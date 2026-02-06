  • Новость часаЛавров назвал покушение на генерала Алексеева попыткой Киева сорвать переговоры
    6 февраля 2026, 14:17

    Лавров заявил о готовности России к любому сценарию без ДСНВ

    Лавров: Россия готова к любому развитию событий после истечения срока ДСНВ

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова к любому развитию событий после истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, Россия готова к любому сценарию после окончания срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, передает РИА «Новости».

    В то же время Лавров подчеркнул, что Россия готова к диалогу с США по вопросам безопасности в рамках обсуждения стратегической стабильности. Министр отметил, что Москва не хочет, чтобы НАТО отвечало за безопасность всего Евразийского континента, и напомнил о совместной позиции России, Китая, стран ШОС и БРИКС по принципу неделимости безопасности.

    По словам Лаврова, Москва намерена отстаивать этот принцип в возможном диалоге с Вашингтоном. Глава МИД добавил, что Россия будет готова обсуждать данные вопросы с американскими коллегами, когда станет ясно их отношение к ключевым аспектам стратегической стабильности.

    МИД России заявил, что стороны больше не связаны какими-либо обязательствами по ДСНВ и свободны в дальнейшем выборе шагов.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен поручить специалистам подготовить новую и улучшенную версию ДСНВ длительного действия.

    Россия заявила о намерении выстраивать свою политику в области Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на основе анализа военной политики Соединенных Штатов.

    5 февраля 2026, 14:54
    Американист объяснил молчание Вашингтона по ДСНВ

    Американист Дудаков: США нежеланием продлить ДСНВ сами себе выстрелили в ногу

    Американист объяснил молчание Вашингтона по ДСНВ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Белый дом надеется, что Москва убедит Пекин присоединиться к соглашению по контролю над ядерными арсеналами. Но блеф администрации Дональда Трампа ведет к тому, что американцы сами себе стреляют в ногу, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в Кремле выразили сожаление в связи с завершением ДСНВ и отсутствием реакции США на предложение России о создании потолка ограничений еще на год.

    «5 февраля уходит эпоха договоров от ОСВ-I до СНВ-III. Впервые юридически перестают действовать соглашения, которые обеспечивали международную стратегическую безопасность на протяжении последних практически 50 лет», – отметил американист Малек Дудаков. Впрочем, он допустил, что администрация Дональда Трампа может в ближайшие недели дать согласие добровольно соблюдать прежние договоренности.

    Но, как бы то ни было, перспективы продления или переподписания ДСНВ остаются крайне туманными, добавил собеседник. «При этом соглашение отвечает интересам не только глобального человечества, но и конкретно США», – считает эксперт.

    Политолог напомнил, что Америка испытывает большие проблемы с наращиванием ядерного потенциала. «Последний боезаряд они добавляли в свой арсенал еще в начале 1990-х годов. Кроме того, колоссальные трудности наблюдаются с носителем ядерного оружия – Штатам приходится до сих пор использовать ракеты Minuteman III, которым 50 лет. Программы по замещению и обновлению идут, что называется, ни шатко ни валко», – детализировал Дудаков.

    Он подчеркнул, что у США «даже близко нет аналогов российских носителей вроде «Буревестника», «Посейдона», «Сармата». Более того, у американцев до сих пор нет и гиперзвукового оружия и неизвестно, когда оно появится. «Вряд ли раньше начала 2030-х годов», – отметил спикер. По его мнению, продление ДСНВ хотя бы в какой-то степени купировало бы отставание Вашингтона.

    Но в перспективе в отсутствие соглашения Россия продолжит укреплять лидирующие позиции, а Китай – активно наращивать свой ядерный потенциал. «Мы наблюдаем «гонку на троих», и Штаты занимают в ней последнее место. Белый дом блефует и надеется, что Москва повлияет на Пекин и убедит КНР присоединиться к большому трехстороннему соглашению. Но я думаю, это крайне маловероятно. Американцы сами себе стреляют в ногу. В американской внешней политике это происходит не первый и не последний раз», – заключил Дудаков.

    Ранее в Кремле выразили сожаление в связи с завершением ДСНВ и отсутствием реакции Вашингтона на предложение Москвы о создании потолка ограничений еще на год. «В любом случае Российская Федерация сохранит свой ответственный, внимательный подход по теме стратстабильности в области ядерных вооружений. И, конечно, как всегда, будет прежде всего руководствоваться своими национальными интересами», – заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    В среду МИД заявил, что Москва после истечения срока ДСНВ не считает стороны договора связанными какими-либо обязательствами и симметричными декларациями. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте министерства. В заявлении также отмечается, что Россия сохраняет за собой право выбора дальнейших шагов.

