Российский спецборт покинул Абу-Даби после переговоров по Украине

Киевская ТЭЦ-4 оказалась полностью разрушена

Tекст: Дмитрий Зубарев

Киевская ТЭЦ-4, известная также как Дарницкая теплоэлектростанция, полностью разрушена, передает ТАСС, ссылаясь на агентство УНИАН.

Энергетический объект обслуживал около 500 тыс. жителей Днепровского и Дарницкого районов столицы.

Компания «Евро-Реконструкция», владеющая станцией, сообщила о приостановке работы объекта еще 3 февраля. Позднее эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев заявил: «Выход из строя подстанций сверхвысокого напряжения и крупных генерирующих объектов, таких как Дарницкая ТЭЦ, привел к бешеному дефициту электроэнергии».

Ранее в январе были повреждены и другие основные электроснабжающие объекты Киева – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, суммарной мощностью 1450 мегаватт. По состоянию на 5 февраля, информации о частичном или полном восстановлении их работы не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве после взрывов возникли перебои с водой и электричеством.

Мэр города Виталий Кличко призвал жителей вновь покинуть Киев из-за сложной ситуации.

В многоэтажных домах города начали лопаться трубы отопления.