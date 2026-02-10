Суд продлил арест таксистам по делу о хищении у военных

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, Химкинский суд Московской области на шесть месяцев продлил срок содержания под стражей Махмудову, Павлову, Хусаинову и Шехояну, обвиняемым по делу о хищениях у военнослужащих и участников СВО в аэропорту Шереметьево.

Судья огласила решение о продлении ареста после оглашения обвинительного заключения.

На заседании Илья Павлов частично признал вину, остальные фигуранты пообещали заявить свою позицию позднее. Суд приступил к рассмотрению дела по существу, дело выделено в отдельное судопроизводство.

Следствие считает, что с 2018 по 2022 год обвиняемые вместе с другими лицами, включая правоохранителей, действовали в преступном сообществе для хищения денег у приезжающих в Шереметьево.

Общая сумма ущерба составила более 2,5 млн рублей, пострадали 13 граждан, среди которых девять участников спецоперации на Украине.

Генпрокуратура заявила, что таксисты вместе с сообщниками навязывали услуги перевозки, проживания в гостинице и покупки авиабилетов, требовали завышенные суммы, а в случае несогласия угрожали насилием или применяли его. Расследование в отношении других соучастников и организаторов продолжается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, обвиняемый в краже средств у участников спецоперации в Шереметьево Илья Павлов заявил в суде, что частично признает вину.

Ваге Хачатрян, экстрадированный из Армении фигурант уголовного дела, дал признательные показания. От следствия скрылись двое подозреваемых по делу о хищении денег у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево.