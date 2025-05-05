Британская партия запретила флаги Украины на зданиях подконтрольных советов

Британская Reform UK запретила флаги Украины на зданиях подконтрольных советов

Tекст: Валерия Городецкая

О введении запрета на иностранные флаги сообщил председатель партии Reform UK Зия Юсуф в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

Он уточнил, что на подконтрольных Reform UK региональных советах вскоре будет разрешено вывешивать только государственный флаг Британии или флаг Святого Георгия. В его сообщении подчеркивалось, что никаких других флагов, в том числе украинского, поднимать на флагштоках и размещать в зданиях будет нельзя.

Решение партии вызвало общественную полемику. Депутат от Лейбористской партии Майк Тапп раскритиковал запрет, заявив, что он был введен в дни празднования 80-летия победы во Второй мировой войне. По словам Таппа, «это первое действие Reform UK после победы на выборах – запрет флага Украины на зданиях муниципалитетов». Он обвинил партию в работе в интересах Москвы и призвал отменить запрет.

В ответ на критику представители Reform UK уточнили, что, помимо двух главных флагов, над советами разрешается вывешивать также флаги графств, в которых расположены органы местного самоуправления.

По итогам региональных выборов 1 мая партия Reform UK получила лучший результат среди всех партий, завоевав контроль над 10 советами из 23 и проведя в органы местного самоуправления 677 депутатов. До этих выборов у партии не было депутатов в соответствующих муниципалитетах.

Ранее в Польше сорвали украинский флаг со здания мэрии.