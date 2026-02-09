  • Новость часаЛавров: США не готовы следовать собственным предложениям по Украине
    Как французов заставят рожать детей
    Лавров: США не готовы следовать собственным предложениям по Украине
    Ростех сообщил о внедрении российских технологий на танках Abrams
    Собчак на юбилее Авроры Кибы пошутила про «парики Лепса»
    ФСБ заявила о причастности спецслужб Польши к покушению на генерала Алексеева
    Назван обещанный киллеру СБУ гонорар за убийство генерала Алексеева
    МИД: Киев традиционно соврал о непричастности к покушению на генерала Алексеева
    В Европе заявили о срочной необходимости альтернативы Visa и Mastercard
    Лавров: НАТО, ЕС и ОБСЕ отживают свой век
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как русофобия породила Холокост

    У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Европа – на скамейке запасных партнеров России

    В основе происходящей в Европе суеты – ожидание крупной российско-американской сделки, где Европе отведена роль реципиента новых правил игры. И тут включается чистая конкуренция: кто первым «добежит до Путина», тот имеет шанс получить свой кусок пирога.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Как США пытаются сузить российские горизонты Индии

    История с портом Чабахар – лишь эпизод в длинной череде попыток США лишить Нью-Дели стратегической перспективы и субъектности. США усиленно пытаются разорвать связи между Индией, Ираном и Россией.

    9 февраля 2026, 12:02

    Лавров заявил о попытках США контролировать связи России в БРИКС

    Tекст: Вера Басилая

    Инициативы БРИКС направлены не против США, а на развитие самостоятельных финансовых и торговых инструментов, а Вашингтон пытается поставить под контроль торговлю России с Индией и другими партнерами, министр иностранных дел Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, инициативы БРИКС, касающиеся создания альтернативных платежных платформ, расчетов в национальных валютах, перестраховочных возможностей и зерновой биржи, обсуждаются для формирования независимых от США механизмов, передает ТАСС.

    Лавров уточнил, что эти меры не направлены против Вашингтона, а обусловлены необходимостью освободиться от жесткого контроля США в таких сферах, как платежи, инвестиции и торговля. Министр отметил, что Соединенные Штаты требуют односторонних уступок и контролируют процессы, связанные с инвестициями и торговлей.

    Кроме того, Лавров заявил, что Вашингтон старается контролировать военно-техническое сотрудничество России с Индией и другими членами БРИКС. По его словам, США стремятся поставить под контроль торговлю, инвестиционное сотрудничество и ВТС России с крупнейшими стратегическими партнерами.

    Лавров напомнил, что во время председательства России в БРИКС в 2024 году на саммите в Казани были взяты в работу альтернативные платформы, механизмы расчетов в национальных валютах и новая инвестиционная платформа.

    Ранее Лавров заявил, что инициатива отказа от доллара не исходила от Москвы, что США превратили свою валюту в инструмент давления.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон пытается создать альтернативу формату БРИКС.

    8 февраля 2026, 10:59
    Politico: Бейкер стал ключевой фигурой в формировании конфронтации США с Европой
    Politico: Бейкер стал ключевой фигурой в формировании конфронтации США с Европой
    @ Braze_Baiba

    Tекст: Дарья Григоренко

    В тени громких заявлений Белого дома, заместитель советника по нацбезопасности Энди Бейкер стал ключевой фигурой, формирующей новую линию США по отношению к Европе, выступая против расширения НАТО, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, за кулисами формирующейся внешнеполитической линии администрации президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса ключевую роль играет Энди Бейкер. Несмотря на крайне низкий публичный профиль, Бейкер оказывает заметное влияние на политику Вашингтона, особенно в вопросах отношений с союзниками в Европе и формирования новых приоритетов национальной безопасности США.

    Идеологически Бейкер близок к крылу «реалистов» в Республиканской партии, скептически относящихся к военному вмешательству за рубежом и традиционным американским альянсам. Администрация называет это подходом «гибкого реализма», где национальные интересы США ставятся выше абстрактных идеалов и международных обязательств. По мнению ряда европейских дипломатов, именно влияние Бейкера объясняет новую конфронтационную риторику Вашингтона в отношениях с Европой.

