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Британская партия запретила флаги Украины на зданиях подконтрольных советов
Британская Reform UK запретила флаги Украины на зданиях подконтрольных советов
Партия Reform UK после успеха на выборах запретила вывешивать иностранные флаги, включая украинский, на зданиях контролируемых ею советов в Англии.
О введении запрета на иностранные флаги сообщил председатель партии Reform UK Зия Юсуф в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.
Он уточнил, что на подконтрольных Reform UK региональных советах вскоре будет разрешено вывешивать только государственный флаг Британии или флаг Святого Георгия. В его сообщении подчеркивалось, что никаких других флагов, в том числе украинского, поднимать на флагштоках и размещать в зданиях будет нельзя.
Решение партии вызвало общественную полемику. Депутат от Лейбористской партии Майк Тапп раскритиковал запрет, заявив, что он был введен в дни празднования 80-летия победы во Второй мировой войне. По словам Таппа, «это первое действие Reform UK после победы на выборах – запрет флага Украины на зданиях муниципалитетов». Он обвинил партию в работе в интересах Москвы и призвал отменить запрет.
В ответ на критику представители Reform UK уточнили, что, помимо двух главных флагов, над советами разрешается вывешивать также флаги графств, в которых расположены органы местного самоуправления.
По итогам региональных выборов 1 мая партия Reform UK получила лучший результат среди всех партий, завоевав контроль над 10 советами из 23 и проведя в органы местного самоуправления 677 депутатов. До этих выборов у партии не было депутатов в соответствующих муниципалитетах.
Ранее в Польше сорвали украинский флаг со здания мэрии.