    «Российская Федерация намерена действовать ответственно и взвешенно, выстраивая свою линию в области СНВ на основе тщательного анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере», – говорится в сообщении. Также МИД подчеркивает, что Москва готова к «решительным военно-техническим контрмерам» в целях купирования потенциальных дополнительных угроз национальной безопасности.

    «На перспективу наша страна остается открытой для поиска политико-дипломатических путей комплексной стабилизации стратегической обстановки на основе равноправных и взаимовыгодных диалоговых решений в случае формирования надлежащих условий для подобного взаимодействия», – акцентируют в дипведомстве.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что прекращение действия ДСНВ создало угрозу для глобальной безопасности. «Впервые более чем за полвека мы сталкиваемся с миром без каких-либо обязательных ограничений на стратегические ядерные арсеналы России и США – двух государств, обладающих подавляющим большинством мировых запасов ядерного оружия. Это серьезный момент для международного мира и безопасности», – сказал он.

    Напомним, договор СНВ-3 был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой на десять лет с возможностью продления еще на пять лет. Таким образом, срок действия документа изначально истекал в 2021 году. Действовавшая тогда администрация Дональда Трампа отказалась от пролонгации договора, сославшись на то, что данная «сделка» является «плохой» для США.

    «Соглашение покрывает 90% американских арсеналов и в то же время 40% российских», – поясняли тогда в Белом доме. Тем не менее уже во время президентства Джо Байдена главы двух стран приняли решение о продлении срока действия ДСНВ, передавало агентство ТАСС. Соответственно, срок действия документа завершается 5 февраля.

    Несмотря на это, Москва еще в сентябре прошлого года предлагала Вашингтону продолжить придерживаться центральных количественных ограничений, предусматриваемых договором. В экспертном сообществе эту инициативу назвали «джентльменской», однако четкого ответа от Белого дома до сих пор не последовало.

    5 февраля 2026, 22:15
    Трамп ответил России на вопросы о ДСНВ
    Трамп ответил России на вопросы о ДСНВ
    @ Francis Chung/Pool/CNP/picture alliance/Consolidated/ТАСС

    Президент США Дональд Трамп, который в сентябре 2025 года с расположением отнесся к идее продления ДСНВ, в январе привычно сменил позицию, заявив, что ему было бы удобно, если бы срок договора истек, и выразил надежду на то, что в любом новом соглашении примут участие другие стороны.

    «Нам стоит поручить нашим специалистам поработать над новой, улучшенной  и модернизированной версией договора длительного действия, который будет работать долго, а не требовать продления. Новый ДСНВ исправит сделку, которая было плохо заключена США и, кроме того, серьезно нарушалась», – написал Трамп в соцсети Truth.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил в среду, что любой новый пакт о контроле над вооружениями должен включать Китай, несмотря на то, что ядерные запасы Пекина значительно меньше, чем у США и России, и любой потолок, который может быть установлен соглашением, не будет симметричным по отношению к арсеналу Китая, пишет ABC News.

    «Президент ранее ясно давал понять, что для достижения подлинного контроля над вооружениями в XXI веке невозможно обойтись без участия Китая из-за его огромных и быстро растущих запасов», – сказал Рубио.

    Представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что его страна не будет участвовать в трехстороннем соглашении.

    «Ядерные силы Китая и США находятся на совершенно разных уровнях, и просить Китай присоединиться к переговорам по ядерному разоружению на данном этапе несправедливо и неразумно», – сказал он.

    Последний договор о контроле над вооружениями – СНВ-3, заключенный между президентом США Бараком Обамой и президентом России Дмитрием Медведевым в 2010 году и вступивший в силу в 2011 году, был последним действующим соглашением о контроле над вооружениями между двумя странами. Он ограничивал развертывание систем вооружения, способных нести ядерное оружие.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Белый дом выразил надежду, что Москва убедит Пекин присоединиться к соглашению по контролю над ядерными арсеналами. Axios узнал, что Россия и США договорились соблюдать ограничения по ДСНВ минимум полгода. На переговорах в Абу-Даби Россия и США обсудили продление ДСНВ.

