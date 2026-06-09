Отношении Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.0 комментариев
Британская партия отвергла критику Зеленского из-за снятых флагов
Партия Reform UK ответила Зеленскому на критику снятия украинских флагов
Британская правая партия Reform UK отказалась менять решение о снятии украинских флагов с подконтрольных ей муниципальных зданий после критики со стороны Владимира Зеленского.
Представители политической силы отклонили претензии украинского президента, передает РИА «Новости».
Накануне Владимир Зеленский в интервью Guardian назвал снятие символики ошибкой, способной навредить дружбе двух стран.
«Наша политика проста – над зданиями советов будет развеваться только наш национальный флаг», – заявили в пресс-службе партии каналу Sky News.
Решение оставить на муниципалитетах исключительно британские флаги было принято в 2025 году после успеха партии на местных выборах. В мае 2026 года, одержав новые победы, Reform UK продолжила следовать своим обещаниям и сняла украинский флаг со здания совета в графстве Эссекс.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году партия Reform UK запретила вывешивать украинские флаги на зданиях подконтрольных советов. Заместитель министра обороны Великобритании Алистер Карнс осудил подобную инициативу.
Вскоре лидер этой политической силы Найджел Фарадж опередил премьер-министра Кира Стармера по уровню одобрения среди избирателей.