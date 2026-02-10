Tекст: Вера Басилая

Отношения между Россией и США могут вновь выйти на высокий уровень, включая взаимовыгодное экономическое партнерство, заявила конгрессвумен Анна Паулина Луна после визита в российское посольство, передает РИА «Новости».

«Сделать отношения России и США снова великими», – сказала законодатель, отвечая на соответствующий вопрос.

Луна отметила, что верит в возможность возобновления крупномасштабных торговых отношений, объем которых может достичь 2 трлн долларов.

На приеме по случаю Дня дипломата в посольстве России Паулина Луна рассказала, что на мероприятии присутствовали представители Белого дома и Госдепа. По ее словам, президент Дональд Трамп ясно дал понять, что США стремятся к продолжению дипломатии и участию в мирных переговорах по украинскому урегулированию, а также открыты к диалогу со всеми сторонами.

Она добавила, что придерживаться старых взглядов времен «холодной войны» вредно, и многие в Вашингтоне зарабатывают на войне.

Конгрессвумен подчеркнула, что она и ее единомышленники готовы работать над нормализацией отношений с Россией, поскольку это в интересах мира и самих США. Она объяснила свое появление в российском посольстве тем, что не поддерживает продвижение войны, а считает себя сторонницей мира.

Кроме того, Анна Паулина Луна заявила, что у американских законодателей уже есть представление о времени и месте встречи с российскими депутатами, однако они ожидают одобрения виз от Госдепартамента. Подробности о возможной встрече она раскрывать не стала, сославшись на требования безопасности, но заверила, что переговоры обязательно состоятся.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров предложил США «подойти по-мужски» к решению кризиса на Украине на основе договоренностей в Анкоридже.

Анна Паулина Луна заявила о готовности американских законодателей принять участие в консультациях с российскими парламентариями по урегулированию ситуации на Украине.

В Госдуме подтвердили подготовку к встрече парламентариев России и США.

