновь обнажило старые разногласия внутри Евросоюза, пишет Politico.

    Накануне неформального саммита ЕС, который должен дать политические ориентиры для Еврокомиссии, лидеры блока сталкиваются с серьезными разногласиями в вопросах обороны, экономики и снижения зависимости от США. Хотя на встрече не ожидается юридически обязывающих решений, она определит направления для дальнейших инициатив.

    Глава Европейской народной партии Манфред Вебер заявил: «Всем участникам переговоров предстоит пройти момент истины». Он добавил, что лидерам стоит перестать жаловаться друг на друга и заняться реформами. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что Европе нужно сплотиться и действовать сообща, а не жаловаться: только так, по его словам, ЕС сможет занять действительно сильную позицию.

    Разногласия особенно заметны между Францией и Германией: Эммануэль Макрон отказался поддержать торговое соглашение ЕС – МЕРКОСУР и предложил совместные заимствования для финансирования оборонных и промышленных проектов, что Берлин сразу отверг. Более того, Макрон пригрозил приостановить совместную с Германией программу по созданию танка из-за споров вокруг проекта истребителя. Немецкий чиновник на условиях анонимности заявил, что подобные инициативы отвлекают от реальных проблем, таких как низкая производительность.

    Другие страны, включая Италию и страны Балтии, также заняли отличающиеся позиции. Германия и Италия выступают против французских инициатив и предлагают сосредоточиться на дерегуляции, а страны Балтии и Северной Европы опасаются, что протекционизм Франции усложнит экономическую ситуацию. В одном из обсуждаемых документов Германия и Италия предлагают ввести «экстренное торможение» для новых законов ЕС, что позволит странам-членам блокировать нежелательные инициативы.

    Однако многие дипломаты считают, что в фокусе должна быть не только дерегуляция, но и сокращение внешней зависимости, в первую очередь от США. В пример приводят идею создания объединенного европейского рынка капитала, которую поддерживал экс-глава ЕЦБ Марио Драги, но которая годами блокируется из-за опасений Берлина и Рима за свои региональные банки.

    На фоне угроз со стороны администрации Дональда Трампа дискуссии о независимости ЕС обострились. В январе после саммита, когда Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости самостоятельности Европы, дипломаты называли этот момент переломным. Однако многие страны не готовы идти на обострение отношений с Вашингтоном, опасаясь за свои компании. Сам Макрон отметил, что кажущееся облегчение от завершения кризиса с Гренландией – иллюзорно, а угрозы со стороны США сохраняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новая национальная стратегия обороны США обязала европейские страны самостоятельно решать вопросы, связанные с поддержкой Украины.

    Источник сообщил, что США и ЕС разработали план по обеспечению процветания Украины на сумму 800 млрд долларов.

    Европейские страны оказались без прямого руководства со стороны США.

    Комментарии (2)
    10 февраля 2026, 18:59 • Новости дня
    Российские пловцы завоевали 54 медали на чемпионате Европы в Италии

    Минспорта сообщило о триумфе россиян на ЧЕ по плаванию в ледяной воде

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские пловцы завоевали 54 медали на чемпионате Европы по плаванию в ледяной воде в Италии, установив несколько новых мировых и европейских рекордов.

    Российские пловцы стали абсолютными лидерами чемпионата Европы по плаванию в ледяной воде, который прошел вблизи озера Мольвено в Италии, передает Минспорта.

    В соревнованиях участвовали более 500 атлетов из 32 стран, однако именно представители России одержали наибольшее количество побед и установили ряд рекордов.

    В копилке сборной оказалось 54 медали, причем почти половина из них – золотые. Российские спортсмены отличились не только количеством призовых мест, но и качеством результатов, обновив несколько мировых и европейских рекордов.

    Одной из главных героинь турнира стала Виктория Лисицкая. «За один день она установила три мировых рекорда, показав феноменальную скорость как в индивидуальных заплывах, так и в эстафете», – говорится в сообщении.

