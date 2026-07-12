Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?0 комментариев
Российские войска продвинулись на всех направлениях в зоне спецоперации
В нескольких регионах Донецкой Народной Республики, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей подразделения российских войск за сутки улучшили положение и нанесли поражение девяти механизированным и мотопехотным бригадам ВСУ, уничтожив более 1465 военнослужащих противника, сообщило Минобороны России.
Оперативная сводка Министерства обороны России по состоянию на 12 июля отражает продолжение проведения специальной военной операции, передает Минобороны РФ. Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение и нанесли поражение механизированным и мотопехотным бригадам ВСУ в районах Степка и Могрицы Сумской области.
В Харьковской области, как отмечается, российские войска нанесли удары по личному составу и технике сразу нескольких бригад ВСУ, включая тероборону и нацгвардию, в районах Старицы, Бакшеевки, Белого Колодезя, Водяного, Веселого, Лозовой и Устиновки. Потери противника составили до 185 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные позиции, уничтожив свыше 220 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей и артиллерийское орудие в районах Малевки, Пески-Радьковских, Красного Лимана и Щурово.
На донецком направлении подразделения «Южной» группировки улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. За сутки украинские силы потеряли до 155 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 30 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.
Группировка «Центр» заняла более выгодные рубежи в районах Торецкого, Рубежного, Анновки, Шевченко, Сергеевки и Ивановки, уничтожив более 355 украинских военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, семь автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и нанесли потери двум десантно-штурмовым бригадам, трем штурмовым полкам ВСУ и двум бригадам морской пехоты – всего до 495 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.
Группировка «Днепр» нанесла поражение формированиям ВСУ в районах Орехова, Юрковки, Малокатериновки и Новоалександровки, уничтожив до 55 украинских военнослужащих, 17 автомобилей, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы.
Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, складам боеприпасов и пунктам временной дислокации ВСУ в 158 районах. Средства ПВО сбили 11 управляемых авиационных бомб и 585 беспилотных летательных аппаратов. Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 179 525 беспилотников, 30 128 танков и множество другой техники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшую неделю российские войска освободили семь населенных пунктов.
Несколькими днями ранее подразделения группировки «Север» взяли под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области.
До этого бойцы группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи на данном направлении.