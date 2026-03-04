Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.6 комментариев
Путин назвал некомплект кадров серьезной проблемой МВД
На расширенном заседании коллегии МВД России президент Владимир Путин отметил, что ведомство по-прежнему сталкивается с серьезным некомплектом сотрудников.
Президент России Владимир Путин заявил, что существенный некомплект личного состава остается одной из главных проблем Министерства внутренних дел, передает РИА «Новости». Об этом глава государства сообщил на расширенном заседании коллегии МВД, отметив, что вопрос укомплектованности кадров по-прежнему требует пристального внимания руководства ведомства и государства.
Путин подчеркнул, что на сегодняшний день уже принят целый ряд решений, касающихся комплектования МВД. По словам президента, эти меры будут гарантированно исполнены, начиная с текущего года, особенно в части повышения уровня материального и социального обеспечения сотрудников министерства.
Глава государства также выразил уверенность, что несмотря на существующие сложности, сотрудники МВД и впредь будут ответственно выполнять свои служебные обязанности. «Уверен, что сотрудники МВД будут и впредь ответственно нести службу. Рассчитываю на ваш профессионализм, преданность долгу и желаю вам новых успехов», – заявил Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин призвал Министерство внутренних дел активнее привлекать ветеранов спецоперации на Украине в ряды ведомства.
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев отметил, что некомплект патрульно-постовой службы составляет 40%.
Президент России также подчеркнул важность совершенствования деловой среды и повышения привлекательности отечественной юрисдикции.