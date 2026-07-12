Четырехлетняя девочка погибла под колесами мусоровоза в Нижнем Тагиле

Tекст: Денис Тельманов

Смертельное ДТП случилось в воскресенье в Нижнем Тагиле Свердловской области, передает РИА «Новости».

Водитель мусоровоза «КамАЗ» ехал прямо по улице, когда на проезжей части оказалась четырехлетняя девочка на велосипеде без сопровождения взрослых.

«Ребенок упал с велосипеда справа по ходу движения транспортного средства и не успел подняться. Водитель мусоровоза совершил наезд на девочку передними колесами. От полученных травм ребенок скончался в карете скорой медицинской помощи», – сообщили в пресс-службе ГАИ.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа выясняют все детали случившегося.

Ведомство призвало родителей не оставлять малышей без присмотра на дорогах, а водителей – строго соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными в жилых зонах и у пешеходных переходов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне водитель иномарки насмерть сбил четырехлетнюю девочку на пешеходном переходе в Твери.

В апреле в Москве ребенок погиб под щеткой уборочного трактора.

В прошлом году в Свердловской области грузовик сбил женщину с ребенком на нерегулируемой «зебре».