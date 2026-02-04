В Грузии решили ввести ответственность за утверждения о «руководстве страной в интересах России»

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Мы думаем, как осуществить это против проявлений экстремизма по отношению к конституционному строю и порядку», – заявил на пресс-конференции 4 февраля председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Накануне первый зампред фракции правящей «Грузинской мечты» Леван Мачавариани заявил о необходимости санкций против политических групп или активистов, не признающих легитимность властей и создающих параллельные структуры, бойкотирующих правительственные решения и утверждающих, что страной управляет «оккупант» (так в Грузии называют Россию после признания ею независимости Абхазии и Южной Осетии).

«Ведется обсуждение с целью защиты демократии и конституционного строя», – сказал Шалва Папуашвили.

По его словам, те, кто говорят об отсутствии в стране конституционных органов власти, напоминают членов преследуемого властями Германии «Движения рейхсбюргеров», которое не признает ФРГ и называет себя «немецким Рейхом».

«Нужно назвать экстремизм своим именем, и в этом плане есть пример Германии, где в прошлом году МВД запретило объединение «Королевство Германия», действовавшее против конституционного строя», - заявил председатель парламента Грузии.

По его словам, в Грузии, как и в Германии, «были призывы не платить налоги, создавались параллельные структуры, там было насилие, угрозы судьям и государственным чиновникам, что напоминает ситуацию в Грузии».

«Все государства борются с внутренним терроризмом и экстремизмом», – сказал председатель высшего законодательного органа Грузии.

В свою очередь, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя этот вопрос, заявил о «необходимости защитить конституционный порядок» и призвал всех «признать принципы конституции».

«Важно урегулировать этот вопрос на законодательном уровне, – сказал он. – Надеюсь, парламент доведет это до конца».