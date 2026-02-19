  • Новость часаПутин напомнил судьям слова Александра III
    Морозы показали Польше цену разрыва торговли с Россией
    Лавров: Война с Европой не будет похожа на СВО
    ИИ-драка Брэда Питта и Тома Круза сокрушила Голливуд
    Эксперт предсказал удвоение цен на бюджетные смартфоны и ноутбуки
    Эксперт: Корабли России и Китая мешают США начать удары по Ирану
    Каллас направила в ЕС перечень требований к России по Украине
    Венгрия пригрозила прекратить поставки газа и электричества Украине
    Министр Колокольцев сообщил о масштабной проблеме с кадрами в МВД
    Объявлено о старте продаж новых автомобилей Volga
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев В визите Вэнса в Армению и Азербайджан больше шума, чем смысла

    Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Британская военная стратегия повторяет свои ошибки

    Навязанное Лондоном ВСУ противостояние под Крынками, когда украинские морпехи пытались, ни на что ни глядя, держать плацдармы на нашей стороне Днепра, теряя людей в крайне невыгодных для себя пропорциях, напоминает операцию Первой мировой войны в Галлиполи до зубовного скрежета.

    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Суворовский девиз «Мы – русские, с нами Бог» снова звучит громко

    Да, мы не ожидали, что нынешний этап многовековой войны так затянется. Но мы обрели и обретаем соборное самостоянье, братство и взаимопомощь. Пусть эти навыки останутся с нами и в мирное время.

    19 февраля 2026, 14:21 • Новости дня

    Путин призвал Верховный суд формировать единые подходы к рассмотрению дел

    Tекст: Дарья Григоренко

    В периоды серьезных перемен единая судебная практика особенно важна, отметил президент России Владимир Путин на совещании судей.

    «Очень многие вещи остаются неурегулированными, – отметил Путин. – Так было всегда, особенно в периоды бурных изменений», передает ТАСС.

    «И Верховный суд должен своевременно реагировать, формировать единые подходы и разъяснять их судам, активно пользоваться своим правом законодательной инициативы», – подчеркнул российский лидер.

    Ранее председатель Верховного суда России Игорь Краснов, выступая на совещании судей, сообщил, что судебная система должна гибко и оперативно реагировать на изменения в социально-политической сфере. Краснов также заявил, что судебная система России в прошлом году развивалась в условиях укрепления суверенитета.

    Президент России Владимир Путин назвал вопрос комплектования судебного корпуса ключевым для России. Он призвал жестко оценивать игнорирование решений Верховного суда.

    18 февраля 2026, 21:32 • Новости дня
    Путин заявил о совместном праздновании с Кубой 100-летия Фиделя Кастро
    Путин заявил о совместном праздновании с Кубой 100-летия Фиделя Кастро
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Куба планируют совместно отметить столетие со дня рождения Фиделя Кастро, сообщил президент РФ Владимир Путин.

    «В этом году мы будем отмечать 100-летие Фиделя Кастро. Будем делать это вместе», – заявил глава государства, передает ТАСС.

    Фидель Кастро известен как один из лидеров революционного движения на Кубе. Он возглавлял совет министров страны с 1959 по 2008 год. Он скончался в 2016 году.

    В среду Путин встретился в Кремле с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей.

    В мае прошлого году в зале святой Екатерины Большого Кремлевского дворца состоялась встреча между Путиным и главой Кубы Мигелем Диас-Канелем.

    18 февраля 2026, 18:57 • Новости дня
    Путин назвал демографию национальным приоритетом России
    Путин назвал демографию национальным приоритетом России
    @ Игорь Онучин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что демографическое развитие и сбережение народа остаются национальным приоритетом на долгие годы.

    Путин отметил, что современные, хорошо оснащенные больницы, поликлиники, онкологические диспансеры и диагностические лаборатории имеют большое значение для поддержки семей, материнства и детства, а также заботы о старшем поколении и повышения качества жизни граждан, передает ТАСС.

    «Современные, хорошо оснащенные больницы, поликлиники, онкологические диспансеры, диагностические лаборатории значимы для наших граждан, для поддержки семей, материнства и детства, заботы о старшем поколении, для повышения качества жизни наших людей, в целом для решения задач демографического развития и сбережения народа. Вновь подчеркну, это наш общенациональный приоритет на годы вперед», – сказал он.

    Напомним, в среду Путин по видеосвязи открыл новые медобъекты в четырех регионах.

    Ранее российский лидер заявил о нехватке принятых мер для демографического развития в России.