    В Белом доме Бейкера характеризуют как выдающегося стратега и интеллектуала, чьи идеи находят поддержку и у вице-президента, и у таких единомышленников, как Элбридж Колби. Их объединяет желание переориентировать ресурсы США на противодействие Китаю и сократить присутствие в Европе. Эксперты считают, что «гибкий реализм» Бейкера и его влияние на Вэнса могут существенно определять внешнюю политику республиканцев в будущем, особенно если последний станет кандидатом на президентских выборах 2028 года.

    Ранее сообщалось, что непубличный чиновник Белого дома Энди Бейкер, владеющий русским языком, активно участвует в формировании внешней политики США, включая украинский вопрос.

    9 февраля 2026, 10:52
    Лавров: США не готовы следовать собственным предложениям по Украине

    Лавров: США не готовы следовать собственным предложениям по Украине времен Анкориджа

    Лавров: США не готовы следовать собственным предложениям по Украине
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    США больше не готовы следовать предложениям, которые сами выдвигали по Украине в ходе встречи в Анкоридже, а Москва не видит перспектив для экономических отношений между странами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    США больше не готовы следовать предложениям, которые сами выдвигали по Украине в ходе встречи в Анкоридже, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для международной сети TV BRICS, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, американская сторона ранее озвучила инициативы, с которыми в Москве согласились, однако теперь Вашингтон изменил свою позицию. Министр отметил, что Россия не видит «радужного будущего» в экономических отношениях с США.

    «Американцы хотят забрать под себя все маршруты обеспечения всех ведущих стран, всех континентов энергоносителями», – заявил министр.

    Он добавил, что на европейском континенте США проявляют интерес к «Северным потокам», украинской газотранспортной системе и «Турецкому потоку». По мнению Лаврова, цель американцев – доминирование в мировой экономике с помощью тарифов, санкций и прямых запретов, которые не вписываются в честную конкуренцию.

    Также Лавров подчеркнул, что Россия не допустит размещения на Украине любых видов вооружения, способных угрожать безопасности страны.

    Лавров также заявил, что Россия гарантирует защиту прав русских и русскоязычных граждан, проживающих столетиями в Крыму, Донбассе и Новороссии.

    Сергей Лавров предложил США «подойти по-мужски» к решению кризиса на Украине в соответствии с договоренностями в Анкоридже.

    Лавров заявил, что недавние решения США по Кубе и ограничению торговли нефтью и газом противоречат заявлениям Вашингтона об экономическом сотрудничестве с Россией.

    Напомним, генсек НАТО Марк Рютте в ходе выступления в Верховной рады заявил, что после подписания мирного соглашения на Украине могут быть размещены подразделения и военная техника стран НАТО, включая авиацию и морскую поддержку.

    Москва ранее поясняла, что будет считать размещение западных военных, складов и другой инфраструктуры на Украине иностранной интервенцией.


    8 февраля 2026, 13:20
    От атаки Трампа выиграла власть Германии

    Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    6 февраля 2026, 18:47
    США активизировались в Мали, Нигере и Буркина-Фасо

    СМИ: США проводят ревизию своего курса в Африке из-за России

    США активизировались в Мали, Нигере и Буркина-Фасо
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Администрация США пересматривает свою стратегию на африканском континенте, стараясь вписать ключевые страны региона в рамки концепции America First («Америка прежде всего»).

    Как отмечается в материале издания «Африканская инициатива», речь идет не о новом подходе, а о возвращении к неоколониальным практикам с учетом усиливающейся позиции России в регионе. Особое внимание уделяется странам Альянса государств Сахеля – Мали, Буркина-Фасо и Нигеру: Вашингтон стремится подорвать их сотрудничество с Москвой, видя в этом угрозу своему влиянию.

    В январе делегация США во главе с первым заместителем госсекретаря Кристофером Ландау и главой AFRICOM генералом Дагвином Андерсоном посетила четыре страны, ключевой точкой стал Джибути с крупнейшей американской базой Camp Lemonnier. Как отмечает издание, участие военного руководства подчеркивает обеспокоенность США ростом российского влияния и попытку скорректировать позиции государств, склоняющихся к взаимодействию с Россией за пределами американской орбиты.

    Переговоры делегации США с африканскими лидерами свелись к стандартным темам: оборона, борьба с терроризмом, пиратством и миротворческие операции, без предложения новой экономической повестки. Безопасность используется как универсальный предлог для сохранения военного присутствия и контроля над регионом, а истинная цель – недопущение сближения африканских стран с Россией.

