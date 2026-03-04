Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.0 комментариев
Кремль анонсировал совещание Путина с правительством
Песков: Путин обсудит с правительством в среду текущие острые вопросы
Президент России Владимир Путин проведет совещание с правительством, где рассмотрят вопросы общественного транспорта и другие важные региональные темы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, проведение совещания президента Владимира Путина с членами правительства запланировано на вторую половину дня, передает ТАСС.
Песков сообщил, что встреча пройдет в Кремле и будет посвящена в том числе обеспечению регионов общественным транспортом.
Также Песков подчеркнул, что президент примет участие в открытии новых образовательных объектов по видеосвязи. Особое внимание на совещании уделят обсуждению актуальных и острых вопросов, стоящих перед кабмином и регионами.
«И также текущие острые вопросы будут рассматриваться», – заявил представитель Кремля.
Ранее Кремль анонсировал переговоры Путина с президентом ЦАР Туадерой.