Путин призвал Верховный суд формировать единые подходы к рассмотрению дел
В периоды серьезных перемен единая судебная практика особенно важна, отметил президент России Владимир Путин на совещании судей.
«Очень многие вещи остаются неурегулированными, – отметил Путин. – Так было всегда, особенно в периоды бурных изменений», передает ТАСС.
«И Верховный суд должен своевременно реагировать, формировать единые подходы и разъяснять их судам, активно пользоваться своим правом законодательной инициативы», – подчеркнул российский лидер.
Ранее председатель Верховного суда России Игорь Краснов, выступая на совещании судей, сообщил, что судебная система должна гибко и оперативно реагировать на изменения в социально-политической сфере. Краснов также заявил, что судебная система России в прошлом году развивалась в условиях укрепления суверенитета.
Президент России Владимир Путин назвал вопрос комплектования судебного корпуса ключевым для России. Он призвал жестко оценивать игнорирование решений Верховного суда.