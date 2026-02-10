  • Новость часаВ России выросла заболеваемость ОРВИ и коронавирусом
    Как родился двигатель для ВСМ Москва – Петербург
    Умер Генрих Падва
    Генсек ООН раскритиковал показатель ВВП
    Экономист: Европа опоздала с созданием собственной платежной системы
    Установлен ответственный за ракетные атаки по Брянской области
    Экс-замглавы Минобороны Иванову предъявили иск на 405 млн рублей
    Посол России сообщил о снижении объемов поставок нефти в Индию
    ЕС собрался ввести санкции против портов в Грузии и Индонезии
    Politico: ЕС готовит план частичного членства Украины
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как свобода абортов может привести к несвободе нации

    Дети, абортированные 20-30 лет назад, уже были бы работниками и налогоплательщиками. Но их нет – и значит, надо повышать пенсионный возраст и импортировать работников из других стран. К чему приведет этот процесс, нетрудно догадаться.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как русофобия породила Холокост

    У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.

    15 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Европа – на скамейке запасных партнеров России

    В основе происходящей в Европе суеты – ожидание крупной российско-американской сделки, где Европе отведена роль реципиента новых правил игры. И тут включается чистая конкуренция: кто первым «добежит до Путина», тот имеет шанс получить свой кусок пирога.

    5 комментариев
    10 февраля 2026, 09:05 • Новости дня

    Конгрессвумен Луна призвала сделать отношения России и США снова великими

    Tекст: Вера Басилая

    Отношения между Москвой и Вашингтоном могут снова стать великими, заявила конгрессвумен Анна Паулина Луна на торжественном приеме в российском посольстве.

    Отношения между Россией и США могут вновь выйти на высокий уровень, включая взаимовыгодное экономическое партнерство, заявила конгрессвумен Анна Паулина Луна после визита в российское посольство, передает РИА «Новости».

    «Сделать отношения России и США снова великими», – сказала законодатель, отвечая на соответствующий вопрос.

    Луна отметила, что верит в возможность возобновления крупномасштабных торговых отношений, объем которых может достичь 2 трлн долларов.

    На приеме по случаю Дня дипломата в посольстве России Паулина Луна рассказала, что на мероприятии присутствовали представители Белого дома и Госдепа. По ее словам, президент Дональд Трамп ясно дал понять, что США стремятся к продолжению дипломатии и участию в мирных переговорах по украинскому урегулированию, а также открыты к диалогу со всеми сторонами.

    Она добавила, что придерживаться старых взглядов времен «холодной войны» вредно, и многие в Вашингтоне зарабатывают на войне.

    Конгрессвумен подчеркнула, что она и ее единомышленники готовы работать над нормализацией отношений с Россией, поскольку это в интересах мира и самих США. Она объяснила свое появление в российском посольстве тем, что не поддерживает продвижение войны, а считает себя сторонницей мира.

    Кроме того, Анна Паулина Луна заявила, что у американских законодателей уже есть представление о времени и месте встречи с российскими депутатами, однако они ожидают одобрения виз от Госдепартамента. Подробности о возможной встрече она раскрывать не стала, сославшись на требования безопасности, но заверила, что переговоры обязательно состоятся.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров предложил США «подойти по-мужски» к решению кризиса на Украине на основе договоренностей в Анкоридже.

    Анна Паулина Луна заявила о готовности американских законодателей принять участие в консультациях с российскими парламентариями по урегулированию ситуации на Украине.

    В Госдуме подтвердили подготовку к встрече парламентариев России и США.

    Сергей Лавров охарактеризовал текущую политику США в отношении России «байденовщиной». Газета ВЗГЛЯД выяснила, о чем говорят изменения в риторике Москвы.

    США заняли третье место в февральском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    9 февраля 2026, 10:52 • Новости дня
    Лавров: США не готовы следовать собственным предложениям по Украине

    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    США больше не готовы следовать предложениям, которые сами выдвигали по Украине в ходе встречи в Анкоридже, а Москва не видит перспектив для экономических отношений между странами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    США больше не готовы следовать предложениям, которые сами выдвигали по Украине в ходе встречи в Анкоридже, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для международной сети TV BRICS, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, американская сторона ранее озвучила инициативы, с которыми в Москве согласились, однако теперь Вашингтон изменил свою позицию. Министр отметил, что Россия не видит «радужного будущего» в экономических отношениях с США.

    «Американцы хотят забрать под себя все маршруты обеспечения всех ведущих стран, всех континентов энергоносителями», – заявил министр.