    5 февраля 2026, 14:50
    Россия и США пресекли маневр Зеленского

    Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    5 февраля 2026, 17:11
    «Рейтинг недружественных правительств»: Страны ЕС снизили враждебность к России
    «Рейтинг недружественных правительств»: Страны ЕС снизили враждебность к России
    @ Alicia Windzio/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Показатели враждебности европейских государств к России в январе заметно снизились – об этом свидетельствуют данные ежемесячного «Рейтинга недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД. Однако эксперты считают, что подобные изменения носят ситуативный характер и связаны с отвлечением Брюсселя на конфронтацию с Вашингтоном из-за контроля над Гренландией.

    Согласно «Рейтингу недружественных правительств» за январь (.pdf), страны ЕС несколько снизили агрессивность в отношении России – среднее значение индекса враждебности упало на 15,2 пункта. Эксперты связывают это с обострившимся противостоянием Брюсселя и Вашингтона из-за контроля над Гренландией, что «отвлекло» Старый Свет от конфронтации с Москвой.

    Первое место в рейтинге заняли Британия и Франция (по 75 баллов). Их высокие позиции объясняются продолжающейся военной поддержкой Украины – обе страны предоставляют Киеву значительную финансовую помощь и поставляют вооружения.

    Примечательно, что Германия, лидировавшая два месяца подряд, опустилась на второе место с 70 баллами. Ее «соседями» по строчкам стали Латвия, Польша и Финляндия. При этом все перечисленные страны, за исключением Финляндии, ввели в январе ограничения для российских дипломатов.

    Третье место занимают США (65 баллов). Вашингтон, находившийся в декабре лишь на девятой позиции, резко поднялся в рейтинге. Основной причиной стали задержания американцами судов под российским флагом. В то же время по объему поддержки Украины США пока отстают от европейских союзников.

    Четвертое место у Дании (60 баллов), одобрившей поставки Киеву истребителей F-16. На пятом – Словения и Нидерланды (по 55 баллов). Любляна заявила о передаче Украине 16 гаубиц М101, а Амстердам дополнительно выделил 113 млн евро на закупку вооружений в рамках программы PURL.

    Интересно, что впервые пятерку лидеров не вошли две прибалтийские республики – Эстония и Литва. Набрав лишь 50 баллов, они вместе с Испанией оказались на шестом месте. Седьмую позицию заняла Бельгия (45 баллов), разделив ее с Чехией – индекс враждебности Праги продолжает снижаться, тогда как в декабре он составлял 60 баллов.

    На восьмом месте расположилось больше всего стран – Италия, Норвегия, Румыния, Хорватия и Швеция (по 40 баллов). Чуть меньше правительств на девятой – предпоследней – строке: Греция, Люксембург, Канада и Португалия (по 35 баллов). Десятку замыкает Австралия с 30 баллами.

    В результате в январе в первую десятку вернулись Испания, Люксембург, Словения и Португалия, тогда как из нее выбыли Австралия и Болгария. Наименее враждебными признаны восемь правительств: Андорра, Багамские Острова, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Республика Корея, Сан-Марино и территория Тайвань. Их индекс составил лишь пять баллов.

    Наиболее враждебными в военно-политическом плане стали Британия, Польша и Норвегия. Руководство этих государств не только передает Украине вооружения и финансирует закупки техники, но и активно участвует в учениях НАТО, направленных на сдерживание России.

    6 февраля 2026, 00:11
    В Белом доме пообещали диалог с Россией о новом договоре по ракетам

    Tекст: Катерина Туманова

    США намерены продолжать с Россией диалог после окончания действия Договора о сокращении и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с тем, чтобы выработать новое соглашение, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

    «Президент хочет, чтобы наши эксперты по ядерному вопросу разработали новый, улучшенный и модернизированный договор, который будет действовать в течение длительного времени. И именно это США будут обсуждать с русскими», – заявила она на брифинге.

    Напомним, ранее 5 февраля Трамп ответил России на вопросы о ДСНВ в соцсети Truth, почти теми же словами обозначив намерение создать новый документ, а не пролонгировать старый.

    Последний договор о контроле над вооружениями – СНВ-3, заключенный между президентом США Бараком Обамой и президентом России Дмитрием Медведевым в 2010 году и вступивший в силу в 2011 году, был последним действующим соглашением о контроле над вооружениями между двумя странами. Он ограничивал развертывание систем вооружения, способных нести ядерное оружие.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Белый дом выразил надежду, что Москва убедит Пекин присоединиться к соглашению по контролю над ядерными арсеналами. Axios узнал, что Россия и США договорились соблюдать ограничения по ДСНВ минимум полгода. На переговорах в Абу-Даби Россия и США обсудили продление ДСНВ.

