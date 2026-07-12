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    Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бандеровское чудовище выкормила Польша

    Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистскими и запрещена) у Дефензивы перехватил Абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавших растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чём не повинным людям.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук США ведут Вторую футбольную войну

    США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.

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    12 июля 2026, 13:00 • Новости дня

    Российские войска продвинулись на всех направлениях в зоне спецоперации

    Российские войска продвинулись на всех направлениях в зоне спецоперации
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В нескольких регионах Донецкой Народной Республики, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей подразделения российских войск за сутки улучшили положение и нанесли поражение девяти механизированным и мотопехотным бригадам ВСУ, уничтожив более 1465 военнослужащих противника, сообщило Минобороны России.

    Оперативная сводка Министерства обороны России по состоянию на 12 июля отражает продолжение проведения специальной военной операции, передает Минобороны РФ. Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение и нанесли поражение механизированным и мотопехотным бригадам ВСУ в районах Степка и Могрицы Сумской области.

    В Харьковской области, как отмечается, российские войска нанесли удары по личному составу и технике сразу нескольких бригад ВСУ, включая тероборону и нацгвардию, в районах Старицы, Бакшеевки, Белого Колодезя, Водяного, Веселого, Лозовой и Устиновки. Потери противника составили до 185 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные позиции, уничтожив свыше 220 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей и артиллерийское орудие в районах Малевки, Пески-Радьковских, Красного Лимана и Щурово.

    На донецком направлении подразделения «Южной» группировки улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. За сутки украинские силы потеряли до 155 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 30 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Группировка «Центр» заняла более выгодные рубежи в районах Торецкого, Рубежного, Анновки, Шевченко, Сергеевки и Ивановки, уничтожив более 355 украинских военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, семь автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и нанесли потери двум десантно-штурмовым бригадам, трем штурмовым полкам ВСУ и двум бригадам морской пехоты – всего до 495 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.

    Группировка «Днепр» нанесла поражение формированиям ВСУ в районах Орехова, Юрковки, Малокатериновки и Новоалександровки, уничтожив до 55 украинских военнослужащих, 17 автомобилей, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, складам боеприпасов и пунктам временной дислокации ВСУ в 158 районах. Средства ПВО сбили 11 управляемых авиационных бомб и 585 беспилотных летательных аппаратов. Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 179 525 беспилотников, 30 128 танков и множество другой техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшую неделю российские войска освободили семь населенных пунктов.

    Несколькими днями ранее подразделения группировки «Север» взяли под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области.

    До этого бойцы группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи на данном направлении.

    11 июля 2026, 16:55 • Новости дня
    На Украине сообщили о сокращении подлетного времени ракет «Искандер» до Киева

    Украинский эксперт Братчук: Россия сократила подлетное время ракет до Киева

    На Украине сообщили о сокращении подлетного времени ракет «Искандер» до Киева
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России разместили оперативно-тактические комплексы «Искандер-М» в приграничных районах, что позволило существенно ускорить нанесение ударов по целям в Киеве. Об этом сообщил украинский эксперт Сергей Братчук.

    «У баллистических ракет чрезвычайно высокая скорость. (...) Поэтому время подлета теперь [составляет] около трех минут», – заявил специалист изданию «Страна.ua», передает Lenta.ru.

    По его словам, пусковые установки якобы развернуты на территории Брянской области. Из-за такого маневра российские войска смогли нанести удар по Киеву еще до срабатывания системы воздушной тревоги, поскольку комплексы предупреждения не успели своевременно отреагировать на запуск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли групповые удары по предприятиям военной промышленности в Киеве.

    Украинские военные не перехватили российские баллистические ракеты во время недавнего массированного налета.

    Ранее Министерство обороны России сообщало о применении комплексов «Искандер» для поражения украинских промышленных объектов.

