Стало известно о росте экспорта «АвтоВАЗа» и планах на 2026 год

Tекст: Алексей Дегтярёв

Экспортные продажи «АвтоВАЗа» в 2025 году выросли на 31% и достигли 23 тыс. автомобилей, передает ТАСС.

Фактические отгрузки за границу составили 20,7 тыс. машин. Компания расширила международное присутствие, открыв семь новых дилерских центров в Белоруссии, Таджикистане, Казахстане, Узбекистане, Иране, Монголии и Египте.

Также завершился процесс сертификации автомобилей Lada для выхода на рынок Вьетнама.

Несмотря на рост экспорта, общие продажи «АвтоВАЗа» по итогам 2025 года сократились на 26% и составили 338 тыс. автомобилей, включая госконтракты.

Доля Lada на российском рынке новых легковых и легких коммерческих автомобилей за год достигла 24%. Компания намерена увеличить этот показатель до 25% в 2026 году.

По итогам 2025 года было реализовано 144,4 тыс. Lada Granta, 75,1 тыс. Lada Vesta, 69,6 тыс. Lada Niva, 35,9 тыс. Lada Largus, 6,8 тыс. Lada Iskra, 1,7 тыс. Lada Aura и 14,2 тыс. коммерческих автомобилей. Юридическим лицам продано 143,3 тыс. машин.

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов на пресс-конференции сообщил, что в 2026 году компания планирует произвести 400 тыс. автомобилей, что почти на четверть больше показателя 2025 года. Он подчеркнул, что выполнение производственного плана зависит от рыночной ситуации.

Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщал, что компания намерена локализовать производство автомобилей Lada в Иране и открыть там дилерский центр.

В ноябре продажи автомобилей Lada Largus прекращали из-за сообщений о сложностях с рулевым управлением. Через некоторое время продажи возобновились.