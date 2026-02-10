Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?0 комментариев
Лавров о ситуации с ДСНВ: Главные союзники России – армия, флот и ВКС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул роль армии, флота и воздушно-космических сил в обеспечении национальной безопасности на фоне завершения действия ДСНВ.
Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ указал, что ситуация с окончанием срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений демонстрирует: главными союзниками России остаются армия, флот и воздушно-космические силы, передает ТАСС.
Министр заявил: «Какими бы ни были международные договоры в сфере стратегической стабильности, с кем бы они ни были подписаны, все-таки главными союзниками у нас остаются армия, флот и воздушно-космические силы. Будем полагаться именно на это».
Также Лавров отметил, что руководство страны полностью уверено в состоянии стратегических систем, поскольку они «абсолютно надежно гарантируют безопасность России».
По словам министра, противники России знают о готовности дать «абсолютно неприемлемый ответ» в случае попыток агрессивных действий или подрыва суверенитета страны. Лавров добавил, что в основе национальной безопасности лежит ядерное сдерживание, и не стал драматизировать ситуацию, отметив, что ДСНВ фактически не действовал последние три года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва не получила от Вашингтона окончательной и четко сформулированной реакции на предложение президента России Владимира Путина о сохранении статус-кво и уже не связана обязательствами по ДСНВ.
Россия заявила, что готова к любому развитию событий после истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях.
США намерены продолжать диалог с Россией после окончания действия ДСНВ с целью выработки нового соглашения.