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    11 июля 2026, 15:29 • Новости дня
    Минобороны заявило о способности гарантированно поражать любые украинские цели
    Минобороны заявило о способности гарантированно поражать любые украинские цели
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удары высокоточным оружием по объектам в Киеве и Одесской области доказали невозможность защиты военной инфраструктуры Украины с помощью переданных западных систем, сообщили в Минобороны.

    Недавние атаки продемонстрировали высокую эффективность отечественного вооружения, сообщает Минобороны в Max.

    Войска наносят результативные удары ракетами большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. Это позволяет гарантированно преодолевать комплексы противоракетной обороны, которые западные страны передали Киеву.

    Особое внимание уделяется уничтожению критически важной инфраструктуры. Эффективные групповые удары приходятся по морским портам и транспортным судам, используемым для доставки иностранной военной техники. При этом поражаются даже те объекты, которые находятся под плотным прикрытием систем противовоздушной обороны.

    В субботу успешному огневому воздействию подверглись два предприятия военно-промышленного комплекса в украинской столице. Кроме того, серьезный урон нанесен портовой инфраструктуре в Одессе, Черноморске и Измаиле. Эти действия полностью подтверждают возможность российских сил беспрепятственно ликвидировать любые назначенные цели на всей территории противника, заключили в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска атаковали предприятия военной промышленности в Киеве.

    Высокоточное оружие уничтожило киевские мощности по выпуску беспилотников.

    Российская армия поразила логистические узлы ВСУ в портах Черноморск, Южный и Измаил.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    11 июля 2026, 18:16 • Новости дня
    Военкор: Скрытность российских воздушных ударов парализует украинскую ПВО

    Военкор Громов: Система оповещения Украины дала критический сбой

    Военкор: Скрытность российских воздушных ударов парализует украинскую ПВО
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Система оповещения о воздушных ударах, выстроенная Западом и Украиной, дала критический сбой, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Федор Громов. Минувшей ночью Россия нанесла удары по целям Киеве. Взрывы раздались еще до того, как в городе сработали сирены воздушной тревоги.

    «Вопреки различным техническим теориям, которые сейчас активно обсуждаются, в основе успеха этой ночной атаки лежат грамотно проведенные организационные мероприятия. Говоря простым языком, нашим войскам удалось полностью избежать утечки информации о выходе установок на пусковые позиции», – предположил военкор Федор Громов.

    В этом, по его словам, и кроется отличие данного удара от других массированных комбинированных воздушных ударов. «Когда мы готовим крупную операцию с участием стратегической авиации, кораблей и роя дронов, сохранить это в тайне практически невозможно. Противник пеленгует активность на боевых частотах дальней авиации, видит десятки косвенных признаков подготовки – и по цепочке, к сожалению, срабатывает и человеческий фактор», – рассуждает собеседник. –

    «В этот раз, судя по панике в украинских пабликах, операцию по выводу расчетов и скрытному нанесению удара провели ювелирно чисто. Никто не успел нажать кнопку тревоги, потому что никто из информаторов не знал, что удар вообще готовится».

    Заявление депутата Верховной рады Александра Федиенко о том, что теперь «ракеты могут прилететь в любую минуту», является прямым признанием серьезнейшего сбоя.

    «Это означает, что система, выстроенная Западом и Украиной, дала критический сбой именно на факторе времени. Чтобы радар обнаружил пуск, чтобы информация прошла по всей бюрократической командной цепочке ПВО до гражданской сирены, требуется определенное количество минут. В этот раз, судя по всему, мы уложились в отрезок, который меньше времени реакции зазевавшегося противника», – предположил Громов.

    Украинская система оповещения могла оказаться неспособной переработать внезапно возникшую угрозу без предварительного «звонка» от западных разведок или наземных информаторов. «Противник теперь действительно не знает, когда взлетит следующая ракета, и это парализует волю и логистику сильнее любого массированного налета», – добавил он.

