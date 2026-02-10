Лавров о ситуации с ДСНВ: Главные союзники России – армия, флот и ВКС

Tекст: Елизавета Шишкова

Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ указал, что ситуация с окончанием срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений демонстрирует: главными союзниками России остаются армия, флот и воздушно-космические силы, передает ТАСС.

Министр заявил: «Какими бы ни были международные договоры в сфере стратегической стабильности, с кем бы они ни были подписаны, все-таки главными союзниками у нас остаются армия, флот и воздушно-космические силы. Будем полагаться именно на это».

Также Лавров отметил, что руководство страны полностью уверено в состоянии стратегических систем, поскольку они «абсолютно надежно гарантируют безопасность России».

По словам министра, противники России знают о готовности дать «абсолютно неприемлемый ответ» в случае попыток агрессивных действий или подрыва суверенитета страны. Лавров добавил, что в основе национальной безопасности лежит ядерное сдерживание, и не стал драматизировать ситуацию, отметив, что ДСНВ фактически не действовал последние три года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва не получила от Вашингтона окончательной и четко сформулированной реакции на предложение президента России Владимира Путина о сохранении статус-кво и уже не связана обязательствами по ДСНВ.

Россия заявила, что готова к любому развитию событий после истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях.

США намерены продолжать диалог с Россией после окончания действия ДСНВ с целью выработки нового соглашения.