    Он добавил, что на европейском континенте США проявляют интерес к «Северным потокам», украинской газотранспортной системе и «Турецкому потоку». По мнению Лаврова, цель американцев – доминирование в мировой экономике с помощью тарифов, санкций и прямых запретов, которые не вписываются в честную конкуренцию.

    Также Лавров подчеркнул, что Россия не допустит размещения на Украине любых видов вооружения, способных угрожать безопасности страны.

    Лавров также заявил, что Россия гарантирует защиту прав русских и русскоязычных граждан, проживающих столетиями в Крыму, Донбассе и Новороссии.

    Сергей Лавров предложил США «подойти по-мужски» к решению кризиса на Украине в соответствии с договоренностями в Анкоридже.

    Лавров заявил, что недавние решения США по Кубе и ограничению торговли нефтью и газом противоречат заявлениям Вашингтона об экономическом сотрудничестве с Россией.

    Напомним, генсек НАТО Марк Рютте в ходе выступления в Верховной рады заявил, что после подписания мирного соглашения на Украине могут быть размещены подразделения и военная техника стран НАТО, включая авиацию и морскую поддержку.

    Москва ранее поясняла, что будет считать размещение западных военных, складов и другой инфраструктуры на Украине иностранной интервенцией.


    Комментарии (44)
    9 февраля 2026, 21:21 • Новости дня
    Экономист: Европа опоздала с созданием собственной платежной системы

    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия еще в 2014 году понимала риск отсутствия национальной платежной системы, тогда как Европа дождалась прихода в Белый дом Дональда Трампа, который может ответить на инициативу Брюсселя по созданию своей платежной системы новыми тарифами и налогами. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее в Европе заявили о необходимости снижения зависимости от американских платежных систем Visa и MasterCard.

    Европа имеет все шансы создать собственную платежную систему, считает экономист Иван Лизан. «Не стоит сомневаться в их возможностях. Процесс трудоемкий и требует вложений, но в ЕС достаточно программистов и средств. Если зададутся целью – заменят Visa и MasterCard», – сказал он.

    По его мнению, главная сложность – бюрократические барьеры, которые растянут создание системы на три – пять лет. «Но проблема в другом. Почему Европа озаботилась этим только сейчас?», – отмечает эксперт.

    Он напоминает, что Россия, как ответственная страна, начала разрабатывать свой аналог еще в 2014 году, понимая, что отсутствие собственной системы передает Западу дополнительный рычаг давления. «Европа же продолжала сидеть в комфорте, пока ее «не клюнул петух», – акцентирует Лизан.

    «Брюссель дождался прихода Трампа и только сейчас задумался о финансовом суверенитете. Теперь же эти начинания могут обернуться для ЕС новыми ограничениями и налогами за то, что они посмели «обидеть» Visa и MasterCard», – заключил экономист.

    Ранее в Европе заявили о необходимости сокращения зависимости от американских платежных систем Visa и MasterCard. Как заявила Мартина Ваймерт, глава консорциума European Payments Initiative (EPI), сделать это можно путем создания собственных трансграничных альтернатив, пишет Financial Times.

    По ее словам, доминирование американских компаний в сфере карточных платежей представляет риски для «финансового суверенитета» ЕС в условиях напряженности на международной арене. В настоящее время на Visa и Mastercard приходится около двух третей всех карточных операций в еврозоне, при этом 13 стран блока не имеют национальной альтернативы.

    Ваймерт также отметила, что имеющиеся системы на данный момент проблемы не решают, поскольку их работа ограничивается пределами одной или нескольких стран, в то время как необходим общеевропейский уровень. Между тем, запущенная EPI цифровая платформа Wero также не сумела подобраться к подобному масштабу.

    По данным Financial Times, подобного рода опасения усиливаются с сокращением использования наличных и риска того, что контроль над платежной инфраструктурой может быть использован как инструмент давления в случае ухудшения отношений между ЕС и США. По оценке экс-главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марго Драги, экономическая взаимосвязь ныне превратилась в «источник рычагов давления и контроля».

    Комментарии (3)
    8 февраля 2026, 13:20 • Видео
    От атаки Трампа выиграла власть Германии

    Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 13:01 • Новости дня
    Кремль сообщил о критической ситуации на Кубе из-за «удушающих приемов» США

    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия обсуждает с Кубой возможность оказания посильной помощи и пути выхода из создавшейся на острове критической ситуации из-за «удушающих приемов» США, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что ситуация на Кубе остается крайне сложной, и об этом известно российским властям, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам: «Мы по дипломатическим, по иным каналам осуществляем интенсивный контакт с нашими кубинскими друзьями».