    Позже регион посетил сотрудник Госдепа Ник Чекер, предварительно разослав дипмиссиям инструкцию «готовить почву» для переговоров с позиции силы. Его турне охватило страны Сахеля, которые выбрали суверенный путь и стали выстраивать отношения с внешними партнерами, прежде всего Россией, на принципах равноправия. Официально целью приезда было «донести уважение к суверенитету» и обозначить «новый курс», но, по сути, США вернулись к старым требованиям: перестать сотрудничать с Россией, провести выборы по американским лекалам и прекратить деятельность переходных властей.

    В то же время для американской политики характерны попытки действовать через «лесть, подкуп и угрозы», чтобы не допустить, как заявляют сами стратеги США, «тотального доминирования» Москвы в регионе. В январе на пост заместителя госсекретаря по Африке предложен Фрэнк Гарсия, связанный с военной разведкой и «силовыми» методами, а сам Чекер имеет опыт работы в ЦРУ, что свидетельствует о формировании в Госдепе команды «ястребов», предпочитающих ультиматумы и давление понятиям диалога и партнерства.

    7 февраля 2026, 01:22
    США решили отменить пошлины в 25% против Индии
    США решили отменить пошлины в 25% против Индии
    @ Holger Weitzel/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон отменяет дополнительные пошлины в размере 25%, введенные в отношении продукции из Индии в связи с приобретением ею российской нефти, говорится в соответствующем указе.

    Согласно документу, с 7 февраля индийские товары, ввозимые в США, больше не будут облагаться этими пошлинами, передает ТАСС.

    Однако в опубликованном указе подчеркивается, что Вашингтон может вновь ввести аналогичные меры. В случае, если Индия «возобновит» закупки нефти у России, американская администрация оставляет за собой право восстановить прежние тарифы.

    Белый дом сообщил, что США и Индия достигли промежуточных договоренностей о торговле и взаимном снижении пошлин. Индия согласилась упразднить или снизить пошлины на все промышленные товары из США, а также на широкий перечень продовольственной и сельскохозяйственной продукции. В ответ Соединенные Штаты снизят до 18% взаимные пошлины на импорт текстиля, органических химикатов и определенного оборудования индийского производства. Кроме того, Вашингтон обещал отменить пошлины на ряд товаров в сферах фармацевтики, драгоценных камней и авиационных деталей.

    Кроме того, США пригрозили ввести дополнительные пошлины на поставки товаров из государств, которые импортируют товары или услуги из Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы согласился прекратить закупки российской нефти. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Индия официально не объявляла о планах прекратить закупки нефти у России.

    6 февраля 2026, 12:18
    США захотели заменить ДСНВ соглашением с участием Китая

    Администрация США заявила о намерении заменить ДСНВ соглашением с участием Китая

    США захотели заменить ДСНВ соглашением с участием Китая
    @ Public domain

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон настаивает на создании нового соглашения по контролю над вооружениями, в которое должен быть включен Китай, заявил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно.

    Президент США Дональд Трамп намерен добиваться заключения нового соглашения по контролю над вооружениями, передает РИА «Новости».

    Как заявил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно, прежний договор ДСНВ был признан им несовершенным, так как он не включал Китай и не охватывал ядерные вооружения театра военных действий.

    Белый дом выразил надежду, что Москва убедит Пекин присоединиться к соглашению по контролю над ядерными арсеналами.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай не сможет присоединиться к переговорам по ядерному разоружению на текущем этапе из-за существенного различия ядерного потенциала по сравнению с Россией и США.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен поручить специалистам поработать над новой, улучшенной и модернизированной версией ДСНВ длительного действия.

    МИД России заявил, что США и Россия больше не связаны какими-либо обязательствами по ДСНВ и свободны в дальнейшем выборе шагов.

    6 февраля 2026, 17:12
    Рубио призвал включить Китай в ДСНВ

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул важность участия других стран в обеспечении стратегической стабильности наряду с Россией и США.

    Контроль над вооружениями должен выйти за рамки двусторонних договоров между США и Россией, передает РИА «Новости».

    Марко Рубио отметил, что согласно позиции президента Дональда Трампа, ответственность за стратегическую стабильность несут также другие крупные государства, включая Китай.

