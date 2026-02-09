  • Новость часаОбъявлены сроки начала операции НАТО «Арктический часовой» в Гренландии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В проекте новой Конституции Казахстана изменили статус русского языка
    Экономист: Европа опоздала с созданием собственной платежной системы
    Каллас назвала освистывание Вэнса на Олимпиаде «европейской гордостью»
    Рябков оценил перспективы нового саммита президентов России и США
    Грузия решила защитить от антироссийских санкций ЕС морской терминал в Кулеви
    Минцифры предложило ввести возможность самозапрета на международные звонки
    Трудовым мигрантам с низким доходом решили запретить продлевать патенты на работу
    Развожаев поручил вернуть организаторов концертов в Севастополе в реальность
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как русофобия породила Холокост

    У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.

    9 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Европа – на скамейке запасных партнеров России

    В основе происходящей в Европе суеты – ожидание крупной российско-американской сделки, где Европе отведена роль реципиента новых правил игры. И тут включается чистая конкуренция: кто первым «добежит до Путина», тот имеет шанс получить свой кусок пирога.

    5 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Как США пытаются сузить российские горизонты Индии

    История с портом Чабахар – лишь эпизод в длинной череде попыток США лишить Нью-Дели стратегической перспективы и субъектности. США усиленно пытаются разорвать связи между Индией, Ираном и Россией.

    8 комментариев
    9 февраля 2026, 21:00 • Политика

    «Байденовщина» опять мешает отношениям России и США

    «Байденовщина» опять мешает отношениям России и США
    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    «Это чистая «байденовщина», – так охарактеризовал текущую политику США в отношении России глава МИД Сергей Лавров. В новом интервью дипломат дал довольно жесткую оценку диалогу с Вашингтоном: Штаты отказываются от договоренностей по Украине, вводят новые санкции и блокируют восстановление двустороннего сотрудничества. О чем говорят изменения в риторике Москвы?

    США отказались от договоренностей по урегулированию конфликта на Украине, которые были достигнуты на саммите в Анкоридже (в январе Штаты заняли третье место в «Рейтинге недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД). «Если подходить «по-мужски», то они предложили – мы согласились, значит проблема должна быть решена», – заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью TV BRICS. На этом фоне дипломат отметил, что Россия продолжит обеспечивать собственную безопасность, не допустив размещения на Украине каких-либо угрожающих РФ вооружений.

    Лавров отметил, что после достижения взаимопонимания на Аляске Москва и Вашингтон должны были перейти к полномасштабному сотрудничеству. Однако, по его мнению, американская внешняя политика продолжает страдать от «байденовщины»: несмотря на заявления администрации Дональда Трампа о необходимости прекратить войну, все законы, принятые для «наказания» России при Джо Байдене, остаются в силе.

    Более того, помимо старых запретов вводятся и новые – например, санкции против «Лукойла» и «Роснефти», принятые осенью, всего через пару недель после встречи Трампа и Путина на Аляске. Параллельно организуется «война» против так называемого «теневого флота», а Индии и другим партнерам России США пытаются помешать закупать российские энергоносители.

    В этих условиях Москва не видит «радужного будущего» в экономических отношениях с Вашингтоном. Лавров пояснил, что американцы стремятся взять под контроль все ключевые маршруты поставок энергоносителей – в Европе их интересуют взорванные «Северные потоки», украинская ГТС и «Турецкий поток». Это, по его мнению, следствие желания США доминировать в мировой экономике, а с приходом Трампа борьба за подавление конкурентов стала особенно явной.

    При этом Лавров отметил, что страны БРИКС ищут пути сотрудничества со всеми крупными державами, включая США, но Вашингтон сам создает искусственные препоны. В связи с этим участникам объединения приходится искать дополнительные защищенные пути для развития финансовых, экономических и логистических проектов. Эти меры не направлены против США, но становятся необходимыми из-за попыток Белого дома установить жесткий контроль и добиться односторонних уступок.

    Несколько иначе состояние российско-американских отношений оценил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В частности, он пояснил, что «дух Анкориджа» представляет собой набор взаимных пониманий между Вашингтоном и Москвой, которых удалось добиться в рамках саммита на Аляске. При этом работа по реализации достигнутых договоренностей продолжается по сей день.