    Не стоит исключать и другие версии произошедшего. Российские военные могли применить средства РЭБ, чтобы «ослепить» каналы передачи данных между радарами ПВО и гражданской системой оповещения Украины. В каких-то случаях не исключено создание «слепых зон» от разведывательных самолетов НАТО.

    «Если мы возьмем баллистику, которая, по данным мониторинговых каналов, часто запускается из наших приграничных областей, то маршрут полета ракеты до Киева – кратчайший. Где в это время находится натовская разведывательная авиация? Она висит над Балтикой, патрулирует границу с Белоруссией или воздушное пространство Прибалтики, иногда появляясь в Черном море, – продолжил собеседник. – На этом коротком приграничном отрезке натовских радаров нет, они физически не могут помочь украинской ПВО на столь короткой дистанции. Может ли их оборудование из Польши фиксировать пуски? Вероятно, какие-то технические возможности есть, но опять же – это время. Пока сигнал дойдет, пока его обработают, ракета уже будет у цели».

    Минувшей ночью Вооруженные силы России нанесли точные удары по стратегическим целям на Украине. В Киеве были уничтожены предприятия по производству и хранению беспилотников, а в Одесской области – объекты портовой инфраструктуры.

    В Киеве мощные взрывы раздались практически одновременно или даже до того, как в городе завыли сирены воздушной тревоги. Кроме того, украинская ПВО не смогла перехватить ни одну из баллистических целей. В Верховной раде признали серьезные сбои в работе воздушной обороны.

    Минобороны заявило о способности гарантированно поражать любые украинские цели: недавние атаки продемонстрировали высокую эффективность отечественного вооружения.

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    12 июля 2026, 09:50 • Новости дня
    Минобороны назвало цели групповых ударов в портах Одессы и Черноморска
    Минобороны назвало цели групповых ударов в портах Одессы и Черноморска
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Высокоточное оружие и беспилотники уничтожили места хранения горючего, склады вооружений и транспортные суда украинской армии на побережье Черного моря, сообщило Минобороны России.

    В ночь на 12 июля Вооруженные силы Российской Федерации осуществили групповые удары по военным объектам, передает Минобороны. Для проведения операции применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты.

    Целями стали объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске, которые противник использовал для разгрузки и хранения военных грузов. Так, в порту Одессы (государственное предприятие «Одесский морской торговый порт») уничтожены объекты инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также логистического центра транспортной компании «Одтранс», осуществляющей перевозку грузов военного назначения.

    Кроме того, в порту Черноморска (государственное предприятие «Морской торговый порт «Черноморск») поражены объекты инфраструктуры перегрузочного центра, используемого для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также резервуары для хранения горюче-смазочных материалов.

    Помимо береговой инфраструктуры, существенный урон нанесен транспортным средствам. В акватории Черноморска поражены два сухогруза и морской паром, обеспечивавшие логистику украинской армии. Также уничтожен патрульный катер, осуществлявший прикрытие морских поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские войска нанесли массированный удар по портам Одесской области.

    Комментарии (15)
    12 июля 2026, 02:09 • Новости дня
    Названо число мобилизованных в армию на Украине с 2024 года
    Названо число мобилизованных в армию на Украине с 2024 года
    @ Thomas Imo/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    С июля 2024 года около 1 млн человек мобилизовали в ряды ВСУ , сообщили в российских силовых структурах.

    «Любопытно, что киевский режим признает, что ежемесячно в стране мобилизуют около 30 тыс. человек (за год почти 500 тыс). Таким образом, с июля 2024 года в ВСУ было мобилизовано около миллиона человек – оценочная численность сегодняшней украинской армии», – сообщил источник ТАСС.

    Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. Власти предпринимают усилия для предотвращения уклонения мужчин призывного возраста от службы.

    В социальных сетях регулярно появляются видеозаписи силовых задержаний и конфликтов местных жителей с представителями военкоматов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, под мобилизацию на Украине попали научные сотрудники. Киев разрешил частным компаниям нанимать иностранных наемников для ВСУ. Масштабный бунт против ТЦК произошел во Львове.