    5 февраля 2026, 17:22
    Axios: На переговорах в Абу-Даби Россия и США обсудили продление ДСНВ
    Axios: На переговорах в Абу-Даби Россия и США обсудили продление ДСНВ
    @ Пресс-служба МИД ОАЭ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегации России и США провели обсуждение условий возможного продления ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на шесть месяцев на полях переговоров по Украине, пишет Axios.

    Источники Axios отметили, что обсуждение велось в течение последних 24 часов, передает ТАСС. Не уточняется, была ли достигнута финальная договоренность по данному вопросу.

    Тем не менее собеседники издания считают, что стороны приблизились к соглашению. Окончательное решение должен утвердить каждый из лидеров двух стран.

    В четверг завершились двухдневные консультации по вопросу урегулирования ситуации на Украине, участники начали покидать место встреч в Абу-Даби.

    Накануне МИД России заявил, что стороны больше не связаны какими-либо обязательствами по ДСНВ и свободны в дальнейшем выборе шагов.

    6 февраля 2026, 12:18
    США захотели заменить ДСНВ соглашением с участием Китая

    Администрация США заявила о намерении заменить ДСНВ соглашением с участием Китая

    США захотели заменить ДСНВ соглашением с участием Китая
    @ Public domain

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон настаивает на создании нового соглашения по контролю над вооружениями, в которое должен быть включен Китай, заявил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно.

    Президент США Дональд Трамп намерен добиваться заключения нового соглашения по контролю над вооружениями, передает РИА «Новости».

    Как заявил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно, прежний договор ДСНВ был признан им несовершенным, так как он не включал Китай и не охватывал ядерные вооружения театра военных действий.

    Белый дом выразил надежду, что Москва убедит Пекин присоединиться к соглашению по контролю над ядерными арсеналами.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай не сможет присоединиться к переговорам по ядерному разоружению на текущем этапе из-за существенного различия ядерного потенциала по сравнению с Россией и США.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен поручить специалистам поработать над новой, улучшенной и модернизированной версией ДСНВ длительного действия.

    МИД России заявил, что США и Россия больше не связаны какими-либо обязательствами по ДСНВ и свободны в дальнейшем выборе шагов.

    5 февраля 2026, 21:34
    Лавров обозначил приоритеты России на Украине

    Лавров: Россия не раз объясняла США главные проблемы на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава российского МИДа подчеркнул, что в украинском вопросе Москва ставит на первый план защиту населения русскоязычных регионов, а не спор о границах.

    Россия не раз разъясняла США, что для Москвы в вопросе урегулирования на Украине главное – не территория, а судьбы людей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT. По его словам, для России важны те, кто веками жил на этих землях, говорил и воспитывал детей на русском языке, а не сам факт контроля над территориями, отмечает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что после событий 2014 года к власти на Украине пришли люди, которые назвали жителей Крыма, Донбасса и Новороссии «нелюдями». Министр напомнил, что тогдашний президент Петр Порошенко публично заявлял этим людям, что их дети будут «гнить в подвалах», в отличие от детей украинцев.

    По словам Лаврова, украинский лидер Владимир Зеленский в 2021 году также разделял людей по принципу отношения к русской культуре, советуя тем, кто считает себя частью русского мира, уехать в Россию.

    Глава МИД РФ отметил, что нынешняя власть на Украине с 2019 года, при Зеленском, приняла около дюжины законов, запрещающих русское образование, культуру, СМИ и каноническую Украинскую православную церковь. Лавров добавил, что эти инициативы включают «легализацию теории и практики нацизма» и установку памятников лицам, осужденным на Нюрнбергском трибунале.

    Он также напомнил, что администрация Дональда Трампа проявляла интерес к причинам конфликта на Украине. По словам Лаврова, в России есть люди, которые с надеждой относятся к действиям команды Трампа в сфере российско-украинских отношений, несмотря на неоднозначность их политики.

    Ранее Лавров заявил, что совесть и Владимир Зеленский «плохо сочетаются». Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа пытается вбивать клинья между Москвой и Вашингтоном, считая, что Дональд Трамп якобы больше заинтересован в России, чем в европейских странах.

    До этого Лавров отметил, что Европа имела три возможности повлиять на урегулирование ситуации на Украине, но ими не воспользовалась.