    18 февраля 2026, 12:16 • Видео
    «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

    «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    18 февраля 2026, 23:55 • Новости дня
    Путин поставил арктические регионы в пример по рождаемости

    Путин заявил о необходимости достичь коэффициента рождаемости 2,2 в России

    Tекст: Антон Антонов

    В арктических регионах зафиксирован коэффициент рождаемости 2,2, к этому должна стремиться вся Россия, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета АСИ.

    «У нас ведь что, казалось бы, там, где тепло и приятно жить, там должна быть рождаемость повыше. А у нас арктические регионы дают рекордный показатель, арктические. Надо посмотреть», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Путин уточнил, что арктические регионы не всегда лидируют по другим социально-экономическим направлениям, однако именно там уже сейчас зафиксирован уровень рождаемости в 2,2, к которому должна стремиться вся страна в ближайшие десять лет. Он подчеркнул важность анализа опыта этих регионов для понимания факторов успеха и их дальнейшего распространения.

    Президент особое внимание уделил национальному рейтингу качества жизни и призвал использовать опыт лидеров по поддержке молодежи и многодетных семей. По его словам, лучшие региональные практики уже включены в программы повышения рождаемости в 19 субъектах федерации при участии АСИ, передает ТАСС.

    Путин отметил, что работодатели должны играть ключевую роль в демографической политике, предоставляя достойный доход, социальные гарантии и удобный график. Президент сообщил, что стандарт общественного капитала бизнеса теперь будет учитывать число маленьких детей у сотрудников, и этот документ уже утвержден правительством.

    Глава государства также подчеркнул значимость корпоративного спорта и развития физической культуры в решении демографических задач, отметив успешные примеры подобных инициатив в российских компаниях и выразив надежду, что этот вопрос будет подробно обсужден на заседании.

    Путин предложил АСИ составлять рейтинг регионов по уровню рождаемости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин прибыл в московскую штаб-квартиру АСИ, где провел заседание наблюдательного совета организации. В декабре Путин констатировал, что предпринятые на сегодняшний день действия в демографической сфере не оказывают нужного эффекта.

    19 февраля 2026, 14:51 • Новости дня
    Путин напомнил судьям слова Александра III
    Путин напомнил судьям слова Александра III
    @ общественное достояние

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с судьями судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов напомнил о высказывании императора Александра III.

    «Я бы в этой связи тоже вспомнил еще одного нашего монарха, императора Александра III, который как-то сказал: «Чего не сделаешь, из всего сделают высочайшее повеление», – сказал он, передает РИА «Новости».

    По словам Путина, это было сказано с иронией, но он подчеркнул, что постановления пленума Верховного суда и решения Конституционного суда должны иметь силу высочайшего повеления.

    В завершение встречи президент поблагодарил судей за их труд, особенно отметив сложный исторический период, который переживает страна.

    Ранее Путин заявил о невозможности замены судей технологиями.

    Он потребовал жестко оценивать игнорирование решений Верховного суда.

    18 февраля 2026, 19:24 • Новости дня
    Путин: На обновление первичного звена медицины выделено 587 млрд рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия за последние пять лет выделила на проект модернизации первичного звена здравоохранения 586,8 млрд рублей, сообщил президент Владимир Путин на церемонии открытия новых объектов здравоохранения в регионах.

    Глава государства подчеркнул, что столь масштабный проект реализуется для повышения качества и доступности медицинской помощи россиянам, передает ТАСС.

    «За пять лет на исполнение этого проекта направили весомые средства – 586,8 млрд рублей. Из них 485,4 млрд – это средства федерального бюджета и 101,4 млрд – из бюджетов регионов», – сказал он.

    Напомним, в среду Путин по видеосвязи открыл новые медобъекты в четырех регионах.

    Он призвал учитывать потребность в медучреждениях при застройке новых районов.

    18 февраля 2026, 22:25 • Новости дня
    Путин объявил о намерении позвонить Набиуллиной 19 февраля

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сообщил о планах созвониться с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной 19 февраля.

    Путин сообщил об этом во время совещания с членами правительства. Набиуллина участвовала в нем, использовав видео-конференц-связь, так как находится в командировке, передает ТАСС.

    «Вы завтра возвращаетесь? – спросил у нее Путин, когда она завершила доклад. – Завтра созвонимся. Текущие вопросы пообсуждаем».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре президент Путин подчеркнул важность регулярного участия главы Центробанка в заседаниях правительства.

