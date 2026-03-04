Кремль анонсировал совещание Путина с правительством

Песков: Путин обсудит с правительством в среду текущие острые вопросы

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, проведение совещания президента Владимира Путина с членами правительства запланировано на вторую половину дня, передает ТАСС.

Песков сообщил, что встреча пройдет в Кремле и будет посвящена в том числе обеспечению регионов общественным транспортом.

Также Песков подчеркнул, что президент примет участие в открытии новых образовательных объектов по видеосвязи. Особое внимание на совещании уделят обсуждению актуальных и острых вопросов, стоящих перед кабмином и регионами.

«И также текущие острые вопросы будут рассматриваться», – заявил представитель Кремля.

Ранее Кремль анонсировал переговоры Путина с президентом ЦАР Туадерой.