    Комментарии (6)
    10 февраля 2026, 16:52 • Новости дня
    США уступили европейцам руководство тремя ключевыми штабами НАТО
    США уступили европейцам руководство тремя ключевыми штабами НАТО
    @ VALDA KALNINA/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Должности командующих ключевыми региональными штабами НАТО в Норфолке (США), Неаполе (Италия) и Брюнсюме (Нидерланды), которые до этого занимали представители США, теперь переданы европейским странам.

    Альянс сообщил, что с 6 февраля принято новое распределение постов в командной структуре, благодаря чему европейские союзники, включая недавних членов, получат больше ответственности, передает ТАСС.

    В частности, пост командующего штабом НАТО в Норфолке перейдет к Британии. Этот штаб координирует морские операции и учения альянса в Северной Атлантике. Итальянские военные возглавят командование в Неаполе, занимающееся планированием деятельности в Средиземноморском регионе.

    Штаб в Брюнсюме, который курирует работу в Восточной Европе, начиная с настоящего момента будет находиться под руководством Польши и Германии на ротационной основе. Ранее эти должности традиционно занимали американские военные.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США никогда не нуждались в НАТО.

    Газета Washington Post узнала о желании Пентагона сократить участие в десятках инициатив НАТО.

    Комментарии (2)
    10 февраля 2026, 21:36 • Новости дня
    В Европе предложили запретить все криптовалютные операции с Россией

    FT: ЕС готов ввести полный запрет на криптовалютные транзакции с Россией

    В Европе предложили запретить все криптовалютные операции с Россией
    @ Siegra Asmoel/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская комиссия намерена полностью запретить криптовалютные транзакции с Россией, чтобы пресечь обход санкций через альтернативные финансовые механизмы, пишет The Financial Times (FT).

    Газета FT ознакомилась с внутренним документом ЕК, в котором Брюссель предлагает ввести всеобъемлющий запрет на деятельность российских криптовалютных платформ, передает РБК.

    ЕК рассматривает такой подход, как более эффективную альтернативу точечному внесению отдельных компаний в санкционные списки, говорится в материале. В документе отмечается, что подобные «адресные» меры не работают, поскольку приводят лишь к появлению новых структур для обхода ограничений. В ЕК считают, что российские криптоплатформы используются для «содействия торговле товарами, которые могут применяться в конфликте на Украине».

    Согласно новым предложениям, Евросоюз намерен запретить любое сотрудничество с российскими поставщиками услуг в сфере криптоактивов. Под ограничение должны попасть все платформы, созданные в России для перевода и обмена криптовалютой. В ЕК подчеркивают, что цель запрета – обеспечить максимальную эффективность санкционной политики против Москвы.

    Ранее Reuters раскрыло подробности 20-го пакета антироссийских санкций ЕС.

    Комментарии (5)
    10 февраля 2026, 21:11 • Новости дня
    Объявлено о намерении ЕС ввести санкции против рэпера Тимати

    EUobserver: ЕС намерен ввести санкции против Тимати и гендиректора театра Мариуполя Солонина

    Объявлено о намерении ЕС ввести санкции против рэпера Тимати
    @ Artem Sobolev/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    По информации СМИ, Евросоюз собирается включить российского рэпера Тимати и руководителя Мариупольского театра Игоря Солонина в новый санкционный список.

    Введение санкций против российских граждан анонсировало издание EUobserver, ссылаясь на внутренние документы Евросоюза. В их число, как отмечается в материале, войдут популярный певец Тимур Юнусов, известный как Тимати, который ранее выступал в Крыму, а также генеральный директор Мариупольского театра Игорь Солонин.

    В статье подчеркивается, что решение о санкциях связано с их деятельностью на территориях, которые Евросоюз считает спорными, а также с поддержкой культурных инициатив, не одобряемых странами Запада. Санкции предусматривают запрет на въезд в страны Евросоюза и заморозку активов на территории объединения.

    Других деталей о точных формулировках и сроках введения ограничительных мер пока не приводится. Ожидается, что меры будут официально утверждены в ближайшее время, уточняет EUobserver.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз планирует включить «Башнефть» и восемь российских НПЗ, включая завод в Туапсе, в двадцатый пакет санкций.