    Песков особо отметил, что серьезные трудности для Кубы создают действия США. По его словам, «удушающие приемы» со стороны Вашингтона приносят много проблем для страны. Власти России внимательно следят за происходящим и поддерживают активный диалог с Гаваной.

    Песков отметил, что Москва и Гавана обсуждают возможные пути преодоления кризиса, Россия рассматривает варианты оказания посильной помощи. При этом поддержка осуществляется как по дипломатическим, так и по другим каналам.

    Ранее власти Кубы уведомили международные авиакомпании о завершении запасов авиационного топлива на острове в понедельник.

    США планируют начать морскую блокаду Кубы.

    На Кубе объявили чрезвычайное положение из-за «угрозы США». Также Куба пообещала сохранить суверенитет, несмотря на давление США.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, как США рассчитывают подчинить Кубу.

    Комментарии (15)
    9 февраля 2026, 11:19 • Новости дня
    Лавров: НАТО, ЕС и ОБСЕ отживают свой век

    @ PAVEL BEDNYAKOV/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что такие организации, как НАТО, Евросоюз и ОБСЕ, теряют прежнее значение из-за изменений в мировой политике и балансе сил.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что такие организации, как НАТО, Евросоюз и ОБСЕ, теряют свою актуальность и уходят в прошлое, передает ТАСС.

    В интервью для международной сети TV BRICS он подчеркнул, что альянс не выполнил свои обещания не расширяться на восток, данные еще Советскому Союзу, а Евросоюз разрушил инфраструктуру сотрудничества с Россией. Лавров также отметил, что ОБСЕ «полностью подчинилась односторонним действиям Запада и забыла про основополагающий принцип консенсуса».

    Кроме того, глава МИД России выразил мнение, что Соединенные Штаты объективно утрачивают экономическое влияние в мировой экономике, а страны Глобального Юга, в том числе Китай, Индия и Бразилия, усиливают свою роль.

    Он обратил внимание на происходящие процессы в Африке, где все больше государств стремятся развивать собственную промышленность, а не просто экспортировать сырье. Лавров напомнил, что Советский Союз начинал помогать африканским странам в этом направлении.

    Лавров отметил НАТО как пережиток прошлого и заявил, что сценарии распада альянса не входят в интересы Москвы.

    Также Лавров указывал, что Запад делает все для того, чтобы ОБСЕ прекратила свое существование.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что западные страны стремятся превратить ОБСЕ в инструмент русофобской политики и поддержки киевских властей.

    Комментарии (12)
    9 февраля 2026, 21:25 • Новости дня
    США опровергли слова Зеленского о желании Вашингтона закончить конфликт к лету
    @ IMAGO/Mike Schmidt/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Владимир Зеленский ошибся, когда заявил, что американская сторона желает видеть завершение украинского конфликта к лету, сказал постпред США при НАТО Мэтью Уитакер.

    Зеленский заявлял, что США стремятся окончить конфликт на Украине к июню, но США подобных заявлений не делали, сказал Уитакер, передает ТАСС со ссылкой на Guardian.

    При этом постпред добавил, что Вашингтон все же заинтересован завершить конфликт «как можно скорее».

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто указывал, что украинский конфликт уже бы завершился, если бы не европейцы, которые препятствуют мирным инициативам президента США Дональда Трампа.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 20:43 • Новости дня
    Рябков оценил перспективы нового саммита президентов России и США
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о наличии идеи проведения саммита президентов России и США.

    В ходе встречи шерп БРИКС в Нью-Дели он отметил, что на данный момент для России важнейшим вопросом остается содержательная сторона возможной встречи, передает «Московский комсомолец».

    По словам Рябкова, до тех пор, пока не будет достигнута ясность в отношении тем и целей саммита, обсуждать детали, сроки и место его проведения российская сторона не намерена.

    В октябре Путин и Трамп провели телефонный разговор, после чего была согласована их встреча в Будапеште, но позднее она была отменена.

    Комментарии (6)
    9 февраля 2026, 12:02 • Новости дня
    Лавров заявил о попытках США контролировать связи России в БРИКС
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Инициативы БРИКС направлены не против США, а на развитие самостоятельных финансовых и торговых инструментов, а Вашингтон пытается поставить под контроль торговлю России с Индией и другими партнерами, министр иностранных дел Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, инициативы БРИКС, касающиеся создания альтернативных платежных платформ, расчетов в национальных валютах, перестраховочных возможностей и зерновой биржи, обсуждаются для формирования независимых от США механизмов, передает ТАСС.