    В своей статье, посвященной истечению срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, Рубио подчеркнул: «Контроль над вооружениями больше не может быть двусторонним процессом между Соединенными Штатами и Россией. Как ясно дал понять президент, другие страны, в том числе Китай, несут ответственность за обеспечение стратегической стабильности».

    Кроме того, он отдельно отметил, что США не будут соглашаться на условия новой сделки, которые могут навредить их национальным интересам. Вопрос о разработке замены ДСНВ остается открытым, и Вашингтон намерен учитывать собственные приоритеты в этом процессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва уважает позицию Китая по отказу участвовать в переговорах по ограничению стратегических ядерных вооружений.

    Президент США Дональд Трамп в сентябре 2025 года отнесся с расположением к идее продления ДСНВ. В январе Трамп заявил, что ему было бы удобно, если бы срок договора истек, и высказал надежду на привлечение других сторон к новому соглашению.

    США намерены продолжать диалог с Россией после окончания действия ДСНВ, чтобы выработать новую договоренность.

    6 февраля 2026, 16:30
    Медведев прокомментировал критику США по поводу условий ДСНВ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После того как США назвали ДСНВ «несовершенным», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что подобного соглашения, охватывающего только Россию и США, больше не будет.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление США о том, что Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) был несовершенным. Он отметил, что Госдеп США раскритиковал договор из-за того, что он не охватывал тактическое ядерное оружие и не включал Китай, пишет РИА «Новости».

    В ответ Медведев поинтересовался, почему не учитываются Британия, Франция и гиперзвуковое оружие, и заявил: «Заявление Вашингтона означает только одно – договора с этими условиями больше не будет. Будьте честны!».

    Срок действия российско-американского ДСНВ истек 5 февраля. Президент России Владимир Путин ранее сообщал, что после истечения срока Россия готова продолжать придерживаться ограничений по договору в течение года, если США ответят взаимностью. Путин пояснил, что соблюдение ограничений по ДСНВ даст результат, только если обе стороны выполняют обязательства.

    Ранее Медведев разместил в соцсети кадр из «Игры престолов» с подписью «Зима близко» по поводу окончания действия ДСНВ между Россией и США.

    Позже глава независимых кандидатов на пост президента США Дайэн Сэйр отметила, что Дональд Трамп должен был немедленно принять предложение Владимира Путина о продлении ДСНВ на один год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия подтвердила завершение срока действия ДСНВ и выразила сожаление из-за того, что договор не был продлен США.


    6 февраля 2026, 18:30
    Иран и США завершили переговоры по ядерной программе в Омане

    Tекст: Денис Тельманов

    Раунд обсуждений по иранскому ядерному досье между делегациями двух стран прошел в Маскате и завершился раньше ожидаемого срока.

    Раунд переговоров между Ираном и США по иранскому ядерному досье в столице Омана завершился, передает ТАСС. По информации иранской гостелерадиокомпании, делегация Ирана уже покинула место встречи и отправилась к месту проживания, не делая дополнительных заявлений для прессы.

    Ранее иранское государственное телевидение сообщало, что переговоры могут занять несколько дней, однако они были завершены раньше, чем ожидалось. О деталях прошедших консультаций официальные лица пока не сообщили.

    Основной темой встречи стала дальнейшая судьба соглашения по иранской ядерной программе и возможные компромиссы между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский беспилотник-разведчик Northrop Grumman MQ-4C Triton был замечен над нейтральными водами Оманского залива рядом с иранской границей.

    Кремль выразил надежду на успех переговоров между Ираном и США по ядерному досье. Власти США пока не определились с целями возможной военной операции против Ирана.

    Мировые цены на нефть выросли на фоне ожидания новостей о переговорах между США и Ираном. Американское посольство в Тегеране потребовало срочно покинуть Иран сухопутными маршрутами через соседние страны.

    7 февраля 2026, 01:50
    Reuters рассказало о переговорах США и Киева по украинскому урегулированию

    Reuters: Территориальный вопрос по Украине не решен

    Reuters рассказало о переговорах США и Киева по украинскому урегулированию
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США и Украина обсуждали возможность достижения мирного соглашения Киева с Москвой уже в марте, при этом территориальный вопрос по-прежнему не решен, сообщает Reuters.