    Еврокомиссия анонсировала новый пакет ограничений с полным запретом на обслуживание перевозок российской нефти и банковскими ограничениями.

    Европейский суд решил, что запрет на ввоз автомобилей из России действует для всех, вне зависимости от цели ввоза или типа сделки.

    Комментарии (2)
    11 февраля 2026, 06:11 • Новости дня
    Британский аналитик Меркурис: Россия жестко отреагирует на слова Каллас

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководство Евросоюза совершает фундаментальную ошибку, надеясь на уступки Москвы без жесткого ответного удара, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

    Российская сторона не потерпит диктата со стороны Брюсселя, указал эксперт, комментируя слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о списке с требованиями к России, передает РИА «Новости».

    По его мнению, надежды на односторонние шаги России беспочвенны.

    «Мне кажется, что для нее это фундаментальная ошибка думать, что россияне собираются оставить ее слова без ответа, не поставив на место. Ей не стоило питать иллюзий», – сказал он.

    Специалист предупредил, что двусторонние отношения продолжат деградировать, если европейский дипломат не прекратит сознательный курс на эскалацию конфликта.

    Аналитик констатировал отсутствие предпосылок для улучшения ситуации в будущем, пока Евросоюз не научится слушать.

    Напомним, глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщала, что скоро представит перечень условий для России по урегулированию конфликта на Украине.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией восприняла это категоричное высказывание Каллас.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 14:21 • Новости дня
    Дмитриев высмеял Каллас за провокацию «папочки Трампа»
    Дмитриев высмеял Каллас за провокацию «папочки Трампа»
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о проявлении «европейского достоинства» на Олимпиаде.

    По словам Дмитриева, Каллас своими высказываниями провоцирует «папочку Трампа», передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что подобные высказывания могут иметь последствия для Каллас. В своем сообщении Дмитриев использовал сленговую аббревиатуру FAFO, что переводится как «Поваляй дурака, узнаешь».

    Ранее вице-президента США Джей Ди Вэнса встретили свистом во время открытия Олимпиады в Милане.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала это проявлением европейской гордости.

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 22:29 • Новости дня
    Фицо заявил о необходимости диалога ЕС с Россией вместо санкций

    Фицо заявил, что ЕС показал бы силу в случае начала прямых переговоров с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Словакии Роберт Фицо считает, что реальное проявление силы Европейского союза заключалось бы в начале переговоров с Россией, а не в новых санкциях.

    Премьер Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции по итогам заседания Славковского формата заявил, что Европейский союз мог бы продемонстрировать свою силу, если бы начал переговоры с Россией, передает РИА «Новости».

    По его словам, вместо закрытых обсуждений и введения 20-го пакета санкций, лидерам ЕС и крупных стран стоит набраться смелости и сесть за стол переговоров с Москвой.

    Фицо отметил, что Франция, Британия и США, как бывшие союзники СССР во Второй мировой войне, могли бы использовать торжества по случаю Дня Победы в Москве для диалога с Россией.

    Он подчеркнул, что политика санкций воспринимается им скорее как демонстрация слабости Европейского союза, а не силы.

    Ранее сообщалось, что новый пакет санкций включает общесекторальные ограничения. Евросоюз переходит от схемы предельных цен стран G7 к полному запрету на морские перевозки российской нефти.

    Фицо заявил, что после завершения конфликта на Украине все будут спешить заключать деловые соглашения с Россией.

    До этого Фицо призвал восстановить отношения с Россией.

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 21:24 • Новости дня
    ЕС решил ввести санкции против президента FIDE и директора Эрмитажа

    Euobserver: ЕС хочет ввести санкции против президента FIDE и директора Эрмитажа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций против России собирается включить в черный список 29 человек, среди которых глава Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, пишет Euobserver.

    Информацию Euobserver приводит со ссылкой на проект санкционных документов, передает ТАСС.

    Помимо этого, под ограничения может попасть глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Если санкции одобрят, всем фигурантам списка будет запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их активы в европейских банках будут заблокированы, если таковые будут обнаружены.

