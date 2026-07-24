Сторонников «двойной игры» ждет фиаско

В последнее время вижу рассуждения о том, что если еще чуть более вежливо попросить о чем-то дорогих западных «партнеров», быть «открытым к диалогу» и прочие благоглупости – то удастся договориться и как бы провернуть фарш назад. Отчасти этими надеждами и желаниями обусловлены многочисленные подмигивания и «сигналы», которые посылаются некоторой частью, скажем так, «олигархата» западным конфидентам.

Если почитать западную прессу (особенно британскую), то там периодически всплывают откровения тех или иных российских олигархов о том, как было бы прекрасно «переустроить» Россию заново – читай: капитулировать и целовать сапог глобалисту.

В какой-то мере эта позиция могла бы быть оправданной, если бы Запад хоть на йоту видел в России и российских элитах партнера или по крайней мере достойного собеседника. Но Запад не воспринимает нас таковыми. Им не нужны переговоры с позиции нашей слабости, в ситуации, когда мы просим и чуть ли не выпрашиваем очередной раунд общения. Который в итоге оборачивается тем, что Украине наращивают поставки вооружений, против нас вводят очередные пакеты санкций, а цели для налетов на территории России выбираются с американской и европейской помощью.

С нами будут говорить всерьез только тогда, когда будет выполнено несколько условий. И первейшее из них – консолидация вокруг президента и его повестки Победы. Пока Запад видит, что у нас тут ходят-бродят какие-то личности и микро-кланы из 1990-х, которые то подмигивают кому-то на Западе через британские СМИ, то пытаются усидеть на двух стульях и, к примеру, не вести бизнес даже не на новых территориях, а в Крыму, стараясь не раздражать Запад – пока все это происходит, атлантисты и не будут всерьёз садиться с нами за стол переговоров.

Об опасностях критиканских рассуждений об ошибках и проблемах в разгар наката на нас со стороны врага говорит и история России. Прямо-таки кричит. Известно, что в начале 1917 года Россия фактически была в шаге от победы над Германией – в составе коалиционного блока Антанты. Послевоенные документы наглядно показывают, что кайзеровская империя находилась на последнем издыхании, в стране начинался голод, война на два фронта истощала немцев. В Российской империи были свои проблемы (а где их не было?), но они не носили критического характера. Но в России не было серьезного недостатка продовольствия, более-менее, насколько это возможно в условиях войны, работал транспорт, ВПК набирал обороты – достаточно сказать, что потом вплоть до 1920-х годов и красные, и белые воевали накопленным оружием и боеприпасами, произведенными еще в царское время. Но подрыв общественной морали, безудержное критиканство, самозабвенное ковыряние любых, даже мельчайших, проблем привело к краху доверия власти и поражению в войне.

Аналогичная ситуация сложилась и во время конфликта 1980-х в Афганистане. При том уровне потерь (10 тыс. человек за 10 лет) и объеме материальных ресурсов можно было контролировать там ситуацию еще долго. Никаких критических проблем в советском военном присутствии в Афганистане не было. Но разгулявшаяся «демшиза», бесконечная, по большей части, лживая критика действий государства также привела к подрыву доверия к системе и стала одной из причин краха Союза.

Мы почти что потеряли Чечню, да и весь Северный Кавказ, начав рассуждать про «ошибки» и «провалы». Лишь ценой неимоверных усилий Владимира Путина удалось собрать страну воедино, спаять ее. А ведь те же западные аналитики давали нам буквально лет 10-15 до окончательного распада.

Имея перед глазами эти примеры, неужели мы не можем, наконец, сделать выводы и поддавить все эти вражеские голоса?

Есть в Евангелии высказывание Христа: «всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит». Нужно консолидироваться, причем не только обществу, но и крупнейшему бизнесу, иначе мы не устоим. Уже невозможно просто «делать деньги», втихую саботируя повестку государства, не работая на новых территориях, не вкладываясь серьезно в помощь фронту, в решение общегосударственных экономических задач.

Запад видит этот разброд и шатание, видит все эти фиги в кармане, которые тайком держат часть «капитанов бизнеса» – и считает, что нас нужно «дожимать».

Важность консолидации осознается все большей частью как общества, так и здоровым сегментом бизнеса. Это радует и дает нам уверенность в победе. Но тем, кто консолидироваться не желает и пытается вести двойную игру, отсиживается по своим оффшорным юрисдикциям, или плавает на роскошных яхтах в нейтральных водах – им в новой реальности места, боюсь, не будет. Общество еще спросит с них, почему они не работали на победу и консолидацию вокруг президента. И лучше бы им задуматься об этом сейчас.

Все их мечты встроиться обратно в «золотой миллиард» (в «золотые сто миллионов» уже, пожалуй) – несбыточны. Опыт последних лет показал, никакого абстрактного «глобализма» не существует. Если тебя и твой бизнес не защищает мощное государство, то джентльмены с волчьими зубами и повадками гангстеров прекрасно все «отожмут».