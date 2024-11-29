Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.4 комментария
Бутина: Россия стала «Ноевым Ковчегом» для европейцев
Бутина: Все больше европейцев хотят переехать в Россию
Россия становится «Ноевым Ковчегом» для жителей Запада, привлекая их культурным наследием и безопасностью, что подтверждается ростом числа европейцев, желающих переехать, сообщила член комитета по международным делам Госдумы Мария Бутина на пресс-конференции, посвященной созданию общественного движения «Добро пожаловать в Россию».
Цель движения – предоставлять достоверную информацию гражданам из стран дальнего зарубежья, желающим переселиться в Россию, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Бутина добавила, что количество желающих переехать в Россию значительно увеличилось после подписания указа №702 президентом России. Это привело к созданию социальных групп, где обсуждаются вопросы переезда и адаптации в новой стране. Она подчеркнула, что для многих Россия стала «Ноевым Ковчегом», способным сохранить европейское наследие.
«99% – это полные семьи с хорошими специалистами. Иностранцы очень удивляются тому, что ребенок может пойти в хорошую бесплатную школу или больницу, женщины могут выйти на улицу ночью; для многих это удивительно. Многие спросят, почему это именно общественное объединение. Дело в том, что сейчас много волонтеров, которые сами прошли этот путь и хотят помогать таким же людям», – сказала Бутина.
По статистике миграционной службы с 2022 по 2023 год, количество приехавших составляет 3553 человека. Как правило, это квалифицированные специалисты. 70% обратившихся это молодые семьи с детьми.
Предприниматель и писатель, основатель проекта «Руспатриация» (Ruspatriation) Александр Цико-Стефанеско из Франции отметил, что особенно много вопросов о жизни в России поступало в период пандемии, и что многие из тех, кто решился на переезд, почувствовали «ветер свободы».
Владелец различных компаний в области разработки программного обеспечения, искусственного интеллекта, медиаагрегатов, медиапроизводства и публикаций, основатель НКО Moya Rossiya Мартин Хельд из Австрии заявил, что он больше не иностранец и чувствует себя русским человеком.
Соучредители НКО продолжают вести работу по оказанию информационной помощи переселенцам с Запада, теперь полноценно объединив силы и накопленный из ведения своих проектов профессиональный опыт