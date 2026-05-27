Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что девяностые позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.5 комментариев
СК узнал о разработке Киевом и США биооружия массового поражения
СК подтвердил финансирование США создания биооружия на Украине
Правоохранители получили доказательства создания смертоносных патогенов, включая сибирскую язву и чуму, в украинских лабораториях при прямой финансовой поддержке американского оборонного ведомства, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Петренко заявила о наличии данных о подготовке биологического оружия массового поражения. В этом процессе активно участвовали представители украинского Минздрава, а главным спонсором выступали Соединенные Штаты, передает ТАСС.
«В ходе расследования уголовного дела с 2022 года, возбужденного по ст. 355 УК РФ (это разработка, производство, накопление оружия массового поражения) нами получены данные о финансировании Министерством обороны США, с участием сотрудников Минздрава Украины разработки биологического оружия массового поражения», – сообщила представитель ведомства.
Петренко дополнительно пояснила, что специалисты планировали применять в военно-биологических целях целый ряд крайне опасных поражающих агентов. В первую очередь речь идет о возбудителях таких тяжелых инфекционных заболеваний, как чума, сибирская язва, бруцеллез и туляремия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала американский аудит биологических объектов на украинской территории шагом к признанию проблемы.
Бывший офицер СБУ Василий Прозоров сообщил о создании генно-избирательного биологического оружия в лабораториях Пентагона.
Национальная разведка США начала расследование деятельности подобных исследовательских центров за границей.