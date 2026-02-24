Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское.13 комментариев
Медведев пригрозил ударами по поставщикам ядерного оружия Киеву
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что Россия может нанести удары по странам, решившим поставить ядерное оружие киевскому режиму, считая это прямой угрозой безопасности.
Медведев заявил, что Россия может нанести удары по поставщикам ядерного оружия режиму в Киеве, передает RT.
Он подчеркнул: «Не может быть и тени сомнения в том, что России при таком развитии событий придется использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, по целям на Украине, представляющим угрозу нашей стране. А в случае необходимости – и по странам-поставщикам, которые становятся соучастниками ядерного конфликта с Россией».
Медведев отметил, что подобный ответ будет симметричным и находится в праве Российской Федерации. По его словам, информация СВР о возможной передаче Францией и Британией ядерных технологий Украине радикально меняет ситуацию.
Политик подчеркнул, что речь идет не только о нарушении международного права, но и о передаче ядерного оружия воюющей стороне, что является прямой угрозой России. Медведев заявил, что Россия отреагирует соответствующим образом на эту угрозу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.
Члены Совфеда обратились к международным организациям с призывом проверить информацию о возможной передаче ядерного оружия на Украину со стороны Британии и Франции.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные намерения Парижа и Лондона вооружить Киев ядерной бомбой являются вопиющим нарушением международного права.