    Ранее Reuters раскрыло подробности 20-го пакета антироссийских санкций ЕС.

    В ноябре Еврокомиссия начала разрабатывать 20-й пакет санкций против России.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 05:29 • Новости дня
    В Норвегии призвали создать горячую линию для общения с военными из России

    Главком Норвегии Кристофферсен призвал открыть линию связи с военными из России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Норвежской стороне необходим прямой канал связи, по которому бы норвежские военные могли бы общаться с российскими коллегами для предотвращения случайных конфликтов в Арктике, заявил главнокомандующий норвежскими ВС Эйрик

    Наличие постоянного контакта поможет избежать опасного недопонимания, сказал Кристофферсен Guardian, передает РИА «Новости».

    Это позволит избежать возможных эскалаций, подчеркнул Кристофферсен.

    Генерал уточнил, что сейчас стороны взаимодействуют лишь по вопросам поисково-спасательных работ в Баренцевом море. При этом главком подчеркнул, что российские коллеги в общении проявляют профессионализм и предсказуемость.

    Напомним, германо-британская компания Hypersonica провела испытательный полет прототипа гиперзвуковой ракеты, который превысил скорость шести Махов, испытания проводились в Норвегии.

    Также Норвегия и Германия собирались обеспечить финансирование закупки двух ЗРК Patriot для киевского режима.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 11:18 • Новости дня
    Орбан назвал план ускоренного вступления Украины в ЕС войной против Венгрии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко высказался о новом плане Евросоюза по ускоренному приему Украины, назвав его «открытым объявлением войны» против Будапешта.

    Орбан заявил, что обсуждается вступление Украины в ЕС уже в 2027 году, и подчеркнул, что этот шаг игнорирует волю венгерского народа, передает ТАСС.

    По мнению главы венгерского правительства, Евросоюз и Украина намерены любыми средствами сместить действующее руководство Венгрии. Он уверен, что сторонники вступления Украины в ЕС рассчитывают на приход к власти оппозиционной партии «Тиса», что позволило бы устранить любые венгерские вето и противодействие в вопросах европейской политики.

    Орбан подчеркнул, что партия ФИДЕС остается единственной силой, способной противостоять давлению из Брюсселя и гарантировать суверенитет страны.

    Ранее Politico сообщило, что Евросоюз активно разрабатывает план по ускоренному принятию Украины в свой состав. Инициатива получила неофициальное название «Обратное расширение» и предусматривает вступление стран в блок на начальном этапе выполнения критериев членства, а не завершающем.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ЕС решил подбодрить Украину перспективой бесправного члена.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 10:04 • Новости дня
    Европарламент согласовал позицию по торговой сделке с США

    Tекст: Вера Басилая

    Европарламент принял компромиссную позицию по торговому соглашению с США, включающую защитные механизмы и пересмотр условий через шесть месяцев, сообщает Politico.

    Верховные торговые законодатели Европарламента договорились о единой позиции по торговому соглашению между Евросоюзом и США, сообщает Politico.

    Переговоры завершились после нескольких недель споров вокруг возможных дополнительных условий к сделке, заключенной президентом Дональдом Трампом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

    Достигнутая договоренность сняла затяжной тупик относительно отмены тарифов на американские промышленные товары и лобстеров.

    «Если США не снизят тарифы для этих товаров – более 400 позиций – через шесть месяцев, мы автоматически восстановим европейские тарифы на сталь и связанные с ней продукты», – заявил председатель торгового комитета Бернд Ланге.

    Кроме того, депутаты договорились о «сроке годности» сделки – она утратит силу в марте 2028 года, что вынудит стороны пересмотреть условия при сохранении Трампа у власти. Уже ранее была согласована приостановка сделки в случае угроз со стороны США территориальной целостности Европы. Как подчеркнула Карин Карлсбро из фракции Renew, у ЕС появится новый инструмент для ответа на тарифный шантаж.

    Компромисс поддержали ведущие фракции – Европейская народная партия, социалисты, Renew и «Зеленые», после того как США выразили недовольство медленным выполнением договоренностей Брюсселем.