    В свою очередь политолог Алексей Наумов анализирует разницу в риторике между Сергеем Лавровым и спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым. Первый, по его мнению, «добавляет градус реализма и пессимизма, напоминая о сложностях в реализации российско-американской перезагрузке». Второй же остается «по-американски оптимистичным».

    Впрочем, обе линии являются «частью единой стратегии». «Даже из слов российского министра мы видим, что Москва от переговоров не отказывается – лишь сожалеет о задержках. У Трампа своя логика: он хочет восстановить отношения с Россией для противостояния с Китаем, но для начала ему надо как-то уладить украинский конфликт.

    Именно что уладить – подробности не слишком важны.

    Давить на Зеленского слишком сильно он не может: необходимо сохранять репутацию или медиатора, или победителя, а не человека, потворствующего России. Когда конфликт будет улажен, он и сможет говорить о восстановлении отношений Москвы и Вашингтона. В Кремле эту логику понимают, но намекают Трампу, что ждать вечно нельзя», – акцентирует эксперт.

    Особенно это актуально на фоне грядущих парламентских выборов в США, в ходе которых республиканцы рискуют частично потерять власть. «Собственно, смысл такого рода пессимистичных слов Москвы: «Американцы, давите на украинцев активнее, или будет слишком поздно», – рассуждает Наумов.

    С тем, что Россия не использует «двойственный подход» в дипломатии с США, искусственно разделяя риторику на «доброго полицейского» (Дмитриев) и «злого» (Лавров), согласен и Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай». «Москва в такие лукавые игры не играет», – иронизирует он. По словам эксперта,

    внешнеполитическая позиция России выглядит целостной:

    Дмитриев комментирует развитие диалога по своим трекам, а Лавров излагает общее видение ситуации, и никто не выходит за рамки своей ответственности. «Грубо говоря, каждый делает свое дело», – уточняет Бордачев.

    Он также добавил, что в словах главы МИД не стоит искать хронологических параллелей с конкретными событиями – будь то выборы в Палату представителей США или ситуация в зоне СВО. «Своим выступлением Лавров зафиксировал реальность, причем сделал это не целевым посланием для определенной стороны, а заявлением для максимально широкого круга адресатов», – подчеркнул эксперт.

    Лавров смотрит на сложившуюся ситуацию более комплексно, полагает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, эксперт клуба «Валдай».

    «Все-таки сфера деятельности МИД по-настоящему огромна.

    Ведомство на дипломатическом уровне обеспечивает поддержание безопасности России. Кроме того, оно создает благоприятные условия для экономического сотрудничества Москвы с другими акторами, да и просто поддерживает нормальную рабочую обстановку в контактах с зарубежными игроками», – напоминает собеседник.

    По мнению Ткаченко, это объясняет разницу в подходах между Лавровым и Дмитриевым. «Задачи Дмитриева иные: он проясняет позицию США по Украине и формирует задел для будущего сотрудничества. Разница в деятельности закономерно формирует и разную риторику», – говорит эксперт.

    Он поясняет, что высказывания Лаврова неизбежно несут груз нерешенных проблем, тогда как Дмитриев выражает оптимистичный взгляд в будущее – обе позиции важны и взаимосвязаны. Разнятся и форматы общения: Лавров работает в официальных переговорах, а Дмитриев контактирует с неформальными фигурами, такими как спецпосланник Стив Уиткофф и советник Трампа Джаред Кушнер.

    Само же интервью Лаврова не стоит трактовать как ужесточение позиции,

    но в нем читается большее разочарование – скорее, из-за неудовлетворенности низкой скоростью дипломатической работы. «Есть направления, где контакты можно наладить – например, авиасообщение или работа посольств. Но прогресса нет, как и в украинском урегулировании. Лавров призывает ускориться», – отмечает эксперт.

    «Кроме того, текущие боевые действия заметно ограничивают возможности для развития отношений Москвы и Вашингтона. А ведь администрация Трампа откровенно заявляла, что в военном плане она поддерживать Киев не намерена. Но в таком случае, для чего вообще затягивать противостояние? Россия надеется, что США смогут надавить на Украину для достижения соглашения. В противном случае – впереди весна и лето, наши бойцы смогут нарастить темпы наступления», уточняет он.

    Еще один важный сигнал Лаврова, по словам Ткаченко, – обеспокоенность тем, что с завершением специальной военной операции противостояние с Западом не закончится: «США пытаются ограничивать экономический рост Китая, Индии и России. Это не серия инцидентов, а тенденция – борьба за уходящую гегемонию».

