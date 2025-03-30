Переселенцы с Запада встречают отзывчивую Россию

Tекст: Оксана Обрехт, Калининград

О том, как переселенцам из стран Запада, выбравшим Россию для новой жизни, помогают осесть в российских регионах, обсудили эксперты и чиновники на научно-практической конференции в Калининграде.

В сентябре 2024 года вступил в силу указ президента №702, который призван помочь импатриантам – иностранцам, которые не разделяют политику навязывания деструктивных неолиберальных идеологических установок, противоречащих традиционным российским духовно–нравственным ценностям. Таким людям в России указ позволяет получать РВП (разрешение на временное проживание) без учета квот, подтверждения знания основ законодательства России и владения русским языком.

На экране сюжет RT о тех самых переселенцев из–за рубежа, которые даже не знают русский язык. «Поженились мы летом 2017 в Северной Каролине, – говорит молодая женщина по-английски. – У нас трое детей. Четвертый на подходе. Старшего сына зовут Уолтер, ему три года. Старшую дочку зовут Мэри, в январе ей исполнится два годика. А младшую дочь зовут Анастасия, обычно мы зовем ее Настя. Ей восемь месяцев. Что касается самого-самого юного члена нашей семьи, я пока не знаю, мальчик это или девочка. Узнаем потом».

Одним из основных плюсов жизни в Москве молодые многодетные родители, переехавшие в Россию из США, называют православные храмы – их много, они всегда открыты, и в них можно зайти в любой момент. «В США не всегда так. Чем дольше мы жили там, тем очевиднее нам становилось, что это не то место, где мы хотели бы растить детей. Поэтому мы считаем, что здесь, в России, будет гораздо проще помочь им развиваться, расти в вере и соблюдать закон Божий», – заключают молодые родители.

Модератор сессии «Об опыте реализации российскими регионами программ переселения в РФ» депутат Госдумы Мария Бутина рассказывает, что общается с многими из переселенцев. Зачастую это люди с высшим образованием, со своими денежными ресурсами, многодетные – у них по трое–пятеро детей.

«Что на сегодняшний день предлагают регионы? Например, Курганская область может предложить программу «Русская мечта», которая разрешает человеку получить дом, заниматься своим частным хозяйством, – говорит Бутина, – в Калининградской области помогут с документами в государственной организации «Балтийский маяк», а

в Нижегородской области есть свой консьерж-сервис – приехавшую семью даже встретят в аэропорту, проведут, покажут, в дальнейшем помогут в трудоустройстве».

«Это спортивная звезда мирового уровня! Стевимир Эрцеговац выступал за сборную Хорватии в соревнованиях по толканию ядра на Олимпийских играх в Сиднее и Афинах, обладатель медалей Универсиады и Средиземноморских игр, победитель и призер первенств национального значения, – рассказывает уполномоченный при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками Елена Полонская. – Стевимир говорит по–русски, полтора месяца назад он вышел на меня и попросил о помощи в переезде. И мы помогали им все это время, пока они стремились в Россию».

Семья Эрцеговац – интернациональная. Стевимир родился в Югославии, его жена Каролина – полька, у них семь детей в возрасте от 1,5 до 16 лет. Последние годы они жили в Канаде. «Семья православная, пели в православном церковном хоре. Несмотря на то, что дети не знают русского языка, они прекрасно поют по-русски!» – рассказывает Полонская.

По ее словам, в Канаде родителям предложили вакцинировать детей американской вакциной. Они сказали, что не против вакцинации, но попросили другую вакцину. Аналогов не предложили, а детям запретили ходить в школу, им пришлось перейти на дистанционное обучение.

Семья переехала в Хорватию, но сложности продолжились и там – им сказали, что дистанционно обучаться запрещено, социальные службы стали преследовать и пригрозили забрать детей. «Фактически они бежали. Целую неделю были в дороге, мы их сопровождали все это время, были на связи. Они ехали через Польшу и Латвию», – говорит Полонская.

