Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Великих Проходов, Избицкого и Захаровки Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Вольной Слободой, Хотенью и Мирлогами.

При этом ВСУ потеряли до 205 военнослужащих и бронемашину «Казак».

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны возле Щурово, Рубцов Донецкой народной республики (ДНР), Ольговки и Подлимана Харьковской области.

Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили более 210 военнослужащих, три бронемашины и артиллерийское орудие.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Алексеево-Дружковки, Николаевки, Першомарьевки и Ореховатки ДНР.

За минувшие сутки противник потерял свыше 225 военнослужащих, бронемашину и два орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Доброполья, Новофедоровки, Анновки, Светлого и Сергеевки ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 360 военнослужащих, бронемашина и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Ивановки, Маломихайловки, Гавриловки, Великомихайловки Днепропетровской области и Даниловки Запорожской области.

Противник при этом потерял более 475 военнослужащих и шесть бронемашин, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, на прошлой неделе ВС России полностью освободили Константиновку.

А за следующие сутки они взяли под контроль пять населенных пунктов.