    6 февраля 2026, 00:40
    Глава минфина США назвал условие введения новых санкций против России

    Бессент назвал итоги переговоров по Украине условием для санкций против РФ

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр финансов США Скотт Бессент, принимавший участие в предыдущих переговорах с российскими официальными лицами, заявил, что введение дополнительных санкций против России будет зависеть от того, как пройдут переговоры по урегулированию на Украине.

    Бессент заявил, что дальнейшие санкции США в отношении России зависят от переговоров, направленных на прекращение войны.

    «Посмотрим, как пойдут мирные переговоры», – приводит его слова Independent.

    Бессент добавил, что санкции США в отношении российских нефтяных гигантов «Роснефть» и «Лукойл» в октябре 2025 года якобы помогли России сесть за стол переговоров.

    Глава американского Минфина вместе со спецпосланником президента США по Украине Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером 31 января участвовал в переговорах с российскими официальными лицам. Тогда он заявил, что рассмотрит вопрос о санкциях против российского теневого флота.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект о санкциях против танкеров, якобы связанных с так называемым теневым флотом России. США пригрозили ввести санкции против Алжира за покупку российских истребителей. Лавров заявил, что Россия была удивлена санкциями США после переговоров в Анкоридже.


    5 февраля 2026, 20:34
    Буданов назвал переговоры России, США и Украины в Абу-Даби конструктивными

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) назвал переговоры, состоявшиеся между представителями России, США и Украины в Абу-Даби, конструктивными.

    «Переговоры прошли действительно конструктивно», – сказал он, передает ТАСС со ссылкой на «РБК-Украина».

    В четверг завершились двухдневные консультации по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил прогресс на переговорах в Абу-Даби по вопросу урегулирования ситуации на Украине и обмена военнопленными.

    5 февраля 2026, 18:40
    США и Россия договорились восстановить военный диалог на высоком уровне

    Tекст: Валерия Городецкая

    США и Россия договорились возобновить диалог между военными на высоком уровне, сообщило Европейское командование ВС США (USEUCOM).

    «США и Российская Федерация сегодня в Абу-Даби договорились о возобновлении диалога между военными на высоком уровне», – говорится в заявлении USEUCOM, передает РИА «Новости».

    По информации командования, решение принято после того, как спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер достигли прогресса в переговорах по Украине. В USEUCOM подчеркнули, что возобновление этого канала позволит создать устойчивый формат военного взаимодействия между двумя странами.

    Отмечается, что стороны намерены продолжить работу над достижением прочного мира, используя новый механизм для оперативных контактов по линии «военные – военным».

    Ранее портал Axios сообщил, что делегации России и США в Абу-Даби также провели обсуждение условий возможного продления ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

    6 февраля 2026, 04:05
    Экс-замгенсека НАТО назвала дипломатической победой Путина ситуацию с ДСНВ

    Гетемюллер назвала дипломатической победой Путина ситуацию с ДСНВ

    Tекст: Катерина Туманова

    После того, как американский президент Дональд Трамп отказался ответить на предложение российского коллеги Владимира Путина продлить действие ДСНВ, срок которого истёк, США сами поставили себя в невыгодную позицию, заявила экс-заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер.

    «Всё дело в политическом рукопожатии, которое, как я думала, стало бы лёгкой дипломатической победой Трампа, потому что он говорит о том, что он ведёт мирные переговоры. Это превращается в дипломатическую победу Владимира Путина», – сказала в интервью Newsweek Роуз Геттемюллер, бывший заместитель генерального секретаря НАТО и главный переговорщик США по договору в 2010 году.

    В сложившейся ситуации Россия заняла высокую моральную позицию, предложив первой соблюдать ограничения договора при условии, что США присоединятся к нему.

    По словам Геттемюллер, для президента США это не должно было быть проблемой.

    «Но теперь плохим парнем будут Соединенные Штаты. Это противоречит заявленным президентом интересам в области ядерного контроля», – отметила она.

    Последний договор о контроле над вооружениями – СНВ-3, заключенный между президентом США Бараком Обамой и президентом России Дмитрием Медведевым в 2010 году и вступивший в силу в 2011 году, был последним действующим соглашением о контроле над вооружениями между двумя странами. Он ограничивал развертывание систем вооружения, способных нести ядерное оружие.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Белый дом выразил надежду, что Москва убедит Пекин присоединиться к соглашению по контролю над ядерными арсеналами. На переговорах в Абу-Даби Россия и США обсудили продление ДСНВ. В Белом доме пообещали диалог с Россией о новом договоре по ракетам.