По словам чиновницы, индивидуальный подход в Псковской области практикуют в отношении всех импатриантов – их сопровождают, начиная с того момента, как иностранцы выразили готовность переехать в Россию. В Центре содействия переселению соотечественников помогают оформить РВП и обеспечивают временным жильем и помогают с работой. После трудоустройства переселенцы могут получить служебное жилье, а их дети – места в школах и детсадах, целевые места в ВУЗах. В регионе утверждена программа «Псковский гектар» – безвозмездное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства.

Во Владимирской области импатриантов ждут в новом городе Доброграде, который находится в 2,5 часах езды от Москвы. Об этом рассказал губернатор Александр Авдеев, вышедший на связь с Калининградом онлайн.



«Мы запустили пилотный проект переезда в Россию «Путь домой». Это новая инициатива по привлечению переселенцев, рассчитана на привлечение совершенно различных людей – и тех, кто планирует вести собственный бизнес, и тех, кто устраивается на работу», – рассказал губернатор. По его словам, за полгода реализации проекта в Доброграде купили недвижимость 17 семей, еще 12 присматриваются.

Во Владимирской области каждый импатриант также получает индивидуальную дорожную карту переезда, сопровождения на всех этапах, создания условий для работы и жизни всех членов семьи. При этом для привлечения переселенец используют в том числе рекламу на интернет-ресурсах и в соцсетях в Европе и США.

«Ключевой момент в решении о переезде в Доброград – это профессиональные и бизнес-перспективы и современное качество жизни, – рассказал губернатор. – Это самый молодой город в нашей стране, построен в основном за счет частных инвестиций. Он растет с учетом современных требований и трендов урбанистики, больше, конечно, похож не на среднероссийский город, а скорее на европейский. И в нем и комфортное жилье, и разнообразные возможности для работы, учебы, досуга, занятий спортом».

Свои методы привлечения переселенцев – у Курганской области. Губернатор области Вадим Шумков рассказал, что пять лет назад в регионе запустили программу «Русская мечта». Любой желающий может получить в аренду земельный участок до 1 га в ряде населенных пунктов без торгов для строительства своего дома. Если же в семье родится ребенок, участок переходит в собственность бесплатно. «Вопрос демографии – это не столько вопрос финансов, сколько вопрос веры, традиций и образа жизни на своей земле», – уверен губернатор.

«Я побывала в Курганской области и видела, что программа работает хорошо, удалось привлечь немало специалистов.

Интересно, что там живут и немцы, и итальянцы, и самое интересное, наверное, что когда мы побывали в Далматовском монастыре, там батюшка, который приготовлением пищи занимался, оказался из Кельна, где он в прошлом был шеф-поваром», – отмечает Бутина.

Из Германии приходит немалое число заявок на переселение в Нижегородскую область, рассказывает вице-губернатор региона Дмитрий Старостин.

«У нас 22% заявок приходятся на Германию… Мы внимательно и с таким неподдельным любопытством следим за тем, как меняется эта статистика, как она зависит и от геополитической обстановки, и от того, как распространяется информация, – говорит вице-губернатор. – Она исходит, в первую очередь, от тех импатриантов, которые уже нашли свой дом на гостеприимной Нижегородской земле, уже работают, и они счастливы, насколько я знаю, поскольку слежу за этими отзывами. Они искренне делятся тем, как их встречает наша страна и как им хорошо и интересно у нас жить».

В Нижегородскую область за последние месяцы переехало 15 семей – всего 40 человек. «Это Канада, США, Германия, Франция… То есть это недружественные страны, но вот люди эти очень даже дружественные. И мы рады, что такие люди к нам приезжают», – рассказывает Старостин.

В регионе импатриантам также помогают в поиске работы и обучении русскому языку. Задействовано кадровое агентство, которое возглавляет немец по происхождению, но русский по паспорту Якоб Пиннекер, переехавший девять лет назад.

По данным замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Виталия Яковлева, самыми популярными направлениями среди переселенцев помимо Московского региона и Санкт-Петербурга являются Краснодарский край и Новгородская область. Чаще всего хотят переехать в Россию из ФРГ, на втором месте – Латвия, на третьем – США. Затем идут Италия, Франция, Великобритания, Эстония, Канада и Литва.

