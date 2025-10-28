El Pais сообщила о возможной остановке выплаты пенсий на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти Украины могут прекратить выплаты пенсий и зарплат госслужащим, если не получат финансовую помощь от Европейского союза до весны 2026 года, передает ТАСС со ссылкой на испанскую газету El Pais.

По информации El Pais, Еврокомиссия уже готовит документы с вариантами поддержки Киева, чтобы успеть представить их государствам-членам для обсуждения на саммите в декабре. Рассматривается несколько сценариев предоставления средств, в том числе использование замороженных российских активов.

Кроме этого, обсуждаются варианты выделения средств из бюджетов стран Евросоюза и возможность выпуска специальных еврооблигаций для поддержки Украины. Однако, такая опция вызывает возражения у Германии и Нидерландов.

Для решения сложностей Брюссель переформулирует свое предложение относительно российских активов, чтобы получить поддержку Бельгии, которая настаивает на обязательном участии стран G7 в этом процессе. Как отметил источник в ЕС, бельгийские власти опасаются, что Евросоюз станет единственной стороной, использующей замороженные активы России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась поддержать предложение о полной конфискации российских активов на саммите ЕС. Власти Бельгии согласились использовать российские активы только при предоставлении Европейским союзом определенных гарантий. Премьер-министр Бельгии озвучил условия, при которых возможно применение подобных мер по активам России в Евросоюзе.