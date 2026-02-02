Юрист объяснил, когда приставы могут включить в опись имущества питомца

Юрист Русяев объяснил, когда приставы включают в опись имущества питомца

Tекст: Катерина Туманова

«Приставы могут включить в опись имущества гражданина домашнего питомца, изъять его и продать на аукционе из-за долгов хозяина. Это юридически возможно, потому что по Гражданскому кодексу к животным применяются общие правила об имуществе, если законом или иным правовым актом не установлено иное», – пояснил он РИА «Новости».

В законе об исполнительном производстве указан перечень имущества, не подлежащего взысканию, куда входят продукты питания, деньги в пределах прожиточного минимума, предметы домашнего обихода и личного пользования, но животных, содержащихся как домашние питомцы, там нет, подчеркнул Русяев.

Он уточнил, что исключение делается для скота, используемого в сельском хозяйстве или личном подсобном хозяйстве: на такое имущество взыскание допускается только в пределах общей стоимости. Домашние животные-компаньоны, такие как собаки, кошки, грызуны, птицы и рыбки, формально не защищены законом от изъятия.

В то же время, взыскание на обычных домашних животных происходит крайне редко из-за экономической нецелесообразности, низкой ликвидности и гуманитарных соображений.

«Если у должника есть породистое животное высокой стоимости, например племенная собака или лошадь, зарегистрированная и имеющая документально подтвержденную ценность, риск включения такого животного в опись и реализации выше», – отметил Русяев.

Юрист посоветовал при ситуации, угрожающей животному изъятием, переоформить права собственности на членов семьи или доверенных лиц до возбуждения исполнительного производства.