    В феврале Центробанк снизил ключевую ставку на 0,5% – до 15,5%. Пик роста цен в России, по словам Набиуллиной, пришелся на первые две недели января. Центробанк спрогнозировал исчерпание разовых факторов роста инфляции в начале 2026 года.

    18 февраля 2026, 21:10 • Новости дня
    Песков: Российская делегация доложит Путину о переговорах в Женеве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Члены российской делегации, участвовавшие в переговорах по урегулированию ситуации на Украине в Женеве, доложат президенту России Владимиру Путину об итогах встречи при первой возможности, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Сразу при первой возможности будет доклад президенту», – заявил Песков, передает ТАСС.

    Он воздержался от каких-либо оценок прошедших переговоров.

    В среду в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины.

    Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые и деловые. Он также объявил о скором проведении очередной встречи по урегулированию ситуации на Украине. Кроме того, Мединский рассказал о своей закрытой встрече с украинцами в Женеве.

    В Киеве подтвердили отдельную встречу Мединского и главы украинской делегации Рустема Умерова в Женеве.

    18 февраля 2026, 19:02 • Новости дня
    Путин сообщил о совершенствовании системы оплаты труда медиков

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил о планах повысить эффективность системы оплаты труда медиков, подчеркнув важность поддержки работников здравоохранения при открытии новых объектов в регионах.

    Россия планирует продолжить работу по улучшению системы оплаты труда медицинских работников, передает ТАСС. Об этом заявил президент Владимир Путин во время церемонии открытия новых объектов здравоохранения в регионах страны.

    Президент подчеркнул, что власти намерены и дальше развивать потенциал медицинских учреждений, особенно первичного звена. «Обязательно будем и дальше наращивать потенциал медицинских учреждений первичного звена, всех уровней здравоохранения, совершенствовать систему оплаты труда медицинских работников», – заявил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия новых объектов здравоохранения на Кубани, в Приморье, Смоленской области и Ставропольском крае.

    18 февраля 2026, 18:46 • Новости дня
    Путин по видеосвязи открыл новые медобъекты в четырех регионах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых объектов здравоохранения на Кубани, в Приморье, Смоленской области и Ставропольском крае.

    Мероприятие прошло в рамках совещания президента с членами правительства, где основной темой стала модернизация первичного звена здравоохранения, передает РИА «Новости».

    В Смоленске завершено строительство областного онкологического диспансера. Новый объект оснащен более чем 570 единицами современного медицинского оборудования, включая МРТ и КТ-аппараты, ангиограф и эндовидеоскопический комплекс. Учреждение объединит онкологическую службу региона и повысит доступность высокотехнологичной медицинской помощи.

    В Кисловодске построен новый четырехэтажный корпус городской больницы, соединенный с основным зданием надземным и подземным переходами. Здесь теперь смогут оказывать высокотехнологичную помощь по хирургическим направлениям, экстренную помощь при инсультах и инфарктах, а также проводить телемедицинские консультации с федеральными центрами.

    В Приморском крае в поселке Трудовое открылась новая поликлиника – подразделение Владивостокской поликлиники №9. Она рассчитана на 64 сотрудника и предоставляет как первичную медико-санитарную, так и специализированную помощь, включая амбулаторный прием и дневной стационар.

    В Краснодарском крае в станице Павловская открылась новая детская поликлиника на базе центральной районной больницы. Учреждение рассчитано на 250 посещений в смену и обслуживает более 10 тыс. детей. Здесь работают консультативно-диагностические, физиотерапевтические и профилактические отделения, а также лаборатория, эндоскопический и рентгенологический кабинеты.

    Накануне Кремль анонсировал совещание Путина с кабмином по модернизации здравоохранения.

    19 февраля 2026, 01:21 • Новости дня
    Путин заявил об усилении России из-за новых вызовов

    Tекст: Антон Антонов

    Количество вызовов растет, но это способствует развитию и укреплению страны, заявил президент России Владимир Путин на заседании набсовета Агентства стратегических инициатив.

    По словам Путина, сейчас работа Агентства стратегических инициатив особенно востребована, поскольку вызовов стало значительно больше, передает ТАСС.

    «Вызовов прибавилось. Но, как в таких случаях говорят в России, вот это именно и делает нас сильнее. И у нас получается», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин посетил московскую штаб-квартиру АСИ, где провел заседание наблюдательного совета организации.

    18 февраля 2026, 22:34 • Новости дня
    Путин приехал в штаб-квартиру Агентства стратегических инициатив

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин прибыл в московскую штаб-квартиру Агентства стратегических инициатив (АСИ), где проведет заседание наблюдательного совета организации.

    Владимир Путин прибыл в штаб-квартиру Агентства стратегических инициатив, где проведет заседание наблюдательного совета организации, выступив в качестве председателя. По традиции, встреча посвящена итогам деятельности АСИ за прошлый год и обсуждению перспектив на будущее.передает ТАСС.

    В ходе визита президент осмотрит выставку, где представлены наиболее значимые проекты агентства в ключевых направлениях. Также Владимир Путин пообщается с главой АСИ Светланой Чупшевой, обсудит текущие задачи агентства.

    Заседание совета в этот раз пройдет в очном формате: в прошлом году Путин участвовал в нем по видеосвязи. Визит президента совпал с 15-летием создания агентства, основанного по его инициативе в 2011 году.

    19 февраля 2026, 00:57 • Новости дня
    Путин указал на нарастание бюрократических барьеров для бизнеса

    Tекст: Антон Антонов

    Устраненные ранее бюрократические барьеры для бизнеса постоянно восстанавливаются и нарастают, заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

    Глава государства подчеркнул, что несмотря на уже многие предпринятые шаги по сокращению формальностей, особенно в ведущих регионах, эти препятствия со временем вновь появляются и усиливаются, сообщается на сайте Кремля.

    «Но, как ни странно, эти барьеры постоянно восстанавливаются и нарастают – это так же, как сокращение избыточного административного аппарата. Мы проходили это многократно: вроде бы пора сокращать – сократили, проходит немного времени – опа, здрасьте, опять всё сначала. Кстати, на это надо посмотреть и сегодня», – сказал он.

    Президент добавил, что вопрос снижения административных барьеров актуален как на федеральном, так и на региональном уровнях. Особое внимание он уделил необходимости ускорения строительных работ по восстановлению объектов культурного наследия, но уточнил, что это не должно наносить ущерба самим памятникам.

    Путин призвал вести диалог с предпринимательским сообществом, реализуя новое направление Национальной модели целевых условий ведения бизнеса, которая была утверждена в конце прошлого года. Он подчеркнул, что приступить к реализации этой модели необходимо незамедлительно, а первые итоги планируется рассмотреть уже накануне Петербургского экономического форума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин прибыл в московскую штаб-квартиру АСИ, где провел заседание наблюдательного совета организации.

    18 февраля 2026, 23:14 • Новости дня
    Путин призвал крупные компании в ручном режиме доводить наработки до регионов

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин попросил «Сбер» и другие ведущие компании в ручном режиме доводить до регионов свои успешные наработки, а также выступил с инициативой о запуске в 2026 году специального конкурса для лучших технологических брендов.

    «Я просил бы «Сбер» и другие наши ведущие компании в буквальном смысле в ручном режиме доводить до регионов и муниципалитетов свои успешные наработки, помогать с их внедрением в практическом плане», – сказал Путин.

    Он подчеркнул, что бизнес реализует множество социальных, экологических и технологических проектов, а платформа «Смартека» Агентства стратегических инициатив может служить положительным примером такого подхода, передает ТАСС.

    Путин предложил в 2026 году провести в России конкурс для лучших технологических брендов, чтобы они могли создать себе имя и сделать известными свои продукты.

    Президент осмотрел в штаб-квартире организации выставку, посвященную комплексному подходу АСИ к работе с регионами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин прибыл в московскую штаб-квартиру АСИ, где провел заседание наблюдательного совета организации.

    19 февраля 2026, 00:42 • Новости дня
    Путин: Россия будет способствовать переезду в страну талантливых иностранцев

    Tекст: Антон Антонов

    Россия будет способствовать переезду в страну иностранных специалистов с востребованными профессиями и знаниями, заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

    «Наряду с продвижением наших талантов будем оказывать содействие в переезде в Россию и иностранных граждан. Эту работу мы уже начали в отношении людей, которые разделяют традиционные ценности – российские, нашу культуру, обычаи», – сказал Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

    С апреля специалисты, представляющие особый интерес для страны, смогут обратиться за поддержкой в специальную уполномоченную организацию, которую учредит Агентство стратегических инициатив.

    МВД будет решать вопросы правового статуса таких граждан. По вопросам реализации соответствующего указа, подписанного в декабре, планируется отдельное совещание.

    Программа будет нацелена на людей, которые обладают особо востребованными профессиями, знаниями и способностями внести значимый вклад в развитие российской экономики, спорта, творческих индустрий, культурно-гуманитарной сферы и науки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2024 года вступил в силу указ президента № 702, который призван помочь импатриантам – иностранцам, которые не разделяют политику навязывания деструктивных неолиберальных идеологических установок, противоречащих традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Таким людям в России указ позволяет получать РВП (разрешение на временное проживание) без учета квот, подтверждения знания основ законодательства России и владения русским языком.