    «На этом фоне интересен и выбор площадки для интервью главы МИД – ТВ БРИКС. Таким образом Лавров попытался подать сигнал и нашим коллегам по объединению: мы осознаем текущие сложности, проблемы, но готовы их решать. И от выгоды сотрудничества из-за амбиций Трампа никто отказываться не собирается», – заключил Ткаченко.

    Главное
    Польские СМИ обвинили Зеленского в развале энергосистемы Украины
    ЕС предложили перевести активы России из Бельгии в подконтрольный депозитарий
    Вэнс: США вложат 9 млрд долларов в ядерную энергетику Армении
    На Кубе начали закрываться принимавшие туристов из России отели
    Гендиректор Шереметьево назвал Домодедово убыточным активом
    Суд Москвы запретил экс-банкиру продавать недвижимость на Манхеттене и Кипре
    АвтоВАЗ опроверг массовые проблемы с блоком управления на Lada Largus

    Вера в «новое золото» обернулась триллионными убытками

    Крупнейшая в мире криптовалюта столкнулась с самым сильным с 2022 года обвалом. Иллюзия того, что биткоин стал новым золотом, способным защитить деньги в период турбулентности, резко рассеялась. А цена этого заблуждения оказалась колоссальна: биткоин подешевел со 120 до 60 тыс. долларов, капитализация упала с 4,3 до 2 трлн долларов. Почему биткоин проиграл золоту? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации

    Москву посетил председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян, который провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. На фоне визита возле посольства Армении в Москве прошла акция протеста, участники которой критиковали политику руководство республики, в том числе в отношении церкви. Есть ли напряженность между Москвой и Ереваном и какими отношения между странами будут в ближайшем будущем? Подробности

    Перейти в раздел

    За покушением на генерала Алексеева стоят Украина и Польша

    Задержанные по делу о покушении на генерала Алексеева признали вину и подробно описали свои роли в преступлении. По их показаниям, исполнитель был завербован СБУ в Тернополе в августе 2025 года при содействии польских спецслужб. При этом начало подготовки теракта совпало по времени с организацией российско-американского саммита в Анкоридже. По мнению экспертов, это доказывает, что власти Украины и их покровители заранее планировали диверсию для срыва переговорного процесса. Подробности

    Перейти в раздел

    США испуганы влиянием Китая на стратегически важную военную базу

    Дональд Трамп угрожает вторжением очередной стране. К Дании, Венесуэле, Ирану и Кубе добавился Маврикий – остров к востоку от Мадагаскара площадью около 2 тыс. кв. км с населением чуть больше миллиона человек. И причиной гнева президента США стало то, что маленький Маврикий может лишить Америку господства в Индийском океане. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • От атаки Трампа выиграла власть Германии

      Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    • Такого еще не было: США поссорились с Польшей

      Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    • Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

      Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как оформить медицинскую книжку в 2026: кому нужна, список врачей и анализов

      Для работы в ряде отраслей требуется иметь специальный дополнительный документ – медицинскую книжку. Зачем этот документ требуется, для каких именно профессий, по какой процедуре производится его получение – и какое наказание предусмотрено в случае, если у работника отсутствует медицинская книжка?

    • Народные приметы на Масленицу 2026: значение блинов, что можно и нельзя делать

      Масленица 2026 года, с ее шумными гуляньями, румяными блинами и древними ритуалами, станет не только ярким праздником, но и своеобразным народным метеорологическим и экономическим прогнозом на предстоящий год. Согласно народному календарю, Масленичная неделя в 2026 году пройдет с 16 по 22 февраля, завершившись Прощеным воскресеньем 22 февраля. Великий пост начнется 23 февраля. Какие народные приметы на Масленицу 2026 стоит знать, чтобы понять их связь с погодой, урожаем и личным благополучием?

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      В воскресенье, 15 февраля 2026 года, православные христиане отметят один из главных праздников – Сретение Господне. Это не переходящий праздник, его дата фиксирована и всегда приходится на 40-й день после Рождества Христова. Само древнее слово «сретение» на церковнославянском языке означает «встреча». Праздник входит в число 12 важнейших (двунадесятых) праздников церковного года и имеет глубокое богословское и символическое значение.

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации