Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.2 комментария
Умеров заявил о продолжении переговоров в Абу-Даби в отдельных группах
Стартовавшие переговоры в Абу-Даби продолжатся в формате работы отдельных групп, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
По словам главы украинской делегации Умерова, встреча в Абу-Даби началась в общем формате, однако работа продолжится в отдельных группах, передает ТАСС.
Умеров уточнил, что после работы групп участники планируют провести совместную встречу для согласования итоговых позиций.
Ранее в Абу-Даби начались переговоры по ситуации на Украине, обсуждение проходит в нескольких форматах и закрыто для СМИ.