    18 февраля 2026, 19:40 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости внедрения цифровых технологий в медицине
    Путин заявил о необходимости внедрения цифровых технологий в медицине
    @ Юлия Морозова/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Современные цифровые технологии и платформенные решения должны занять более заметное место в здравоохранении, так как они помогают снизить риск ошибок и ускоряют диагностику, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

    Во время совещания с членами правительства России, посвященного вопросам модернизации первичного звена здравоохранения, президент Владимир Путин заявил о необходимости более активного внедрения цифровых технологий и платформенных решений, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул: «Важно активнее внедрять платформенные решения и современные цифровые технологии. За ними, безусловно, будущее. Они позволяют снизить риск медицинских ошибок, увеличивают скорость и, что самое главное, точность постановки диагноза, в целом повышают эффективность работы врачей и всей системы здравоохранения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин заявил, что в ближайшие годы ожидается масштабный прорыв в цифровых технологиях и искусственном интеллекте.

    Владимир Путин поручил утвердить национальный план по внедрению искусственного интеллекта в экономику, социальную сферу и государственное управление. Президент России также призвал объединить усилия государства и бизнеса для создания центров обработки данных, ориентированных на искусственный интеллект.

    Bloomberg: Замедление Telegram нарушило связь в российских войсках
    Военкора «Ахмата» уличили в незаконном ношении награды «Вагнера»
    Бельгия призвала Мерца закрыть рот и молчать о ядерном сдерживании
    Депутаты Госдумы поспорили из-за обидного прозвища
    «АвтоВАЗ» зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем»
    Центры данных научились хранить информацию в стекле тысячелетиями
    Нейробиологи раскрыли тайну затяжного горя после смерти близких

    Газовые амбиции США оказались вредоносными для американцев

    Амбициозные планы США по бурному экспорту СПГ сделают американцев беднее, а американскую экономику – слабее. Еще недавно об этом говорили как о нестрашной страшилке, а теперь это обретает вполне конкретные очертания. 2025 год и эта зима показали, что опасность вполне реальная. Действия Вашингтона спасению ситуацию могут сильно не понравиться Европе, зато для России это будет иметь неплохой исход. Подробности

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Морозы показали Польше цену разрыва торговли с Россией

    До двух тысяч рублей в сутки вынуждены платить сегодня многие польские семьи за отопление. Поляки винят за это и аномальные морозы, и политику Евросоюза, но главное – собственное правительство, де-факто поставившее их в подобное положение. Каким образом это произошло и причем тут разрыв торговли Польши с Россией? Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

      «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    • Новый раунд переговоров с Украиной: главное

      Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    • Польша рвется к атомной бомбе

      Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки должны получить собственное ядерное оружие, поскольку республика «находится на грани вооруженного конфликта». Могут ли эти мечты стать реальностью?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Масленица в 2026 году: какой сегодня день Масленичной недели, точные даты и главные традиции праздника

      Масленичная неделя в 2026 году проходит с 16 по 22 февраля и традиционно предшествует началу Великого поста. Каждый день праздника имеет собственное название и обрядовый смысл – от «Встречи» до Прощеного воскресенья. Рассказываем, какой сегодня день Масленицы, какие даты приходятся на каждый этап седмицы, что принято делать по традиции и как правильно подготовиться к завершению праздничной недели.

    • Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами: на что влияет и какой уровень сейчас, в 2026 году

      Ключевая ставка Центрального банка – один из главных показателей экономики, который влияет на проценты по кредитам и вкладам, инфляцию и общую стоимость денег. Когда ЦБ РФ повышает или снижает ставку, изменения ощущают и банки, и бизнес, и обычные заемщики. Так что же такое ключевая ставка, на каком она уровне в феврале 2026 года и как менялись решения регулятора в последние годы? В справочном материале газеты ВЗГЛЯД собраны актуальные данные и ключевые факты.

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      В воскресенье, 15 февраля 2026 года, православные христиане отмечают Сретение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Этот церковный праздник имеет фиксированную дату и ежегодно приходится на 40-й день после Рождества Христова. Сретение Господне связано с евангельским событием встречи младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме и символизирует встречу человека с Богом. В этот день верующие вспоминают духовный смысл праздника, соблюдают особые традиции и интересуются, что можно и что нельзя делать на Сретение Господне.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