    Источники Reuters отметили, что «сроки, вероятно, сдвинутся, учитывая отсутствие согласия по ключевому вопросу о территории». «В территориальном вопросе по-прежнему нет никакого прогресса», – заявил источник.

    В Киеве при этом выразили открытость к поиску «творческих решений», включая создание демилитаризованной зоны или зоны свободной торговли. Кроме того, статус Запорожской АЭС остается предметом разногласий на переговорах сторон, передает РИА «Новости».

    В обсуждаемом США и Украиной плане предполагается, что любое соглашение по урегулированию конфликта будет вынесено на референдум. По информации агентства, референдум должен пройти одновременно с национальными выборами на Украине.

    Reuters приводит слова одного из источников: «Американцы торопятся». Он заявил, что голосование можно организовать менее чем за шесть месяцев. Два источника сообщили, что обсуждалась возможность проведения национальных выборов и референдума в мае. Однако некоторые источники сочли предложенные сроки нереалистичными.

    Киев отказывается заключать мирное соглашение без гарантий безопасности от США и других стран, отмечает агентство. Американские переговорщики выразили мнение, что у администрации США будет меньше времени на закрепление соглашения по мере приближения ноябрьских выборов в американский Конгресс. Переговорная группа США, возглавляемая Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, рекомендовала украинским коллегам ускорить проведение голосования на недавних встречах в Абу-Даби и Майами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков  назвал переговоры в Абу-Даби сложной и конструктивной работой. Песков сообщил о скором проведении нового раунда переговоров по Украине.  Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф отметил прогресс по вопросам урегулирования ситуации на Украине и обмена военнопленными.

    6 февраля 2026, 21:48
    Песков: Разговор Путина и Трампа не планируется

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ближайшее время телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом не запланирован, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Нет, не планируется (разговор)», – сказал Песков в ответ на вопрос о возможных переговорах с американским лидером, передает ТАСС.

    В конце декабря Путин и Трамп провели телефонный разговор, который продлился 1 час 15 минут. В ходе беседы лидеры обсудили дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Украине, а также согласились продолжить переговоры в рамках рабочих групп

    6 февраля 2026, 14:40
    Гатилов заявил о создании «Буревестника» и «Посейдона» в ответ на ПРО США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Создание российских вооружений – крылатой ракеты «Буревестник» с неограниченной дальностью и беспилотного подводного аппарата «Посейдон» – стало ответом на действия США, противоречащие положениям ДСНВ, заявил постоянный представитель РФ при Отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

    Гатилов на Конференции по разоружению отметил, что Вашингтон на протяжении всего срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) занимался строительством глобальной системы противоракетной обороны, что дестабилизировало ситуацию, передает ТАСС.

    Сейчас, по словам Гатилова, США развивают проект «Золотой купол» для защиты Америки, который, по мнению Москвы, создает еще большую угрозу стратегической стабильности.

    Дипломат подчеркнул, что в этих условиях появление новых российских систем вооружений – это компенсирующая мера, направленная на нейтрализацию несоответствующих договору действий США и на сохранение стратегического баланса между странами. Конференция по разоружению проходит в Женеве с 19 января по 27 марта.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Россия готова к любому развитию событий после истечения срока действия ДСНВ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил, что стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами и свободны в дальнейшем выборе шагов.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен поручить специалистам подготовить новую и улучшенную версию ДСНВ длительного действия.

    Американист Дудаков сказал газете ВЗГЛЯД, что США нежеланием продлить ДСНВ сами себе выстрелили в ногу. Он подчеркнул, что у США «даже близко нет аналогов российских носителей вроде «Буревестника», «Посейдона», «Сармата». Более того, у американцев до сих пор нет и гиперзвукового оружия и неизвестно, когда оно появится.

    7 февраля 2026, 13:57
    Гатилов заявил об отсутствии ответа США на предложение России по СНВ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальная реакция США на предложение России по ДСНВ так и не поступила, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

    По его словам, официальная реакция США на предложение России по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) отсутствует, передает РИА «Новости».

    Гатилов уточнил: «Что касается официальной реакции американской стороны на предложение Президента Российской Федерации Владимира Путина о соблюдении количественных потолков по ДСНВ после прекращения действия Договора, то на данный момент она так и не поступила».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме заявили о готовности к диалогу с Россией по новому договору о ракетах.

    Трамп ответил на вопросы о договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.