    Лавров уточнил, что эти меры не направлены против Вашингтона, а обусловлены необходимостью освободиться от жесткого контроля США в таких сферах, как платежи, инвестиции и торговля. Министр отметил, что Соединенные Штаты требуют односторонних уступок и контролируют процессы, связанные с инвестициями и торговлей.

    Кроме того, Лавров заявил, что Вашингтон старается контролировать военно-техническое сотрудничество России с Индией и другими членами БРИКС. По его словам, США стремятся поставить под контроль торговлю, инвестиционное сотрудничество и ВТС России с крупнейшими стратегическими партнерами.

    Лавров напомнил, что во время председательства России в БРИКС в 2024 году на саммите в Казани были взяты в работу альтернативные платформы, механизмы расчетов в национальных валютах и новая инвестиционная платформа.

    Ранее Лавров заявил, что инициатива отказа от доллара не исходила от Москвы, что США превратили свою валюту в инструмент давления.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон пытается создать альтернативу формату БРИКС.

    Комментарии (2)
    9 февраля 2026, 16:04 • Новости дня
    МИД передал властям США предложения по возобновлению прямого авиасообщения
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская сторона направила властям США предложения по возобновлению прямого авиасообщения, заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров.

    Россия передала США свои предложения по возобновлению прямого авиасообщения между странами, сообщил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров, передает «Коммерсант». По его словам, инициатива Москвы может стать мощным импульсом для восстановления гуманитарных и торгово-инвестиционных связей между Россией и США.

    «Импульс перезапуску гуманитарных и торгово-инвестиционных связей могло бы придать возобновление прямого авиасообщения между нашими странами, причем к выгоде прежде всего самих США. Американским властям переданы наши предложения по этим сюжетам, мяч на их стороне», – подчеркнул Гусаров в интервью газете «Коммерсант».

    В настоящее время прямое авиасообщение между Россией и США отсутствует. Министерство иностранных дел России ожидает ответа от американской стороны на переданные предложения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что возобновление полетов между Россией и США возможно только после снятия ограничений для российских авиакомпаний.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков уточнил, что взаимодействие России и США по вопросам дипсобственности и авиасообщения остается без изменений.

    Комментарии (13)
    9 февраля 2026, 10:29 • Новости дня
    Лавров предложил США «подойти по-мужски» к решению кризиса на Украине
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Москва согласилась на предложение Вашингтона по Украине во время переговоров в Анкоридже, проблема должна быть решена, если «подходить по-мужски», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Россия приняла предложение Соединенных Штатов по Украине на переговорах в Анкоридже, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью для TV BRICS, передает ТАСС.

    По словам министра, «если подходить по-мужски, то они предложили – мы согласились, значит, проблема должна быть решена».

    Лавров подчеркнул, что президент Владимир Путин неоднократно отмечал: для России не имеет значения, что будут говорить на Украине или в Европе, где, по его словам, господствует русофобия среди большинства режимов Европейского союза. Ключевым моментом для Москвы оставалась позиция США.

    Глава МИД добавил, что, приняв предложение Вашингтона, российская сторона была готова к широкому и взаимовыгодному сотрудничеству с Соединенными Штатами. Однако, отметил Лавров, на практике инициатива США сопровождалась новыми санкциями, попытками ограничить поставки российских энергоносителей на мировой рынок и навязыванием странам-партнерам покупки американского сжиженного природного газа по завышенным ценам.

    «На экономическом поприще американцы объявили задачу экономического доминирования», – заключил Лавров.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что решения США по Кубе и ограничениям на торговлю нефтью и газом противоречат заявлениям Вашингтона об экономическом сотрудничестве с Россией.

    Лавров отметил, что Москва была удивлена санкциями США после переговоров в Анкоридже.

    Сергей Лавров также заявил, что Россия подчеркивала, что для Москвы в вопросе урегулирования на Украине важнее судьбы людей, а не территории.

    Комментарии (4)
    9 февраля 2026, 11:05 • Новости дня
    Лавров: Запад придумал «теневой флот» ради доминирования

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад прибегает к задержанию судов и санкциям ради сохранения контроля над мировой экономикой.