    5 февраля 2026, 20:46
    Axios: Россия и США договорились соблюдать ограничения по ДСНВ минимум полгода

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегации России и США на консультациях по мирному урегулированию на Украине в Абу-Даби достигли неформальной договоренности о продлении ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) как минимум на полгода, пишет Axios.

    Портал Axios ссылается на источники, знакомые с ходом переговоров, передает ТАСС.

    «Мы договорились с Россией действовать добросовестно и начать обсуждение способов его (ДСНВ) обновления», – приводит издание слова одного из собеседников. Еще один источник уточнил, что на практике это означает: в течение шести месяцев стороны сохранят выполнение условий прежнего соглашения. На этот период запланированы переговоры о заключении нового соглашения.

    Ранее Axios сообщил, что делегации России и США провели обсуждение условий возможного продления ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на шесть месяцев на полях переговоров по Украине.

    Накануне МИД России заявил, что стороны больше не связаны какими-либо обязательствами по ДСНВ и свободны в дальнейшем выборе шагов.

    5 февраля 2026, 20:53
    Уиткофф сообщил о конструктивных переговорах по Украине в Абу-Даби

    Уиткофф: Переговоры по Украине в Абу-Даби прошли конструктивно

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трехсторонние переговоры по ситуации на Украине, прошедшие в Абу-Даби, носили конструктивный характер и были направлены на достижение прочного мира, заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

    «Делегации Соединенных Штатов, Украины и Российской Федерации провели в Абу-Даби вторую трехстороннюю встречу с целью продвижения усилий по прекращению войны на Украине. Переговоры носили конструктивный характер и были сосредоточены на создании условий для прочного мира», – заявил он, передает РИА «Новости».

    В ходе встречи обсуждались ключевые вопросы, связанные с прекращением огня и разработкой механизмов контроля за выполнением договоренностей. Как уточнил Уиткофф, делегации в течение двух дней занимались «широкими и всесторонними обсуждениями по остающимся нерешенными вопросам, включая способы реализации режима прекращения огня и механизмы мониторинга прекращения военных действий».

    В четверг завершились двухдневные консультации по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил прогресс на переговорах в Абу-Даби по вопросу урегулирования ситуации на Украине и обмена военнопленными.

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) назвал переговоры, состоявшиеся между представителями России, США и Украины в Абу-Даби, конструктивными.

    5 февраля 2026, 21:16
    Делегации в Абу-Даби договорились продолжить консультации в ближайшие недели

    Tекст: Денис Тельманов

    Участники переговоров в Абу-Даби обсудили урегулирование конфликта на Украине и наметили новый раунд консультаций в ближайшее время.

    Делегации трех стран, участвовавшие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби, договорились продолжить диалог, передает РИА «Новости». Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам встречи.

    В своем заявлении в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Уиткофф отметил: «Делегации договорились отчитаться перед своими руководствами и продолжить трехсторонние переговоры в ближайшие недели».

    По итогам переговоров стороны обсудили актуальные вопросы урегулирования ситуации на Украине и необходимость дальнейшего диалога на высшем уровне. Следующий раунд консультаций запланирован на ближайшие недели, точная дата пока не раскрывается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби были направлены на достижение прочного мира на Украине. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов назвал эти переговоры конструктивными.

    Лайнер Ил-62 специального летного отряда вылетел из частного аэропорта Абу-Даби после двух дней переговоров.

    5 февраля 2026, 23:57
    Уиткофф заявил о воссоздании Россией и США важного канала связи между военными
    Уиткофф заявил о воссоздании Россией и США важного канала связи между военными
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Прошедшие в Абу-Даби переговоры были конструктивными. Помимо договоренностей относительно Украины российская и американская стороны возобновили прерванный ранее диалог между своими военными, сообщил спецпредставитель президента США по Украине Стив Уиткофф.

    «США и Россия также договорились о создании военно-военного диалога под руководством генерала Алексуса Гринкевича, главы Европейского командования США. Этот канал связи был приостановлен до начала конфликта и имеет решающее значение для достижения и поддержания мира теперь», –  написал он в соцсети Х.

    Уиткофф добавил, что делегации договорились отчитаться перед своим руководством и продолжить трехсторонние обсуждения в ближайшие недели.

    Напомним, в четверг, 5 февраля, в Абу-Даби завершились двухдневные консультации по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Уиткофф отметил прогресс на переговорах в Абу-Даби по вопросу урегулирования ситуации на Украине и обмена военнопленными.

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) назвал переговоры, состоявшиеся между представителями России, США и Украины в Абу-Даби, конструктивными.