    Американист объяснил причины молчания Вашингтона по теме ДСНВ.

    6 февраля 2026, 14:17
    Лавров заявил о готовности России к любому сценарию без ДСНВ

    Лавров: Россия готова к любому развитию событий после истечения срока ДСНВ

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова к любому развитию событий после истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, Россия готова к любому сценарию после окончания срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, передает РИА «Новости».

    В то же время Лавров подчеркнул, что Россия готова к диалогу с США по вопросам безопасности в рамках обсуждения стратегической стабильности. Министр отметил, что Москва не хочет, чтобы НАТО отвечало за безопасность всего Евразийского континента, и напомнил о совместной позиции России, Китая, стран ШОС и БРИКС по принципу неделимости безопасности.

    По словам Лаврова, Москва намерена отстаивать этот принцип в возможном диалоге с Вашингтоном. Глава МИД добавил, что Россия будет готова обсуждать данные вопросы с американскими коллегами, когда станет ясно их отношение к ключевым аспектам стратегической стабильности.

    МИД России заявил, что стороны больше не связаны какими-либо обязательствами по ДСНВ и свободны в дальнейшем выборе шагов.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен поручить специалистам подготовить новую и улучшенную версию ДСНВ длительного действия.

    Россия заявила о намерении выстраивать свою политику в области Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на основе анализа военной политики Соединенных Штатов.

    6 февраля 2026, 12:49
    Кремль спросили о начале переговоров России и США по ДСНВ

    Песков заявил о взаимном осознании России и США начала переговоров по ДСНВ

    Tекст: Вера Басилая

    Москва и Вашингтон понимают необходимость срочного возобновления переговоров по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россия и США понимают необходимость скорейшего начала переговоров по ДСНВ, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По его словам, обе стороны занимают ответственную позицию и осознают срочность обсуждения этой темы.

    Песков подчеркнул: «Есть понимание, в том числе об этом шла речь в Абу-Даби, о том, что обе стороны будут занимать ответственные позиции и обе стороны осознают необходимость скорейшего начала переговоров по этой теме».

    Договор об СНВ, последний международно-правовой ограничитель развертывания ядерного оружия, истек 5 февраля. В Москве объяснили это отсутствием желания Вашингтона продлить соглашение.

    Россия предлагала продолжать соблюдать ограничения по ДСНВ в течение года после завершения договора, но официального ответа из Вашингтона не последовало. Российская сторона также подчеркивает, что расширять сферу действия ДСНВ следует не только на Китай, но и на ядерных союзников США в НАТО – Британию и Францию.

    Белый дом выразил надежду, что власти России убедят Китай присоединиться к соглашению по контролю над ядерными арсеналами.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен поручить специалистам разработать новую, улучшенную и модернизированную версию ДСНВ длительного действия.

    МИД России заявил, что Россия и США больше не связаны какими-либо обязательствами по ДСНВ и свободны в дальнейшем выборе шагов.

    6 февраля 2026, 13:31
    Гатилов: Россия будет выстраивать линию по ДСНВ с учетом военной политики США

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил о намерении выстраивать политику страны в области ДСНВ на основе анализа военной политики Соединенных Штатов.

    Россия намерена формировать свою позицию по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с учетом скрупулезного анализа военной политики США, передает ТАСС. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов на Конференции по разоружению.

    Дипломат отметил, что отсутствие согласия Вашингтона поддержать российские предложения по ДСНВ вызывает сожаление. Однако, как подчеркнул Гатилов, Москва рассматривает сложившуюся ситуацию как фактор, который будет учитываться при дальнейшем формировании российской линии в области ДСНВ.

    Гатилов добавил, что Россия остается открытой к поиску политико-дипломатических решений для стабилизации стратегической ситуации. По его словам, такой подход возможен при наличии соответствующих условий для продуктивного диалога на равноправной и взаимовыгодной основе.

    Белый дом выразил надежду, что Москва сможет убедить Пекин присоединиться к соглашению по контролю за ядерными арсеналами.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен поручить специалистам подготовить новую и улучшенную версию ДСНВ длительного действия.

    МИД России заявил, что Россия и США больше не связаны обязательствами по ДСНВ и свободны в выборе дальнейших шагов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и США понимают необходимость скорейшего начала переговоров по ДСНВ.