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    11 июля 2026, 20:32 • Новости дня
    ВС России уничтожили склады ГСМ ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Расчеты ударных аппаратов «Герань» нанесли точные удары по объектам логистики украинских вооруженных сил в Днепропетровской и Запорожской областях и уничтожили используемые для снабжения ВСУ склады ГСМ, сообщили в Минобороны.

    Военное ведомство опубликовало видеокадры успешного поражения целей. Видео опубликовано в канале Минобороны в Max.

    Атаки пришлись по хранилищам в населенном пункте Губиниха и на территории масложирового комбината в Запорожье. В результате налета зафиксировано полное разрушение инфраструктуры снабжения и сильный пожар.

    Ранее дроны «Герань» ударили по железнодорожным составам в Днепропетровской и Харьковской областях, сорвав поставки военной техники для ВСУ. Также «Герани» уничтожили локомотивы ВСУ в Запорожской области.

    Кроме того, ВС России поразили дроном «Герань-4» хранилище ГСМ в Харьковской области.

    Видео ударов по складам ГСМ смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    11 июля 2026, 21:00 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 41 украинского дрона над регионами России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские системы противовоздушной обороны в течение дня успешно нейтрализовали более сорока вражеских беспилотников самолетного типа в небе над несколькими субъектами страны, сообщило Минобороны.

    Дежурные средства ПВО с 8.00 до 20.00 мск перехватили и уничтожили 41 украинский беспилотный летательный аппарат, сообщает Минобороны.

    Вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей. Кроме того, атаки отражены в небе над Краснодарским краем и Республикой Крым.

    Также аппараты противника ликвидированы над акваториями Черного и Азовского морей.

    За минувшую ночь ВС России сбили 178 вражеских аппаратов самолетного типа над несколькими регионами России.

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    12 июля 2026, 01:11 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль небо в районе Алексеево-Дружковки

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие взяли под контроль небо в районе Алексеево-Дружковки, тем обрекая остатки боевиков ВСУ в Константиновке, рассказал командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным «Бизон».

    «Небо до Дружковки перекрыли мы полностью уже. Поэтому ни подносов, ни подвозов, ни подтягивания личного состава у них ничего этого нет уже», – сказал он ТАСС.

    «Бизон» пояснил, что контроль над небом в районе Алексеево-Дружковки лишает ВСУ возможности снабжать оставшиеся группы боевиков в Константиновке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска начали бои за Осыково и Алексеево-Дружковку. Беженец рассказал об убийствах мирных жителей в Алексеево-Дружковке. Комбат ВС России рассказал об имитации ВСУ контроля над Константиновкой.


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    12 июля 2026, 10:45 • Новости дня
    ВС России поразили морские суда и паром в Одессе и Черноморске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Морские суда и паром, доставлявшие грузы военного назначения в порты Украины, поражены в Одессе и Черноморске в результате ночного удара ВС РФ, сообщило в воскресенье министерство обороны России.

    Вооруженные силы России успешно атаковали морские суда и паром в Одессе и Черноморске, передает РИА «Новости». Эти транспортные средства использовались для доставки грузов военного назначения на территорию Украины.

    Как заявили в Министерстве обороны России, удар был нанесен в ночное время. «В результате поражены... морские суда и паром, осуществляющие доставку этих грузов в порты Украины», – подчеркнули в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили транспортные суда украинской армии на побережье Черного моря.

    Днем ранее Вооруженные силы России поразили логистические узлы ВСУ в портах Черноморск, Южный и Измаил.

    Также армия атаковала объекты военной промышленности на территории Киева.

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    12 июля 2026, 08:09 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 349 украинских БПЛА над Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны успешно отразили масштабную атаку 349 дронов ВСУ, нейтрализовав угрозу над множеством субъектов и морскими акваториями, сообщили в Минобороны России.

    За минувшую ночь российские системы ПВО сбили 349 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, передает Минобороны.