    Ведущий депутат от «Зеленых» Анна Каваццини отметила, что дополнительные инструменты ЕС важны, хотя сама сделка остается «несбалансированной» и содержит спорные пункты.

    Ожидается, что торговый комитет проголосует по новому соглашению 24 февраля. После подтверждения решения на пленарном голосовании в марте начнутся переговоры между институтами ЕС, прежде чем закон вступит в силу. Однако обсуждения с правительствами стран ЕС могут быть сложными – особенно в части жестких положений по стали и сроку действия сделки.

    Европейский парламент готов был приостановить одобрение торгового соглашения с США из-за угрозы введения новых тарифов против стран, поддержавших Гренландию.

    Издание Financial Times заявило, что Евросоюз и Британия столкнутся с большими издержками, чем США, в случае торговой войны с взаимными пошлинами.

    Напомним, весной США начали масштабную тарифную войну. Летом ЕС и США договорились о введении пошлин в размере 15% на 75% европейских поставок в США.

    При этом ЕС отказался от тарифов на американские товары.



    Комментарии (0)
    Евросоюз испугался критической зависимости от США

    Евросоюз неожиданно осознал, в какой сильной опасности оказался из-за зависимости от американских платежных систем. Брюссель уже давно мог бы создать собственных конкурентов Visa и Masterсard, действующих по всему миру, ведь евро – резервная валюта. Однако он не сделал это. Почему ЕС бездействовал и оказался так уязвим? Подробности

    «Байденовщина» опять мешает отношениям России и США

    «Это чистая "байденовщина"», – так охарактеризовал текущую политику США в отношении России глава МИД Сергей Лавров. В новом интервью дипломат дал довольно жесткую оценку диалогу с Вашингтоном: Штаты отказываются от договоренностей по Украине, вводят новые санкции и блокируют восстановление двустороннего сотрудничества. О чем говорят изменения в риторике Москвы? Подробности

    Как становится лучше истребитель Су-57

    Новая партия самолетов пятого поколения Су-57, только что поступившая в войска, существенно отличается от машин предыдущих выпусков. Какие именно новые боевые системы установлены на переданных образцах и какие дополнительные возможности они предоставляют для ВКС? Подробности

    Почему Макрон захотел говорить с Россией

    Москва и Париж возобновили контакты на техническом уровне. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, эту же линию должны поддержать другие страны Европы. Тем не менее в экспертном сообществе сомневаются в искренности главы Пятой республики. Почему именно французский лидер активнее других высказывается о возобновлении диалога с Россией и стоит ли доверять ему? Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • Россия и ЕС открыли «канал связи»

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    • Лавров ужесточил риторику в адрес Трампа

      Глава МИД России Сергей Лавров дал серию интервью, в которых оценил последние действия США. Министр был гораздо более жесток, чем в последние месяцы, когда Москва вполне успешно находила общий язык с командой Дональда Трампа. Что же случилось?

    • От атаки Трампа выиграла власть Германии

      Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда менять зимнюю резину на летнюю в 2026 году: сроки, штрафы и советы ГИБДД

      В климатических условиях России для безопасной эксплуатации автомобиля обязательным является использование соответствующих шин по сезону – зимних или летних. Какие нормативы для этого устанавливает закон, когда лучше всего менять автомобильную резину и как это делать правильно?

    • ОГЭ 2026: расписание экзаменов, список предметов и минимальные баллы

      Основной государственный экзамен – обязательная форма итоговой аттестации для выпускников девятых классов. По результатам ОГЭ школьники получают аттестат об основном общем образовании, который необходим для продолжения обучения в десятом классе или поступления в колледж. Какие предметы сдают на ОГЭ в 2026 году, как выглядит расписание экзаменов и что разрешено проносить в экзаменационный зал?

    • СНИЛС в 2026: что это, зачем нужен и как оформить

      Каждый гражданин России имеет уникальный номер в системе государственного учета – СНИЛС. Какие функции выполняет этот номер, как его получить и при каких обстоятельствах требуется его предъявление?

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