    Страны Запада изобрели понятие «теневого флота» и прибегают к задержанию судов с применением военной силы, чтобы сохранить свое влияние, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для сети TV BRICS, передает ТАСС.

    По его словам, такие действия происходят в грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву и сопровождаются введением специальных тарифов на нефть и газ.

    Лавров подчеркнул, что сейчас идет борьба за сохранение старого миропорядка, основанного на доминировании доллара, а также на правилах, установленных Западом через институты вроде Международного валютного фонда, Всемирного банка и Всемирной торговой организации.

    «Когда новые центры роста стали на основе этих самых правил получать гораздо более весомые результаты экономического развития и существенно более высокие темпы развития (повсеместно наблюдаем это в странах БРИКС), то Запад стал искать пути недопущения такого перехода», – отметил Лавров. Он отметил, что это невозможно, потому что речь идет об объективных экономических тенденциях.

    Также Лавров обратил внимание на то, что в последние годы темпы роста и объем валового внутреннего продукта стран БРИКС по паритету покупательной способности заметно превышают показатели стран Группы семи. Он отметил, что противостояние между старыми и новыми центрами мирового развития становится ключевым в международных отношениях и двусторонних контактах России.

    Говоря о санкциях, министр отдельно указал, что США применяют недобросовестные методы для подавления конкурентов, вводя ограничения против российских нефтяных компаний «Лукойл», «Роснефть».

    По его словам, подобная политика усилилась при администрации Дональда Трампа, которая открыто заявляла о своем желании доминировать в мировой энергетике и ограничивать конкурентов.

    Комитет Сената США одобрил законопроект, нацеленный против так называемого «теневого флота» России.

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что введение новых санкций против России будет зависеть от хода переговоров по урегулированию на Украине.

    США пригрозили ввести санкции против Алжира за покупку российских истребителей.

    Сергей Лавров отметил, что Россия была удивлена новыми санкциями США после переговоров в Анкоридже.

    Глава МИД России заявил, что решения США по Кубе и ограничению торговли нефтью и газом противоречат заявлениям Вашингтона об экономическом сотрудничестве.

    Комментарии (3)
    9 февраля 2026, 12:49 • Новости дня
    Песков объяснил, что включает в себя «дух Анкориджа»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что «дух Анкориджа» состоит из взаимных договоренностей, достигнутых между Москвой и Вашингтоном в ходе недавних переговоров.

    Песков на брифинге пояснил, что под «духом Анкориджа» подразумевается набор взаимных пониманий между Россией и США, достигнутых во время переговоров в Анкоридже. Песков отметил, что эти договоренности были сформированы как во время визита спецпредставителя США Стивена Уиткоффа, так и в ходе последующих встреч, передает ТАСС.

    Он заявил: «Есть целый ряд пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже, которые были озвучены еще накануне Анкориджа, во время приезда сюда господина [Стивена] Уиткоффа. И после этого как раз и назрела необходимость проведения встречи в верхах».

    Песков добавил, что именно этот набор взаимных пониманий и составляет суть «духа Анкориджа». Также он подчеркнул, что работа между Россией и США по реализации этих договоренностей продолжается.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва согласилась на предложение Вашингтона по Украине во время переговоров в Анкоридже, и считает, что проблема должна быть решена, если «подходить по-мужски».

    Москва была удивлена после введения новых жестких санкций США против крупнейших нефтяных компаний России вскоре после встречи в Анкоридже.

    Песков отмечал, что территориальные вопросы, включенные в так называемую формулу Анкориджа, имеют особую важность для российской стороны.

    Комментарии (2)
    9 февраля 2026, 11:32 • Новости дня
    Лавров: США при Байдене превратили доллар в оружие

    Tекст: Вера Басилая

    Инициатива отказа от доллара исходила не от Москвы, а Соединенные Штаты сами превратили валюту в инструмент давления, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Сергей Лавров в интервью для международной сети TV BRICS заявил, что Россия не стремилась отказаться от доллара. По его словам, именно Соединенные Штаты при президенте Джо Байдене сделали доллар оружием против неугодных стран, передает ТАСС.

    Лавров также рассказал, что Россия не выступает за упразднение Международного валютного фонда, Всемирного банка и Всемирной торговой организации, но настаивает на необходимости реформ.

    По его словам, Москва и страны БРИКС добиваются справедливого распределения голосов и прав в этих структурах. Лавров отметил, что с момента создания БРИКС страны-участницы боролись за реформу бреттон-вудских институтов, чтобы их влияние соответствовало реальному экономическому и торговому весу объединения.

