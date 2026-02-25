«Альтернативу для Германии» обвинили в системном кумовстве перед выборами

Tекст: Вера Басилая

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) оказалась под давлением из-за подозрений в системном непотизме, сообщает Politico.

Скандал разгорелся в разгар «супервыборного года», когда консерваторы начали атаковать правых, упрекая их в лицемерии.

Лидер ХДС Фридрих Мерц заявил: «Партия характеризуется глубоко укоренившимся кумовством и непотизмом». Поводом для жесткой критики стало журналистское расследование, выявившее факты трудоустройства членов семей политиков АдГ к их коллегам по парламенту.

Поводом для скандала стал репортаж немецкого общественного телевидения, где сообщается, что два политика АдГ из Саксонии-Анхальт, включая лидирующего кандидата на предстоящих выборах, трудоустроили членов семей через коллег по партии в национальном парламенте.

Позднее появились сообщения о похожих случаях в четырех других земельных отделениях АдГ и Европарламенте. В соответствии с действующими правилами, депутаты не могут нанимать родственников за счет бюджета, но допускается трудоустройство родных через других парламентариев. Лидеры партии назвали обвинения необоснованными. Алиса Вайдль, сопредседатель партии, заявила: «Мы рассматриваем все поступающие вопросы, обсуждаем и изучаем отдельные случаи. Уже понятно, что обвинения СМИ действительно беспочвенны и чрезмерно раздуты».

Тино Хрупалла, второй сопредседатель АдГ, признал, что подобная практика оставляет «неприятный осадок» у избирателей, хотя и не нарушает закон. Позже он признал, что его офис нанимает жену одного из депутатов АдГ. Один из ключевых фигурантов скандала, Ульрих Зигмунд, лидер списка АдГ в Саксонии-Анхальт, также не отрицал факт трудоустройства отца через другого депутата, заявив, что так проще найти надежных сотрудников. Впоследствии он назвал обвинения «фейковыми новостями» и частью кампании по дискредитации.

В ответ на скандал депутаты других партий в Саксонии-Анхальт задумались о реформе регламента, чтобы запретить наем родственников коллег.

По данным Politico, скандал пока не повлиял на рейтинги поддержки АдГ, однако внутри партии нарастает тревога, а около 150 членов регионального отделения требуют провести внеочередную конференцию для обсуждения сложившейся практики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, консерваторы во главе с канцлером Фридрихом Мерцем пытаются остановить рост популярности «Альтернативы для Германии» на востоке страны.

Ранее эта политическая сила заняла второе место на выборах с результатом более 20% голосов.

Семь сотрудников партии «Альтернатива для Германии» не получили пропуска в Бундестаг после февральских выборов 2025 года.

Немецкие спецслужбы включили партию в перечень экстремистских организаций.