    Массированная атака была отражена над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской, Смоленской и Ульяновской областей. Кроме того, дроны уничтожили в небе над Краснодарским краем, Московским регионом и Республикой Крым.

    В военном ведомстве уточнили, что вражеские аппараты также были успешно перехвачены над акваториями Азовского и Черного морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 10 июля российские системы ПВО сбили 376 украинских дронов самолетного типа.

    Восьмого июля военные отразили массированную атаку 111 вражеских беспилотников.

    В конце июня дежурные средства противовоздушной обороны перехватили 209 аппаратов противника.

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    12 июля 2026, 02:41 • Новости дня
    L’AntiDiplomatico указал на сигнал Западу в атаках ВС России по целям в Киеве

    L’AntiDiplomatico: Минобороны России дало Западу четкий сигнал

    Tекст: Катерина Туманова

    Отчет российского Минобороны об очередном ударе ВС страны по украинским целям стал, по мнению авторов портала L’AntiDiplomatico, доходчивым и легко считываемым сигналом западным покровителям Киева.

    «Недавние атаки на два объекта военно-промышленного комплекса в столице и на портовые сооружения Одессы, Черноморска и Измаила продемонстрировали, что нет недостижимых целей», – приводит портал выдержку из отчета российского оборонного ведомства.

    После очередной серии ударов ВС России, в ходе которых, к примеру, были уничтожены уничтожили склады ГСМ ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях или поражены объекты топливно-энергетической инфраструктуры ВСУ, для российских военных почти не осталось недостижимых целей.

    «Риторика Москвы не нова, но сегодня она стала резче. Кремль давно повторяет, что поток западного оружия не изменит баланс сил на местах. Но теперь это послание наполнено конкретной угрозой», – пишет L’AntiDiplomatico.

    Автор материала указывает на то, что каждая ракетная система, артиллерийское орудие, поставленное США или евроспонсорами Киева, будет считаться законной целью, и любой, кто их перевозит или хранит, подвергается риску быть атакованными.

    «Это не просто военный вопрос, это предупреждение тем, кто продолжает поставлять оружие Украине», – сказано в статье.

    Портал напоминает, как Минобороны  в очередной раз обращает внимание на то, что любые виды оружия, покидающие Запад, в итоге попадают в криминальные сети за пределами Украины.

    «Послание ясно. Западные системы обороны, какими бы совершенными они ни были, недостаточны для защиты ни центров принятия решений, ни линий снабжения. И каждая новая партия оружия, пересекающая границу, в глазах Кремля – всего лишь очередная цель, ожидающая удара», – подчеркнул автор статьи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Бачевск в Сумской области. ВС России с мая уничтожили на Украине около 200 заправок. Армия России 10 июля нанесла удары по военным объектам Украины.


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    12 июля 2026, 08:35 • Новости дня
    Дроны «Герань» уничтожили газораспределительную станцию ВСУ в Краматорске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчет беспилотников «Герань» нанес удар по используемой в интересах ВСУ газораспределительной станции в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

    Экипажи ударных беспилотников «Герань» успешно поразили газораспределительную станцию в Краматорске, передает РИА «Новости». Известно, что данный инфраструктурный объект активно применялся в интересах украинской армии для обеспечения логистики.

    Российское военное ведомство официально подтвердило факт уничтожения цели. Кроме того, профильное министерство опубликовало кадры объективного контроля. На представленной видеозаписи четко зафиксирован момент точного попадания беспилотного летательного аппарата по территории станции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 июля российские войска с помощью дронов «Герань» нанесли удары по железнодорожным составам в Днепропетровской и Харьковской областях.

    В начале месяца ВС РФ новой модификацией этих аппаратов прицельно атаковали украинскую топливную инфраструктуру.

    В середине июня точный прилет такого беспилотника ликвидировал штаб операторов БПЛА противника в ДНР.