    Министр добавил, что Россия продолжит добиваться равноправия для стран БРИКС в международных экономических организациях и выступает за справедливую конкуренцию на мировом рынке.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что доля доллара в мировой торговле снижается.

    Лавров ранее на саммите БРИКС указал на ускорение фрагментации мировой финансовой системы и рост числа стран с критическим долговым бременем, отметив рекордный рост госдолга США и падение доверия к доллару.

    Россия и Китай договорились поддерживать усилия по реформе ВТО. Обе страны выступают против протекционизма и односторонних ограничительных мер.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 21:42 • Новости дня
    Лавров: США не поддержат интервенцию войск Европы на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что США не будут помогать европейским странам в случае ввода их войск на Украину.

    Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ отметил, что Вашингтон не поддержит европейские страны, если они решат разместить свои войска на Украине, передает РИА «Новости».

    По его словам, руководители Британии и Франции, а также генсек НАТО открыто заявляют о планах развернуть на Украине экспедиционные войска и рассчитывают на автоматическую военную поддержку США.

    Лавров подчеркнул, что российская сторона обсудила этот вопрос с американцами и получила ответ, который, по его словам, не будет положительным для европейцев и Владимира Зеленского.

    «Нисколько не сомневаюсь, что ответ для европейцев и Владимира Зеленского не будет позитивным», – заявил министр. Лавров не стал раскрывать детали обсуждения с представителями США, но дал понять, что Вашингтон не намерен вмешиваться в случае эскалации.

    Соединенные Штаты и европейские страны согласовали многоуровневый план ответа на возможные «нарушения» со стороны России.

    Ранее Лавров предложил США «подойти по-мужски» к решению кризиса на Украине.

    Также Лавров подчеркнул, что Россия применит все доступные средства для ответа в случае военной агрессии со стороны Европы.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 13:09 • Новости дня
    МИД начал изучать предложение о вступлении в «Совет мира»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    МИД России совместно с союзниками рассматривает возможность присоединения к «Совету мира» и обсуждает инициативу о замороженных активах, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Министерство иностранных дел России вместе с союзниками и партнерами анализирует предложение о вступлении в «Совет мира», передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что эта тема находится в проработке по поручению главы государства. Вопрос касается не только самого вступления, но и возможного направления замороженных российских активов в фонд для восстановления Палестины.

    Песков уточнил, что Россия действительно выступила с инициативой внести средства из замороженных активов в «Совет мира». «Ответа мы пока не получили», – заявил он журналистам. Также пресс-секретарь добавил, что конкретные параметры предлагаемой сделки пока не определены, работа продолжается.

    Ранее Россия предложила использовать часть своих замороженных за рубежом средств для оказания гуманитарной помощи Палестине через новую международную структуру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «Совет мира», созданный по инициативе президента США Дональда Трампа, должен анализировать глубинные причины ближневосточного конфликта.

    Большинство стран Евросоюза отказались поддержать инициативу создания «Совета мира» из-за опасений по поводу усиления влияния США и возможного участия в нем президента России Владимира Путина.

    «Совет мира» представил первую часть своих стран-учредительниц, которые подтвердили свое участие.

    Комментарии (2)
    9 февраля 2026, 13:43 • Новости дня
    Росавиация заявила о готовности к возобновлению авиасообщения с США

    Tекст: Вера Басилая

    Возобновление полетов между Россией и США возможно только после снятия ограничений для российских авиакомпаний, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

    Глава Росавиации Дмитрий Ядров отметил, что ограничения на полеты ввели сначала американские власти, и российская сторона лишь ответила зеркальными мерами, передает «Россия 24».

    «И при возобновлении авиасообщения мы, конечно, должны в первую очередь руководствоваться снятием этих ограничений, тем, что наши воздушные суда, которые туда прибудут, не будут арестованы, будет произведен весь комплекс обслуживания воздушного судна», – отметил он.

    Глава Росавиации также подчеркнул, что при взаимном открытии авиасообщения у американских перевозчиков появятся более выгодные условия, поскольку они смогут быстрее добираться до Москвы, в то время как российские авиакомпании вынуждены будут облетать Европу. Этот вопрос, по его словам, также находится на повестке дня.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что взаимодействие России и США по вопросам дипсобственности и авиасообщения остается без изменений.

    Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что Соединенные Штаты отказываются обсуждать возможность возобновления прямого авиасообщения.

    Комментарии (0)
