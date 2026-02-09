Лавров заявил о попытках США контролировать связи России в БРИКС

Tекст: Вера Басилая

По словам Лаврова, инициативы БРИКС, касающиеся создания альтернативных платежных платформ, расчетов в национальных валютах, перестраховочных возможностей и зерновой биржи, обсуждаются для формирования независимых от США механизмов, передает ТАСС.

Лавров уточнил, что эти меры не направлены против Вашингтона, а обусловлены необходимостью освободиться от жесткого контроля США в таких сферах, как платежи, инвестиции и торговля. Министр отметил, что Соединенные Штаты требуют односторонних уступок и контролируют процессы, связанные с инвестициями и торговлей.

Кроме того, Лавров заявил, что Вашингтон старается контролировать военно-техническое сотрудничество России с Индией и другими членами БРИКС. По его словам, США стремятся поставить под контроль торговлю, инвестиционное сотрудничество и ВТС России с крупнейшими стратегическими партнерами.

Лавров напомнил, что во время председательства России в БРИКС в 2024 году на саммите в Казани были взяты в работу альтернативные платформы, механизмы расчетов в национальных валютах и новая инвестиционная платформа.

Ранее Лавров заявил, что инициатива отказа от доллара не исходила от Москвы, что США превратили свою валюту в инструмент давления.