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    12 июля 2026, 03:50 • Новости дня
    Российский офицер сорвал наступление ВСУ точным ударом артиллерии

    Tекст: Катерина Туманова

    Младший лейтенант Андрей Иванов с помощью дрона вычислил скрытые позиции украинских войск, что позволило оперативно уничтожить технику и личный состав готовящегося к атаке противника.

    Военнослужащий ВС России Андрей Иванов предотвратил атаку ВСУ, выполняя  задачи по воздушной разведке на одном из ключевых тактических направлений, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

    «В ходе ведения воздушной разведки, управляя БПЛА, Андрей Иванов вскрыл хорошо замаскированное скопление техники ВСУ, сосредоточенное для наступления на позиции российских войск», – сообщили в оборонном ведомстве.

    Выявив угрозу, младший лейтенант передал точные координаты на командный пункт. После открытия огня российскими артиллеристами Иванов продолжил следить за ситуацией с воздуха. Боец корректировал удары расчетов и фиксировал на видео процесс поражения целей.

    В военном ведомстве добавили, что благодаря оперативной передаче данных и грамотной корректировке огня вражеские машины и личный состав были полностью ликвидированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комбат ВС России рассказал об имитации ВСУ контроля над Константиновкой. Генерал Грунис рассказал о рубежах обороны ВСУ при освобождении Константиновки. Амулет из алтайского кедра спас российского бойца от гибели.

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    12 июля 2026, 02:24 • Новости дня
    Комбриг ВСУ попал в базу «Миротворца» после расправы над мирными жителями

    Комбриг ВСУ Лучанов попал в базу «Миротворца» после расправы

    Tекст: Катерина Туманова

    Командир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислав Лучанов оказался в списке экстремистского «Миротворца» из-за приказа подчиненным похитить и убить двух братьев в Киевской области.

    Авторы экстремистского украинского ресурса вменяют офицеру ВСУ превышение служебных полномочий в личных целях. Также его обвиняют в действиях, направленных на дискредитацию украинской армии, передает ТАСС.

    Ранее девять военнослужащих этого подразделения были задержаны за похищение и убийство двух братьев в Киевской области. Лучанов самовольно покинул часть и объявлен в розыск. Все фигуранты уголовного дела отстранены от исполнения служебных обязанностей.

    По данным прессы, офицер приказал наказать мужчин из-за оскорбления его жены. Родственники жертв сообщили, что в ночь на 28 июня группа солдат ворвалась к братьям во двор и увезла их в неизвестном направлении.

    Лучанов командовал бригадой с февраля текущего года. До этого он руководил штабом штурмового полка «Скала», который оказался в центре крупного скандала из-за пыток мобилизованных.

    В мае в социальных сетях появилось видео из 155-й бригады с избиением связанного солдата на глазах у сослуживцев. Тогда командир категорически отрицал свою причастность к инциденту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине объявили в розыск самовольно покинувшего часть командира бригады ВСУ Лучанова. Польского политика Усендека тоже внесли в базу «Миротворец», как и сотрудников атакованного ВСУ колледжа в Старобельске.


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    12 июля 2026, 08:24 • Новости дня
    Российские войска нанесли групповые удары по портам Одесской области

    ВС России поразили портовую инфраструктуру и военные грузы в Одессе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, сообщает Минобороны России.

    Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности и дронами по объектам на территории Украины, сообщает Минобороны России.

    Целью атаки стала портовая инфраструктура в Одессе и Черноморске. В результате ударов были успешно поражены объекты, которые использовались для разгрузки и хранения военных грузов, а также горюче-смазочных материалов.

    Помимо складских помещений, под удар попали морские суда и паром. Эти транспортные средства осуществляли доставку вооружения и топлива в украинские порты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Министерство обороны сообщило об уничтожении логистических узлов в Одесской области.

    Российская армия поразила резервуары с горючим в портах Черноморск, Южный и Измаил.

    За прошедшую неделю Вооруженные силы России нанесли шесть групповых ударов по объектам ВСУ.

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